Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Jeruzalém se v příštích dnech nechystá vést přímé rozhovory s Libanonem, prohlásil podle deníku Ha'arec izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit tamního proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Libanon mezitím vyjadřuje ochotu zahájit přímé rozhovory ve snaze válku mezi Hizballáhem a Jeruzalémem ukončit.
Ha'arec v sobotu s odvoláním na své zdroje napsal, že se v příštích dnech očekává jednání zástupců Izraele a Libanonu. Poznamenal, že rozhovory, do kterých se zapojí i USA, bude hostit Kypr, případně Paříž.
Paříž jako dějiště přímých rozhovorů v sobotu nabídl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň Jeruzalém vyzval, aby k přímým jednáním s Bejrútem o příměří přistoupil. Zájem o takové rozhovory tento týden vyslovil libanonský prezident Joseph Aún, ale podle následných prohlášení Izraele je už na takový krok pozdě.
Portál Semafor v sobotu zase napsal, že židovský stát má kriticky nízkou zásobu střel do svých systémů protivzdušné obrany proti balistickým raketám. I tuto informaci Sa'ar odmítl. „Odpověď na obě otázky je ne,“ podotkl izraelský ministr.
Podle Reuters Sa'ar předtím prohlásil, že Izrael od libanonské vlády očekává, že učiní vážné kroky, aby zabránila Hizballáhu v útocích.
Teroristické hnutí Hizballáh zaútočilo na Izrael 2. března. Předtím vyjádřilo solidaritu s íránským režimem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům, které opětuje. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu útočit na židovský stát odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Armáda židovského státu zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v sobotu podle agentury AFP uvedlo, že izraelské údery zabily v Libanonu od 2. března už 826 lidí. Agentura AP uvedla, že z domovů tam muselo utéct přes 850 tisíc lidí.
Načítání...