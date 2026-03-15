Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Jeruzalém se v příštích dnech nechystá vést přímé rozhovory s Libanonem, prohlásil podle deníku Ha'arec izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit tamního proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Libanon mezitím vyjadřuje ochotu zahájit přímé rozhovory ve snaze válku mezi Hizballáhem a Jeruzalémem ukončit.

Ha'arec v sobotu s odvoláním na své zdroje napsal, že se v příštích dnech očekává jednání zástupců Izraele a Libanonu. Poznamenal, že rozhovory, do kterých se zapojí i USA, bude hostit Kypr, případně Paříž.

Paříž jako dějiště přímých rozhovorů v sobotu nabídl francouzský prezident Emmanuel Macron, který zároveň Jeruzalém vyzval, aby k přímým jednáním s Bejrútem o příměří přistoupil. Zájem o takové rozhovory tento týden vyslovil libanonský prezident Joseph Aún, ale podle následných prohlášení Izraele je už na takový krok pozdě.

Portál Semafor v sobotu zase napsal, že židovský stát má kriticky nízkou zásobu střel do svých systémů protivzdušné obrany proti balistickým raketám. I tuto informaci Sa'ar odmítl. „Odpověď na obě otázky je ne,“ podotkl izraelský ministr.

Při izraelském úderu zahynulo nejméně dvanáct zdravotníků, uvádí Libanon
Z jižního předměstí Bejrútu stoupají oblaka dýmu po izraelských útocích (13. března)

Podle Reuters Sa'ar předtím prohlásil, že Izrael od libanonské vlády očekává, že učiní vážné kroky, aby zabránila Hizballáhu v útocích.

Teroristické hnutí Hizballáh zaútočilo na Izrael 2. března. Předtím vyjádřilo solidaritu s íránským režimem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům, které opětuje. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu útočit na židovský stát odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Armáda židovského státu zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví v sobotu podle agentury AFP uvedlo, že izraelské údery zabily v Libanonu od 2. března už 826 lidí. Agentura AP uvedla, že z domovů tam muselo utéct přes 850 tisíc lidí.

Výběr redakce

Izrael hlásí přes sto zraněných za den. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael hlásí přes sto zraněných za den. Saúdi ničili drony u Rijádu

11:05Aktualizovánopřed 1 mminutou
Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

před 7 mminutami
Orbán i Magyar vyzvali své příznivce, aby vyšli do ulic

Orbán i Magyar vyzvali své příznivce, aby vyšli do ulic

13:11Aktualizovánopřed 22 mminutami
Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

07:55Aktualizovánopřed 34 mminutami
Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

před 1 hhodinou
Německo zmírňuje emisní plány

VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

před 3 hhodinami
Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

08:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

před 3 hhodinami

Izrael hlásí přes sto zraněných za den. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael oznámil vlnu rozsáhlých úderů na cíle na západě Íránu. Útoky hlásí i jihoíránský Šíráz, píše al-Džazíra s odkazem na agenturu Tasním, která je kontrolována íránskými revolučními gardami. Saúdská Arábie tvrdí, že zachytila čtrnáct íránských dronů u Rijádu a v ropných regionech. Teherán odpovědnost odmítl a vyzval k vyšetření útoků na civilní oblasti. Izrael hlásí za poslední den přes sto zraněných.
11:05Aktualizovánopřed 1 mminutou

Orbán i Magyar vyzvali své příznivce, aby vyšli do ulic

Jak maďarský premiér Viktor Orbán, tak i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své stoupence, aby v neděli vyšli do ulic Budapešti a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Očekává se účast až statisíců lidí. Akce pořádané Orbánovou vládnoucí národněkonzervativní stranou Fidesz a středopravou stranou Tisza vedenou Magyarem jsou podle agentury AP vnímány jako ukazatel podpory, kterou mohou oba tábory očekávat v posledním měsíci kampaně.
13:11Aktualizovánopřed 22 mminutami

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince, kterého měli zabít izraelští osadníci. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
07:55Aktualizovánopřed 34 mminutami

Jeruzalém se v příštích dnech nechystá vést přímé rozhovory s Libanonem, prohlásil podle deníku Ha'arec izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar. Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit tamního proíránského teroristického hnutí Hizballáh. Libanon mezitím vyjadřuje ochotu zahájit přímé rozhovory ve snaze válku mezi Hizballáhem a Jeruzalémem ukončit.
VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

Německá vláda připravuje zákon o snižování emisí z vytápění domácností. Nový návrh je méně přísný než nepopulární reforma předchozí koalice socialistů, zelených a liberálů. Klimatické cíle v Německu ale předepisuje zákon. Spolková vláda podle něj musí zajistit, aby emise poklesly do roku 2030 o 65 procent oproti začátku devadesátých let. Současný kabinet má předložit nová opatření 25. března. Země však podle kritiků prodlužuje svou závislost na fosilních zdrojích, jen těsně splnila klimatické cíle pro rok 2025. Úkol snižovat emise nově připadne dodavatelům energie, postupně by měli přidávat bioplyn, vodík nebo jiné alternativy do paliv. Obavy mají i lidé žijící v nájmu, což je polovina osmdesátimilionové země. Staré topení se jim totiž může v příštích letech prodražit.
před 3 hhodinami

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj představil zástupcům 31 zemí materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu ropovodu záměrně oddaluje.
08:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Spojené státy přesouvají části systému protiraketového systému THAAD umístěného v Jižní Koreji na Blízký východ. Uvedli to američtí činitelé citovaní listem The Washington Post a jihokorejskými agenturami. Podle místních médií se přesun týká i systému Patriot. Oslabené kapacity v regionu vítá Čína. Severní Korea v sobotu odpálila více než deset balistických střel, jež dopadly do moře.
před 3 hhodinami

Smíru Ruska s Japonskem brání spor o okupované ostrovy

Moskva odmítá jednat s Tokiem o mírové dohodě, která by formálně zakončila druhou světovou válku. Ta nebyla nikdy uzavřena kvůli územnímu sporu o japonská Severní teritoria – v Rusku známá jako Jižní Kurily, která obsadil Sovětský svaz v závěru války v roce 1945. Moskvě vadí japonská podpora Kyjeva.
před 3 hhodinami
