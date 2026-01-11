Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) v příspěvku na sociální síti. Poukázal na nesouhlas tamních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
„Žádná gigafactory tam nikdy nebude,“ prohlásil Babiš. Na pozemcích o rozloze 278 hektarů chce připravit jinou investici, s níž budou tamní obyvatelé souhlasit.
Bývalá vláda loni v říjnu schválila převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v hodnotě dvě stě miliard korun, kde by mělo vzniknout sedm tisíc pracovních míst. Nejmenovaný investor do gigafactory loni na jaře kvůli zpomalení trhu své rozhodnutí o příchodu do tuzemska ale odložil.