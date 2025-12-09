Hlučín kupuje přes 500 bytů. Jen opravy „spolknou“ půl miliardy


Představitelé Hlučína začali podepisovat smlouvy o koupi více než pěti stovek bytů, které město získá od společnosti Heimstaden, největšího pronajímatele v kraji. Za nemovitosti, často ve špatném technickém stavu, zaplatí přes 600 milionů korun a další zhruba půlmiliardu potřebuje na jejich opravy. Jde o největší majetkovou transakci v historii města.

Bývalý horník Bohuslav Kudláček žije v jednom bytů na bývalém sídlišti OKD většinu života. Dlouhodobě bojuje s plísní a vlhkostí, která se do bytu dostává ze sklepa. „Jsou cítit koberce, parkety. Bylo i hůř, prakticky jsme tady chodili ve vodě a výkalech,“ popsal.

Heimstaden situaci vyřešil instalací zařízení, které odčerpává vodu ve chvíli, kdy jí je příliš. Kudláček říká, že za šedesátimetrový byt platí i s energiemi patnáct tisíc korun. „Elektřina je tady v hliníku. A řádí tady potkani,“ dodal.

Město bude splácet 527 bytů ve třiapadesáti vchodech po dobu třiceti let. Opravy chce zahájit v lednu. „Především střechy a sklepy jsou ve velice špatném stavu,“ tvrdí opoziční zastupitel města Rostislav Matuška (Hlučíňáci). V současné době jsou byty obsazeny z 98 procent a žije v nich přibližně 860 nájemníků.

Město počítá každý rok s dotacemi

Nabyvatelem nemovitostí se stane společnost Teplo Hlučín, která patří městu. Na investici si město vezme úvěr přes 330 milionů od banky. Dalších více než 240 milionů poskytne Státní fond pro podporu investic (SFPI). Podmínkou státní podpory je třicetiletá udržitelnost bytů pro nájemní bydlení a aby splňovaly nejméně energetickou třídu C.

„Je to investice v řádech desítek milionů korun. Každý rok počítáme s tím, že budou dále k dispozici dotační tituly,“ uvedl místostarosta Hlučína Václav Škvain (ANO).

Schválení transakce předcházelo několik dlouhých jednání zastupitelstva. Vedení města nakonec opozici přehlasovalo. „Je to za nás velmi rozumná investice,“ ujistil Škvain.

„Naše vize je jasná: ochránit stovky rodin před sociálními riziky spekulativních prodejů a udržet sídliště jako bezpečné, přátelské a stabilní místo pro život všech generací,“ uvedla na webových stránkách města starostka Petra Tesková (ANO).

Kritici varují před optimistickými odhady

Podle kritiků transakce jsou ekonomické podklady příliš optimistické – například počítají s téměř stoprocentní obsazeností bytů a nedostatečně prý zohledňují možné technické problémy nemovitostí. Výhrady zaznívají i k dodatečným nákladům. „Bavíme se o desítkách milionů v následujících letech, které budou převyšovat to, co město získá z nájmů,“ sdělil Matuška.

„Chceme, aby nájemníci změnu pocítili pozitivně. V kvalitnější správě, servisu a postupné modernizaci domů. Čekají nás investice do energetických úspor, revitalizace veřejných prostor i obnova nebytových jednotek. Vše budeme financovat z výnosů z nájemného,“ přiblížil na webu města jednatel společnosti Teplo Hlučín Petr Rončka. Podepisování všech smluv potrvá zhruba měsíc a město by mělo majetek nabýt na začátku příštího roku.

„V obecné rovině je to příležitost. Město tak získá možnost aktivněji ovlivňovat svou bytovou politiku. Hlučín v posledních deseti letech zaznamenal pokles počtu obyvatel zhruba o pět set a aktivní kroky jsou potřebné,“ míní sociální geograf z Přírodovědecké fakulty a prorektor Ostravské univerzity Ondřej Slach.

„Je to velký nákup, už samotná vstupní investice odpovídá zhruba 1,5násobku rozpočtu města. Znamená to určité riziko a bude záležet na tom, jak bude Hlučín byty spravovat, aby představovaly aktivum, nikoli pasivum,“ vysvětlil Slach. Podle něj je však podobný trend možné sledovat v řadě měst i jinde napříč Evropou.

Heimstaden prodává i další domy

Společnost Heimstaden se snaží své nemovitosti prodávat i jinde v regionu. Některým obyvatelům finských domků na ostravské Liščině proto už prodloužila nájem jen o půl roku. „Velká skupina lidí, kteří jsou už ve vysokém věku, tu žije mnoho let. Do schránek teď dostávají dopis, že jejich nemovitost bude prodána,“ uvedla terénní sociální pracovnice organizace Vzájemné soužití Monika Bubová.

„Naše společnost dlouhodobě avizuje záměr postupně prodávat finské domky. Konkrétně v této lokalitě disponujeme 67 byty,“ sdělila mluvčí Heimstaden Kateřina Piechowicz.

„Předpokládala jsem, že tady budu žít celý život. Teď jsem v prekérní situaci, bude mi osmdesát, a v mém věku je pro mě tragické měnit bydliště,“ říká obyvatelka finského domku Marie Dobešová.

Další plánované prodeje v kraji firma nechce komentovat, dokud neskončí jednání s případnými investory. Nájemníky chce prý o změnách informovat s dostatečným předstihem.

Heimstaden je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v tuzemsku. Vlastní téměř 42 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji. Tam jde hlavně o bývalé byty po těžební společnosti OKD.

