Státní zástupce obžaloval tři muže z útoků na bezdomovce v obchodním centru


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Státní zástupce obžaloval tři muže, kteří podle kriminalistů bezdůvodně napadli a týrali bezdomovce v obchodním domě v Praze 1. Dva z nich pracovali jako ostraha obchodního centra. Žalobce trojici viní z ublížení na zdraví, vydírání, loupeže a nebezpečného vyhrožování, jeden z mužů je navíc stíhaný i kvůli projevu sympatií k nacistickému hnutí. Všem hrozí až deset let vězení.

Podle dřívějších informací tři muži několik lidí bez domova kopali, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami. Na případy policisty přivedl incident z konce roku 2024, kdy se cizinec dostal v obchodním domě do konfliktu s obsluhou restaurace, která si na pomoc přivolala ostrahu. Její dva pracovníci a další muž podle policie zavedli cizince na evakuační schodiště, kde ho začali bít, mimo jiné ho bičovali po holých zádech koženým opaskem.

Při vyšetřování pak policisté v mobilu jednoho z podezřelých nalezli videa zachycující bití a týrání mužů bez domova. Jednomu z napadených se podle kriminalistů obvinění například snažili teleskopickým obuškem vymlátit zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval, přičemž ho bili kovovým obuškem.

O aktuálním vývoji v případu informovaly Seznam Zprávy. V samostatném případu, který se týká cizince, podle serveru Seznam Zprávy soudy potrestaly jednoho z mužů podmíněným a peněžitým trestem, o vině dvou dalších dosud nerozhodly.

