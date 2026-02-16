Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Od srpna má městská firma Pražské služby postupně přebírat svoz odpadu z celé metropole. Společnost pro to ale nemá dostatek kapacit. K zajištění služeb chce využívat subdodavatele. Vypsala proto soutěž za více než čtyři miliardy korun. U některých členů pražské koalice a dozorčí rady Pražských služeb zakázka budí podezření. O sporu točili Reportéři ČT.

Dvacet miliard korun, to je cena zakázky na svoz odpadu v hlavním městě na dalších deset let. Metropole ji uzavřela s Pražskými službami. Ty se ale zatím nezvládnou postarat o odpad celého města. Pomáhají jim proto soukromé firmy, především AVE podnikatele Daniela Křetínského.

Právě firma AVE měla dříve v Pražských službách pětinový podíl. Hlavní město ji ze strategických důvodů chtělo vlastnit celou. S Křetínským se domluvilo na výměně akcií. Za podíl v Pražských službách získal podnikatel na oplátku podíl v Pražské teplárenské.

„Hlavní město Praha získalo akcie společnosti, aby byla firma Pražské služby soběstačná. Čili aby svážela ten odpad vlastními silami,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Firma AVE CZ čelí obžalobě se škodou 940 milionů korun
Skládka AVE CZ v Čáslavi

Firma AVE má ale šanci se v odpadovém byznysu udržet. Může se totiž přihlásit do výběrového řízení na takzvaného subdodavatele. Podle mluvčího Pražských služeb Alexandra Komarnického se firma mohla připravit na převzetí svozu odpadu celé Prahy až ve chvíli, kdy podepsala s městem smlouvu.

„Ve chvíli, kdy je jasně dáno, co si hlavní město bude u své městské společnosti objednávat, tak až v tu chvíli je možné se na to připravovat,“ konstatoval Komarnický.

Kromě radní Jany Komrskové kritizují zakázku i někteří členové dozorčí rady Pražských služeb. Vyplývá to z dokumentů, které získali Reportéři ČT. Domnívají se, že zakázka byla vypsána přesně na míru firmě AVE. Ředitel Pražských služeb Patrik Roman to odmítá.

Reportéři ČT: Hra o miliardy. Policie prověřuje Křetínského skládkovou firmu AVE
obrázek

