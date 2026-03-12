Národní dům na Vinohradech našel kupce


12. 3. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.

Majetkový úřad už před zahájením aukce nabídl Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. „Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ přiblížila mluvčí úřadu Tereza Frančová. Vítězem aukce je podle ní právnická osoba z Prahy.

Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů korun.

Majetkový úřad prodal bývalé sídlo ÚSTR za 387 milionů korun
Stará budova Ústavu pro studium totalitních režimů ve Siwiecově ulici na pražském Žižkově

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 až 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má budovu pronajatou společnost Národní dům - Kulturní dům železničářů.

Prodej Národního domu na Vinohradech patří mezi nejvýnosnější, které ÚZSVM uskutečnil. Nejvíc vynesla aukce pražského Paláce Broadway loni v říjnu, za který zájemce nabídl 878 milionů korun a nyní se čeká na uzavření smlouvy. Druhým nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, na třetím místě je prodej pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun z loňského března.

Palác Broadway se státu podařilo prodat za 878 milionů. Na devátý pokus
Palác Broadway

Z nemovitostí s vysokou hodnotou se majetkovému úřadu nedaří prodat středočeský zámek Štiřín. V prosinci neuspěl devátý pokus o dražbu, v níž byla vyvolávací cena 720 milionů korun. Neúspěšně skončilo také deset aukcí pražského zámku Veleslavín. Praha nyní s ÚZSVM jedná o možnosti odkoupení zámku za 210 milionů korun, což byla vyvolávací cena v poslední dražbě loni v prosinci.

Výběr redakce

Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

Soud rozdělil kauzu Čapí hnízdo, Nagyové stanovil termín hlavního líčení

před 19 mminutami
Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, útokům čelilo i letiště v Kuvajtu

Dron zasáhl čtvrť v Dubaji, útokům čelilo i letiště v Kuvajtu

00:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

Rusové zabíjeli v Černihivu, útočili i na Záporoží. Ukrajina zasáhla ropný sklad

před 1 hhodinou
Izrael znovu udeřil na Bejrút. Hizballáh mířil na centrálu Mossadu

Izrael znovu udeřil na Bejrút. Hizballáh mířil na centrálu Mossadu

04:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

Za útok na koncertní sál uložil ruský soud doživotí patnácti lidem

10:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou

Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou

před 2 hhodinami
Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny

Čína schválila zákon o etnické jednotě. Dle kritiků oslabí menšiny

před 2 hhodinami
Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě

Ukrajinské zkušenosti s obranou proti dronům nacházejí uplatnění na Blízkém východě

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Národní dům na Vinohradech našel kupce

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v elektronické aukci, která skončila ve čtvrtek, nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.
11:16Aktualizovánopřed 44 mminutami

V Praze 7 hořel plyn unikající z potrubí, únik zastavily až výkopové práce

V Dobrovského ulici v Praze 7 hořel v úterý odpoledne plyn unikající z potrubí. Oheň byl uhašen zhruba po čtyřech hodinách po zastavení přívodu plynu, uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Plynaři museli k zastavení požáru udělat výkopové práce, uzavření nejbližší plynové přípojky nestačilo, jen snížilo intenzitu plamene. Kvůli požáru se museli evakuovat lidé ze čtyř domů. Policie také omezila dopravu v okolí, včetně tramvajové. Nikdo nebyl zraněn. Věcí se zabývá policie.
10. 3. 2026Aktualizováno10. 3. 2026

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
8. 3. 2026

Karlovo náměstí v Praze se chystá na rekonstrukci, probíhá přesadba stromů

Na Karlově náměstí v Praze začaly přípravné práce před jeho rekonstrukcí. Při nich město nechává přestěhovat několik až devět metrů vysokých stromů. Za pomocí jeřábu je pracovníci vytahují i s kořeny a převážejí do jiné části parku. Podle krajinářské architektky z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Barbory Liškové aktuálně probíhá přesadba pěti kusů stromů a celková rekultivace prostoru. Rekonstrukce samotného náměstí začne na přelomu roku a potrvá zhruba tři roky.
6. 3. 2026

VideoVýstava v pražském DOX nabízí díla Warhola, Maleviče či Le Corbusiera

Díla Andyho Warhola, Kazimira Maleviče, Le Corbusiera a řady dalších autorů představuje pražské Centrum současného umění DOX. Nová výstava nese název Hit by News a zabývá se vztahem umění a tištěných médií. Výstavu tvoří téměř čtyři stovky uměleckých děl, které se řadí k takzvanému „press artu“. Ten pracuje s novinami, časopisy, ale i reklamou. Vystavená díla ukazují, že média ovlivnila řadu významných umělců. Press art je ale k médiím z podstaty kritický. Některé autory zajímal mediální svět celebrit, senzací či tragédií, jiní se vymezovali proti propagandě nebo poukazovali na moc, s jakou může tisk utvářet veřejné mínění.
6. 3. 2026

Stanice metra Hradčanská se kvůli rekonstrukci uzavře až příští rok

Uzavření stanice pražského metra A Hradčanská kvůli rekonstrukci nezačne letos, jak bylo původně plánováno, ale až na začátku příštího roku. Od loňského ledna uzavřenou stanici linky B Českomoravská plánuje pražský dopravní podnik (DPP) otevřít letos 20. března. V metru bude letos stejně jako v minulých letech několik krátkodobých výluk na lince C, omezení čekají i tramvaje.
4. 3. 2026

VideoSrážek chodců s tramvajemi v Praze ubývá

Nejméně srážek tramvají s chodci za deset let hlásí pražský dopravní podnik. Ve srovnání s lety před pandemií covidu jde o třetinový pokles. Z více než sedmdesáti loňských nehod skončila většina lehkým zraněním, dvě ale smrtí. Dopravní podnik se jim snaží předcházet školením řidičů i osvětou. Právě proto zveřejnil videa střetů. Nejrizikovější úsek v Praze začíná na I. P. Pavlova. Podle koordinátora BESIP pro Středočeský kraj Ondřeje Žabenského může za většinu nehod spěch a nepozornost. „Dneska vidíme sluchátka v uších, zraky upřené do mobilu,“ pronesl.
2. 3. 2026

Předjaří vítá v Královské zahradě na Hradě tisíce květin

V Empírovém skleníku v Královské zahradě Pražského hradu lze vidět více než sto odrůd kvetoucích jarních květin. Na výstavě Předjaří: Zahrada malých gest je doplňuje výtvarná tvorba mladých českých a slovenských autorů.
26. 2. 2026
Načítání...