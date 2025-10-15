Aukce Paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) kdy uskutečnil. Do svého majetku ho převzal v roce 2016 od tehdejší státní Správy železniční a dopravní cesty (nyní Správa železnic), protože o objekt neprojevila zájem žádná jiná státní instituce. K prodeji v elektronických dražbách úřad palác nabídl od roku 2021 celkem devětkrát.
Palác Broadway se státu podařilo prodat za 878 milionů. Na devátý pokus
Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, když 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle ÚZSVM je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji úřad neupřesnil.
Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na ÚZSVM s tehdejším vlastníkem, tedy Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). Majetkový úřad ho proto nyní osloví s nabídkou na dorovnání ceny nabídnuté v aukci. „Může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ nastínila mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.
Devět pokusů palác prodat
Do předchozích aukcí paláce se v předchhozích letech pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, ten ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.
Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého ze třicátých let minulého století se nachází nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu objektu bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.
Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky. Druhý nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti před palácem Broadway zaznamenal ÚZSVM letos v březnu, kdy za 447 milionů prodal pražský dům U Hybernů.