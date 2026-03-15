Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
S influencery Plzeň prostřednictvím organizace Visit Plzeň systematicky spolupracuje od roku 2024. „A to ve formátu, kdy je sami oslovujeme a uzavíráme s nimi dohodu o spolupráci. V ní je jasně definováno, co jim poskytujeme a jaké je protiplnění z jejich strany,“ vysvětlila mluvčí organizace Helena Mařanová.
Destinační marketing se podle Mařanové v posledních letech výrazně proměňuje a velká část komunikace se přesunula do on-line prostředí. „Bylo proto přirozené, že se spolupráce s influencery stala součástí našeho marketingového mixu,“ řekla.
„Influenceři pro nás vytvářejí autentický turistický obsah – skutečně k nám přijedou a město zažijí jako návštěvníci. Samotná tvorba obsahu samozřejmě něco stojí, zároveň ale oslovují publikum, které je velmi blízké našim cílovým skupinám, a často mají i vysoký dosah a engagement,“ popsala Mařanová.
Poměr cena a výkon
Za velkou výhodu označuje možnost poměrně přesně vyhodnocovat výsledky. „Máme k dispozici data o počtu zhlédnutí, reakcí nebo sdílení. Díky tomu můžeme poměrně dobře posoudit úspěšnost spolupráce. Z hlediska zásahu publika tak často vychází velmi dobře i poměr ceny a výkonu. Řada těchto tvůrců s námi navíc spolupracuje dlouhodobě a někteří přinášejí i další přidanou hodnotu – například možnost využití fotografií nebo články na blogu,“ dodala.
Prvním influencerem, který s městem spolupracoval, byl tvůrce z Jižní Koreje. Plzeň navštívil mimo jiné během pivního festivalu Slunce ve skle, kde se zapojil i do soutěže v družení tupláků. Právě tento moment měl na korejských sociálních sítích velký ohlas. „Bylo to ještě před covidem. Spolupráce byla domluvena prostřednictvím zahraničního zastoupení agentury CzechTourism,“ přiblížila Mařanová.
Letos se chce Plzeň v propagaci zaměřit na spolupráci v oblasti rodinných výletů. „Letos k tomu navíc vybízejí dvě významná výročí – sto let od založení plzeňské zoologické zahrady a také sté narozeniny plzeňského rodáka Hurvínka. Zároveň ale chceme pracovat i s dalšími tématy. Už vloni jsme během Slavností svobody spolupracovali s Johankou Bázlerovou, která se zaměřuje především na zpravodajský obsah. Podobný formát plánujeme využít během slavností i letos,“ dodala Mařanová.
Ostrov hledá vlastního influencera
Svého influencera pak hledá Ostrov na Karlovarsku. Prostřednictvím fotografií, videí a příběhů má město zviditelnit na sociálních sítích. Nemá se podle mluvčí města Lucie Kubešové primárně zaměřit na turisty, ale na mladé lidi a nezávisle je informovat o dění ve městě nebo kulturních akcích.
„Máme kabelovou televizi, webové stránky i Facebook. Ale ten pohled je zevnitř. My potřebujeme někoho nezávislého, kdo by o dění informoval sám za sebe,“ vysvětlila mluvčí Ostrova Lucie Kubešová. Konkurz uspořádalo město v únoru. Vybralo dva finalisty, kteří teď budou plnit úkoly, jež jim radnice zadá.
Spolupráce se osvědčila i na jižní Moravě
Spolupráce s influencery se dlouhodobě osvědčuje také Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava. „Umožňuje zacílit konkrétní publikum, zvýšit dosahy obvyklých marketingových sdělení a dostat se více do povědomí prostřednictvím komunikačních kanálů, které mají aktuálně největší sílu,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.
Snahou agentury je rozptýlit pozornost mimo tradiční a v sezoně poměrně vytížené turistické cíle. „Zaměřujeme se například na oblast Slovácka, dostáváme do povědomí hornickou minulost mikroregionu Kahan nebo se snažíme podpořit návštěvnost severní části Jihomoravského kraje, což se daří mimo jiné díky zámku Lysice či židovské čtvrti v Boskovicích,“ popsala Grůzová.
V rámci českého trhu se letos jihomoravská agentura zaměřuje na ženy jako hybatelky cestovního ruchu. „Podporujeme rodinnou dovolenou, romantický výlet s partnerem i dámskou jízdu. Do nabídky propisujeme projekt Gourmet a aktivně pracujeme s produktem MojaKarta, který odmění každého, kdo stráví v destinaci dvě a více nocí,“ uvedla Grůzová.
Zahraniční influencery zajišťuje CzechTourism
Pokud jde o spolupráci se zahraničními influencery, využívají Plzeň i Jihomoravský kraj agenturu CzechTourism. Všechna zahraniční zastoupení agentury podle její mluvčí Kateřiny Beránkové s influencery spolupracují a snaží se představovat regiony napříč celým Českem v co nejširším měřítku.
„Na bližších trzích se daří domlouvat spolupráce častěji a flexibilněji, u vzdálenějších trhů naopak aktivity více koncentrujeme do větších projektů,“ vysvětlila.
Jako příklad uvedla německou kampaň „Was ist Tschechien für dich?“ (Co je pro vás Česko?), v níž různé typy influencerů vytvářejí obsah v jednotném kreativním konceptu a představují Česko z různých úhlů pohledu. „Na vzdálenějších trzích pak připravujeme projekty ve spolupráci s partnery. Loni například vznikla kampaň ‚Taste local, travel green‘, které se účastnili influenceři z Číny,“ dodala.
Letos se agentura zaměří na hudbu
I v letošním roce agentura CzechTourism v těchto aktivitách pokračuje. „V plánu je například projekt zaměřený na klasickou hudbu ve střední Evropě, který připravujeme opět ve spolupráci se zeměmi V4 a European Travel Commission. Influenceři v jeho rámci poznají nejen slavné koncertní sály, například v Praze, ale také místa spojená s významnými skladateli – například Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany a dějiště festivalu Smetanova Litomyšl,“ řekla Beránková.
V loňském roce se influencerských a bloggerských cest, které pořádala nebo spolupořádala agentura CzechTourism, zúčastnilo celkem 242 influencerů a tvůrců obsahu. Tyto aktivity v rámci mediálního zásahu oslovily více než 67,3 milionu uživatelů. Celková hodnota těchto „tripů“ přitom činila přibližně 4,6 milionu korun.