Města se kvůli propagaci obrací na influencery


před 1 hhodinou
Plzeň využívá na propagaci influencery
Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.

S influencery Plzeň prostřednictvím organizace Visit Plzeň systematicky spolupracuje od roku 2024. „A to ve formátu, kdy je sami oslovujeme a uzavíráme s nimi dohodu o spolupráci. V ní je jasně definováno, co jim poskytujeme a jaké je protiplnění z jejich strany,“ vysvětlila mluvčí organizace Helena Mařanová.

Destinační marketing se podle Mařanové v posledních letech výrazně proměňuje a velká část komunikace se přesunula do on-line prostředí. „Bylo proto přirozené, že se spolupráce s influencery stala součástí našeho marketingového mixu,“ řekla.

„Influenceři pro nás vytvářejí autentický turistický obsah – skutečně k nám přijedou a město zažijí jako návštěvníci. Samotná tvorba obsahu samozřejmě něco stojí, zároveň ale oslovují publikum, které je velmi blízké našim cílovým skupinám, a často mají i vysoký dosah a engagement,“ popsala Mařanová.

Spolupráce s influencery pomůže, zaznělo v debatě o vlivu sociálních sítí na volby
90' ČT24: Volby a sociální sítě

Poměr cena a výkon

Za velkou výhodu označuje možnost poměrně přesně vyhodnocovat výsledky. „Máme k dispozici data o počtu zhlédnutí, reakcí nebo sdílení. Díky tomu můžeme poměrně dobře posoudit úspěšnost spolupráce. Z hlediska zásahu publika tak často vychází velmi dobře i poměr ceny a výkonu. Řada těchto tvůrců s námi navíc spolupracuje dlouhodobě a někteří přinášejí i další přidanou hodnotu – například možnost využití fotografií nebo články na blogu,“ dodala.

Prvním influencerem, který s městem spolupracoval, byl tvůrce z Jižní Koreje. Plzeň navštívil mimo jiné během pivního festivalu Slunce ve skle, kde se zapojil i do soutěže v družení tupláků. Právě tento moment měl na korejských sociálních sítích velký ohlas. „Bylo to ještě před covidem. Spolupráce byla domluvena prostřednictvím zahraničního zastoupení agentury CzechTourism,“ přiblížila Mařanová.

Letos se chce Plzeň v propagaci zaměřit na spolupráci v oblasti rodinných výletů. „Letos k tomu navíc vybízejí dvě významná výročí – sto let od založení plzeňské zoologické zahrady a také sté narozeniny plzeňského rodáka Hurvínka. Zároveň ale chceme pracovat i s dalšími tématy. Už vloni jsme během Slavností svobody spolupracovali s Johankou Bázlerovou, která se zaměřuje především na zpravodajský obsah. Podobný formát plánujeme využít během slavností i letos,“ dodala Mařanová.

Nové prohlídkové trasy přiblíží Prahu fanouškům Brownova tajemství
Karlův most

Ostrov hledá vlastního influencera

Svého influencera pak hledá Ostrov na Karlovarsku. Prostřednictvím fotografií, videí a příběhů má město zviditelnit na sociálních sítích. Nemá se podle mluvčí města Lucie Kubešové primárně zaměřit na turisty, ale na mladé lidi a nezávisle je informovat o dění ve městě nebo kulturních akcích.

„Máme kabelovou televizi, webové stránky i Facebook. Ale ten pohled je zevnitř. My potřebujeme někoho nezávislého, kdo by o dění informoval sám za sebe,“ vysvětlila mluvčí Ostrova Lucie Kubešová. Konkurz uspořádalo město v únoru. Vybralo dva finalisty, kteří teď budou plnit úkoly, jež jim radnice zadá.

Zkraje: Česko overturismus zatím netrápí, mohlo by ale propagovat méně známé památky
Zámek Mikulov

Spolupráce se osvědčila i na jižní Moravě

Spolupráce s influencery se dlouhodobě osvědčuje také Centrále cestovního ruchu – Jižní Morava. „Umožňuje zacílit konkrétní publikum, zvýšit dosahy obvyklých marketingových sdělení a dostat se více do povědomí prostřednictvím komunikačních kanálů, které mají aktuálně největší sílu,“ řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.

Snahou agentury je rozptýlit pozornost mimo tradiční a v sezoně poměrně vytížené turistické cíle. „Zaměřujeme se například na oblast Slovácka, dostáváme do povědomí hornickou minulost mikroregionu Kahan nebo se snažíme podpořit návštěvnost severní části Jihomoravského kraje, což se daří mimo jiné díky zámku Lysice či židovské čtvrti v Boskovicích,“ popsala Grůzová.

V rámci českého trhu se letos jihomoravská agentura zaměřuje na ženy jako hybatelky cestovního ruchu. „Podporujeme rodinnou dovolenou, romantický výlet s partnerem i dámskou jízdu. Do nabídky propisujeme projekt Gourmet a aktivně pracujeme s produktem MojaKarta, který odmění každého, kdo stráví v destinaci dvě a více nocí,“ uvedla Grůzová.

Zahraniční influencery zajišťuje CzechTourism

Pokud jde o spolupráci se zahraničními influencery, využívají Plzeň i Jihomoravský kraj agenturu CzechTourism. Všechna zahraniční zastoupení agentury podle její mluvčí Kateřiny Beránkové s influencery spolupracují a snaží se představovat regiony napříč celým Českem v co nejširším měřítku.

„Na bližších trzích se daří domlouvat spolupráce častěji a flexibilněji, u vzdálenějších trhů naopak aktivity více koncentrujeme do větších projektů,“ vysvětlila.

Jako příklad uvedla německou kampaň „Was ist Tschechien für dich?“ (Co je pro vás Česko?), v níž různé typy influencerů vytvářejí obsah v jednotném kreativním konceptu a představují Česko z různých úhlů pohledu. „Na vzdálenějších trzích pak připravujeme projekty ve spolupráci s partnery. Loni například vznikla kampaň ‚Taste local, travel green‘, které se účastnili influenceři z Číny,“ dodala.

Turisté přinášejí peníze i problémy, třeba opilce v ulicích či plná parkoviště
Ilustrační snímek

Letos se agentura zaměří na hudbu

I v letošním roce agentura CzechTourism v těchto aktivitách pokračuje. „V plánu je například projekt zaměřený na klasickou hudbu ve střední Evropě, který připravujeme opět ve spolupráci se zeměmi V4 a European Travel Commission. Influenceři v jeho rámci poznají nejen slavné koncertní sály, například v Praze, ale také místa spojená s významnými skladateli – například Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany a dějiště festivalu Smetanova Litomyšl,“ řekla Beránková.

V loňském roce se influencerských a bloggerských cest, které pořádala nebo spolupořádala agentura CzechTourism, zúčastnilo celkem 242 influencerů a tvůrců obsahu. Tyto aktivity v rámci mediálního zásahu oslovily více než 67,3 milionu uživatelů. Celková hodnota těchto „tripů“ přitom činila přibližně 4,6 milionu korun.

Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Příznivci Orbána i Magyara vyšli do ulic Budapešti

Ropa z nouzových rezerv bude na trhu v Evropě až koncem března

Izrael ve velkém udeřil na Írán. Rijád i Emiráty likvidovaly drony

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA

Dávat víc než dvě procenta HDP na obranu je teď dle Schillerové nereálné

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Aktuálně z rubriky Regiony

Lidé v Kladně demonstrovali za ukončení provozu útulku Bouchalka

V centru Kladna se konala demonstrace za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka. Útulek je soukromý, obce a města z Kladenska s ním mají smlouvu o odchytu toulavých psů. Krajská veterinární správa (KVS) a policie jej prověřují kvůli možnému podezření na týrání zvířat. KVS v pátek oznámila, že zatím v útulku nezjistila tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat, ale prověřování dalších podnětů pokračuje.
17:13Aktualizovánopřed 18 mminutami

Senioři poptávají kurzy práce se smartphony. Preferují je před počítači

Focení, sociální sítě, poslech hudby, on-line nákupy nebo zdravotnické aplikace. Mezi seniory roste zájem o kurzy zacházení s chytrými telefony, potvrdili ČT oslovení organizátoři lekcí. Nejčastěji se penzisté učí v malých skupinách, existuje ale také možnost individuálních konzultací nebo jednorázových přednášek.
před 11 hhodinami

VideoVycházka Prahou připomněla první Wintonovu záchranu židovských dětí

K výročí první záchrany dětí organizované Nicholasem Wintonem se symbolicky konala první procházka po jeho stopách Prahou. Prohlídky bude Muzeum paměti XX. století pořádat i v budoucnu. Vlak s prvními dvaceti dětmi opustil Prahu přesně před 87 lety. Winton a jeho spolupracovníci zachránili nakonec 669 dětí, a to převážně židovského původu.
před 22 hhodinami

Jako dvacetiletý převáděl Bohuslav Úlehla lidi přes hranice, pak sám emigroval

Bohuslav Úlehla jako dítě zažil nacistickou okupaci i příchod sovětské armády v obci Hrušky na Jižní Moravě. Po roce 1948 pomáhal lidem utíkat přes hranice. V roce 1952 s manželkou emigroval, žili v Rakousku a pak našli nový domov v Austrálii, kde žije téměř 99letý pamětník dodnes.
včera v 13:15

Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
13. 3. 2026

Asistovaná sebevražda zdravého člověka? V Ostravě o tom rozhoduje Bůh a diváci

Richarda Gärtnera, kterému táhne na osmdesát, přestal těšit život, a žádá proto o možnost zemřít. Etickou komisi, která o výsledku rozhodne, tvoří částečně publikum Národního divadla moravskoslezského. Ostravská scéna uvádí totiž v české premiéře hru Bůh od německého právníka Ferdinanda von Schiracha. Zatímco diváci napříč zeměmi právo hlavního hrdiny na asistovaný odchod ze světa jednoznačně podporují, církev, lékaři či odborníci na etiku už tak jednotný názor nemají.
13. 3. 2026

VideoKoberce či dětské boby. Z Jesenicka se zpožděním mizí odpad z povodní

Z polí nad Mikulovicemi na Jesenicku konečně mizí desetitisíce tun povodňového odpadu. Po záplavě v září 2024 ho tam nechal navézt Olomoucký kraj z okolních obcí, které zaplavila řeka Bělá. Místní měli z dlouhého skládkování obavy, hlavně kvůli vodě v podzemí. Podle odhadů na místě leželo asi 34 tisíc tun odpadu. Skutečnost může být ale jiná – ve Velké Kraši, kde byla podobná skládka, se původně odhadovaná hmotnost nakonec vyšplhala na trojnásobek. Odpad z Mikulovic, mimo jiné koberce, zbytky nábytku i dětské boby, teď míří na skládku v Rapotíně. Likvidace za zhruba padesát milionů korun ale začala později, než se plánovalo. Zdrželo ji odvolání jedné z firem, které neuspěly v krajském tendru. Práce začaly místo na jaře až koncem loňského roku. Podle náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Ireny Blažkové (ANO) by měly skončit v květnu. Po likvidaci skládky přijde na řadu rekultivace pozemku, která potrvá další dva roky.
12. 3. 2026
