Spolupráce s influencery pomůže, zaznělo v debatě o vlivu sociálních sítí na volby

Sociální sítě sehrály velkou roli také v letošních sněmovních volbách. Aktivní na nich byli jak vládní, tak opoziční i mimoparlamentní politici. Nápomocná je také spolupráce s influencery, zaznělo v 90‘ ČT24. Existovaly však obavy z ovlivňování voleb například skrze platformy, u nichž není „úplně jasný“ jejich algoritmus, popsala vedoucí Centra pro strategickou komunikaci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová. Někteří influenceři si uvědomují svou zodpovědnost, popsal youtuber a tvůrce kanálu Jirka vysvětluje věci Jiří Burýšek. Vedoucí redakce sociálních sítí ČT24 Oldřich Borůvka doplnil, že ve smyslu spoluprací s politickou propagací jsou nastavená pravidla – stejně jako u propagace produktů.
33 minut