Trump jmenoval guvernéra Landryho zvláštním vyslancem pro Grónsko


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump jmenoval zvláštního vyslance pro Grónsko, jímž bude guvernér Louisiany Jeff Landry. TrumpŠéf Bílého domu to v neděli večer uvedl na své síti Truth Social. Trump dal letos opakovaně najevo, že by Spojené státy měly ostrov, který je autonomní oblastí Dánského království, získat. Kodaň to opakovaně odmítla.

„Jeff chápe, jak zásadní je Grónsko pro naši národní bezpečnost, a bude razantně prosazovat zájmy naší země, pro jistotu, bezpečnost a přežití našich spojenců a popravdě, světa,“ tvrdí šéf Bílého domu.

Američané zkoušeli narušit vztahy Dánska a Grónska, píší média
Sekání představitelů vlád Dánska, Grónska a Faerských ostrovů

Není jasné, zda se bude muset politik, který guvernérskou funkci získal loni v lednu, vzdát svého exekutivního postu, podotkla agentura Reuters, podle níž na dotazy ke jmenování nereagoval Bílý dům ani guvernér.

Trump své plány na získání Grónska, při nichž dříve nevylučoval ani nasazení vojenské síly, zdůvodňuje národní bezpečností USA. Ostrov o rozloze 2,17 milionu kilometrů čtverečních má geostrategický význam a zároveň disponuje velkým nerostným bohatstvím. Obyvatelé Grónska Trumpovy plány z velké většiny odmítají, přejí si ale nezávislost na Dánsku.

Grónsko po americkém tlaku posiluje vztahy s Dánskem
Dánský král Frederik X. na návštěvě v Grónsku

Ostrov obývaný zhruba 56 tisíci lidmi býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.

Trump připustil použití nátlaku k získání Grónska či Panamského průplavu
Donald Trump

