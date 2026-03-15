Německo zmírňuje emisní plány


před 54 minutami | Zdroj: ČT24
Události: Německo zmírňuje emisní plány
Zdroj: ČT24

Německá vláda připravuje zákon o snižování emisí z vytápění domácností. Nový návrh je méně přísný než nepopulární reforma předchozí koalice socialistů, zelených a liberálů. Klimatické cíle v Německu ale předepisuje zákon. Spolková vláda podle něj musí zajistit, aby emise poklesly do roku 2030 o 65 procent oproti začátku devadesátých let. Současný kabinet má předložit nová opatření 25. března. Země však podle kritiků prodlužuje svou závislost na fosilních zdrojích, jen těsně splnila klimatické cíle pro rok 2025. Úkol snižovat emise nově připadne dodavatelům energie, postupně by měli přidávat bioplyn, vodík nebo jiné alternativy do paliv. Obavy mají i lidé žijící v nájmu, což je polovina osmdesátimilionové země. Staré topení se jim totiž může v příštích letech prodražit.

Evropský odklon od jádra byla chyba, přiznala na summitu von der Leyenová
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová

Izrael udeřil v Šírázu, tvrdí Írán. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael udeřil v Šírázu, tvrdí Írán. Saúdi ničili drony u Rijádu

Německo zmírňuje emisní plány

VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

před 54 mminutami
Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cirkulární ekonomiku

VideoHosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali cirkulární ekonomiku

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

V Rakousku útočník s nožem zabil jednu osobu a jednu těžce zranil. Je zadržen

Izrael udeřil v Šírázu, tvrdí Írán. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael oznámil vlnu rozsáhlých úderů na cíle na západě Íránu. Útoky hlásí i jihoíránský Šíráz, píše al-Džazíra s odkazem na agenturu Tasním, která je kontrolována íránskými revolučními gardami. Saúdská Arábie tvrdí, že zachytila čtrnáct íránských dronů u Rijádu a v ropných regionech. Teherán odpovědnost odmítl a vyzval k vyšetření útoků na civilní oblasti. Izrael hlásí za poslední den přes sto zraněných.
před 50 mminutami

VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

Německá vláda připravuje zákon o snižování emisí z vytápění domácností. Nový návrh je méně přísný než nepopulární reforma předchozí koalice socialistů, zelených a liberálů. Klimatické cíle v Německu ale předepisuje zákon. Spolková vláda podle něj musí zajistit, aby emise poklesly do roku 2030 o 65 procent oproti začátku devadesátých let. Současný kabinet má předložit nová opatření 25. března. Země však podle kritiků prodlužuje svou závislost na fosilních zdrojích, jen těsně splnila klimatické cíle pro rok 2025. Úkol snižovat emise nově připadne dodavatelům energie, postupně by měli přidávat bioplyn, vodík nebo jiné alternativy do paliv. Obavy mají i lidé žijící v nájmu, což je polovina osmdesátimilionové země. Staré topení se jim totiž může v příštích letech prodražit.
před 54 mminutami

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj představil zástupcům 31 zemí materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu ropovodu záměrně oddaluje.
08:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Spojené státy přesouvají části systému protiraketového systému THAAD umístěného v Jižní Koreji na Blízký východ. Uvedli to američtí činitelé citovaní listem The Washington Post a jihokorejskými agenturami. Podle místních médií se přesun týká i systému Patriot. Oslabené kapacity v regionu vítá Čína. Severní Korea v sobotu odpálila více než deset balistických střel, jež dopadly do moře.
před 1 hhodinou

Smíru Ruska s Japonskem brání spor o okupované ostrovy

Moskva odmítá jednat s Tokiem o mírové dohodě, která by formálně zakončila druhou světovou válku. Ta nebyla nikdy uzavřena kvůli územnímu sporu o japonská Severní teritoria – v Rusku známá jako Jižní Kurily, která obsadil Sovětský svaz v závěru války v roce 1945. Moskvě vadí japonská podpora Kyjeva.
před 1 hhodinou

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
03:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
před 4 hhodinami

Ozbrojenci v Nigérii zabili dvacet lidí, ukradli dobytek a majetek

Při útoku ozbrojenců v centrální části Nigérie zemřelo dvacet lidí. Útočníci nejprve přepadli vojenskou hlídku a poté vtrhli do nedaleké vesnice, kde ukradli velké množství dobytka a majetku. Uvedla to podle agentury AFP místní rozvojová organizace Kanam Development Association (KADA).
04:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami
