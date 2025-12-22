SPD neuvažuje o výměně ministra obrany kvůli výrokům o F-35 či Ukrajině

Místopředseda SPD Radim Fiala řekl před pondělním zasedáním koaliční rady novinářům, že jeho strana neuvažuje o výměně ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o modernizaci F-35 či pokračování podpory Ukrajině. Hnutí SPD se k těmto tématům staví dlouhodobě kriticky.
„Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné,“ prohlásil Fiala. „Vůbec o tom neuvažujeme, pan Zůna je tam čtyři dny i s cestou,“ vyloučil možnost Zůnovy výměny po jeho pátečním prohlášení. Na Zůnovo místo se přihlásil poslanec zvolený za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.
Zůna v pátek oznámil, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly. Neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji proti ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba.
Zůnovy výroky na sociálních sítích během víkendu kritizovali někteří příznivci hnutí SPD.