SPD neuvažuje o výměně ministra obrany kvůli výrokům o F-35 či Ukrajině


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Místopředseda SPD Radim Fiala řekl před pondělním zasedáním koaliční rady novinářům, že jeho strana neuvažuje o výměně ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o modernizaci F-35 či pokračování podpory Ukrajině. Hnutí SPD se k těmto tématům staví dlouhodobě kriticky.

„Myslím, že křeslo pana Zůny je pevné,“ prohlásil Fiala. „Vůbec o tom neuvažujeme, pan Zůna je tam čtyři dny i s cestou,“ vyloučil možnost Zůnovy výměny po jeho pátečním prohlášení. Na Zůnovo místo se přihlásil poslanec zvolený za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Zůna v pátek oznámil, že ministerstvo obrany bude pokračovat ve strategických modernizačních projektech včetně nákupu amerických letounů F-35, který nynější vládní strany ještě v opozici kritizovaly. Neskončí pravděpodobně ani česká muniční iniciativa na pomoc Ukrajině, stejně jako její podpora v boji proti ruské agresi, hledat se ale bude její optimální podoba.

Zůnovy výroky na sociálních sítích během víkendu kritizovali někteří příznivci hnutí SPD.

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

Výběr redakce

Záleží jen na Babišovi, zda Turka nominuje, řekl Pavel

Záleží jen na Babišovi, zda Turka nominuje, řekl Pavel

03:18Aktualizovánopřed 6 mminutami
SPD neuvažuje o výměně ministra obrany kvůli výrokům o F-35 či Ukrajině

SPD neuvažuje o výměně ministra obrany kvůli výrokům o F-35 či Ukrajině

před 27 mminutami
Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

Výbuch zabil v Moskvě ruského generála, který se účastnil invaze na Ukrajinu

před 52 mminutami
Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent

Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent

06:00Aktualizovánopřed 55 mminutami
Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

07:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

Australský státní parlament jedná o zpřísnění pravidel pro držení zbraní

před 7 hhodinami
Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Záleží jen na Babišovi, zda Turka nominuje, řekl Pavel

Bude záležet čistě na premiérovi Andreji Babišovi (ANO), zda nominuje Filipa Turka (za Motoristy) do vlády, řekl při příchodu na Pražský hrad prezident Petr Pavel. Své výhrady k němu pokládá za natolik zásadní, že by se jimi měl zabývat i premiér, protože složení vlády je i jeho vizitkou. Pavel Turka přijme v pondělí dopoledne. Motoristé nadále trvají na tom, aby se Turek stal ministrem životního prostředí. Úřad v současnosti vede dočasně ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka.
03:18Aktualizovánopřed 6 mminutami

SPD neuvažuje o výměně ministra obrany kvůli výrokům o F-35 či Ukrajině

Místopředseda SPD Radim Fiala řekl před pondělním zasedáním koaliční rady novinářům, že jeho strana neuvažuje o výměně ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) kvůli jeho výrokům o modernizaci F-35 či pokračování podpory Ukrajině. Hnutí SPD se k těmto tématům staví dlouhodobě kriticky.
před 27 mminutami

Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent

Noví ministři navrhují rušení neobsazených míst a konec některých úředníků na svých resortech. Škrty má v pondělí schvalovat vláda. Podle odborů ale dosavadní postup zatím plně neodpovídá zákonným požadavkům. Kritiku vzbuzují například kroky předsedy Motoristů Petra Macinky. Vláda ANO, SPD a Motoristů chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na provozu ministerstev ušetřit pět procent.
06:00Aktualizovánopřed 55 mminutami

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o jmenování nové vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali jmenování nové vlády ANO, SPD a Motoristů a s tím spojené převzetí jednotlivých resortů novými ministry. Debata se týkala také předvánočního období. Pozvání přijali bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář, šéfredaktor Echo24 Dalibor Balšínek, spisovatelka, kuchařka a gastronomická novinářka Dita Pecháčková, výkonný ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek a herec Jan Antonín Duchoslav. Moderoval Lukáš Dolanský.
před 58 mminutami

Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. Nejvíce sněhu by do Štědrého večera mělo napadnout hlavně na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, lokálně kolem pěti centimetrů, výjimečně až deset centimetrů. Souvislejší sněhovou pokrývku očekávají meteorologové také v Jeseníkách a okolí. Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé.
07:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou

O svátcích budou velké obchody většinou zavřené

Obchodní řetězce a nákupní centra budou mít o Vánocích naposledy otevřeno na Štědrý den, který letos připadá na středu, maximálně však do 12:00 hodin. Ve čtvrtek 25. prosince a v pátek 26. prosince budou mít všechny velké obchody zavřeno, stejně tak i ve čtvrtek 1. ledna. Děti šly letos do školy naposledy v pátek 19. prosince a vrátí se v pondělí 5. ledna.
před 3 hhodinami

Piety i mše uctily oběti předloňské střelby na filozofické fakultě

Lidé v Česku si v neděli připomněli památku obětí předloňské střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Už dopoledne uctili jejich památku například někteří senátoři v čele s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS). Po poledni si památku obětí připomněl i premiér Andrej Babiš (ANO). Konaly se i další akce, které připravily spolky Spojeni nadějí a Uši pro duši s podporou fakulty a univerzity. Při tragédii zemřelo čtrnáct lidí z řad studentů a pedagogů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Vánoce nárůst nemocných zřejmě přibrzdí

Chřipka, covid a další respirační nemoci se šíří Českem. Podle hlavní hygieničky počet lidí s respiračními nemocemi dosáhl hranice epidemie. Nejvíc nemocných přibývá mezi dětmi. Lékaři potvrdili i výskyt chřipkového viru H3N2 subtypu K, na který hůř funguje očkování. Blížící se vánoční svátky podle odborníků nárůst nemocných přibrzdí, ale období nemocí nejspíš prodlouží.
před 12 hhodinami
Načítání...