Obrana potřebuje sedm miliard ke splnění závazku vůči NATO. Vyhlíží proto tanky

Plánované výdaje na obranu zatím letos dosahují 1,92 procenta očekávaného HDP, spočítala ČT. Vrcholní představitelé vlády včetně ministryně obrany Jany Černochové (ODS) přitom považují dodržení závazku vůči NATO vydávat na obranu dvě procenta HDP za klíčovou prioritu. Zatím ale chybí konkrétní plán, kdy a jak kabinet případně chybějících sedm miliard do obranného rozpočtu dodá. Černochová připustila, že by požadované peníze mohla dostat po uzavření zakázky na nové tanky.

Premiér Petr Fiala (ODS) i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že k doplnění rozpočtu dojde, konkrétní ale nejsou. „Úplně zásadní prioritou v této době jsou dvě procenta na obranu, které musíme dodržet a je potřeba to průběžně naplňovat,“ řekl Fiala. „Klíčový je závazek naší vlády, že dáme na obranu dvě procenta HDP. Ten bude v letošním roce splněn,“ ujistil i Stanjura. S tím, že závazek vůči NATO by se měl dodržet, souhlasí také prezident Petr Pavel.

Černochová spoléhá na akvizici tanků

Chybějící miliardy pro dosažení letošního závazku vůči NATO chtěla Černochová původně doplnit už na jaře. Doposud se jí to ale nepovedlo. Nyní připustila, že by požadované peníze mohla dostat po uzavření zakázky na nové tanky Leopard. „Intenzivně probíhají jednání ohledně uzavření akvizice, která se týká jejich nákupu. To vlastně bude pro vládu ta zásadní informace a podnět k této změně. A k tomu by mělo tedy dojít někdy v letních měsících,“ uvedla ministryně.

K tomu, že vláda najde v jiných resortech dalších minimálně sedm miliard a pošle je na obranu, jsou ale někteří členové kabinetu skeptičtí. „Ono bohužel v současné době, když se podívám na vládní rezervu, tak není z čeho. Tedy my o to určitě budeme usilovat,“ podotýká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Chybějící peníze v rozpočtu kritizuje také opozice.

Místopředseda hnutí ANO Robert Králíček to označil za důkaz nekompetence této vlády. „Chybí tam sedm miliard, bude tam chybět osm, protože miliarda bude převedena na platy policistů a hasičů,“ kritizuje opoziční poslanec.

Česko od Německa v letech 2022 a 2023 dostalo čtrnáct tanků Leopard 2A4 za pomoc Ukrajině, dalších čtrnáct za čtyři miliardy korun bez DPH na konci loňska koupilo a v současné době je kabinet plánuje doplnit modernějšími modely Leopard 2A8. Za 77 kusů hodlá v příštích letech zaplatit 52 miliard.