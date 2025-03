Obranný rozpočet by se příští rok mohl přehoupnout přes 200 miliard

Tuzemský obranný rozpočet by nakonec mohl příští rok přesáhnout hranici 200 miliard korun. Oproti letošku jde o nárůst o přibližně 40 miliard. To je víc, než doteď vláda plánovala. ODS chce totiž nově prosadit výdaje na obranu ve výši 2,3 procenta HDP. Záměr má podporu koaličních partnerů.

„Obranný rozpočet by měl být ve výši 2,2 procenta HDP,“ prohlásil před přibližně třemi týdny. „Když chceme vydávat 2,2, tak je lepší si plánovat 2,3 procenta (HDP),“ hlásil premiér v tomto týdnu. Prosadit do rozpočtu na příští rok výdaje na obranu právě v této výši je novým plánem ODS.

Z letošních předpokládaných zhruba 161 miliard by tak výdaje poskočily na víc než 203 miliard korun. Další vládní strany jsou přitom k záměru premiéra vstřícné. „Bezpečnost a obrana jsou samozřejmě v dnešní době prioritou. Je to kvůli tomu, co se děje ve světě a také kousek od nás,“ má jasno místopředseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (ODS).

Obrana a bezpečí jako priorita

„V příštím roce by navýšení mohlo jít až na 2,3 procenta (HDP), to my velmi podporujeme, protože obrana a bezpečí země jsou naprostá priorita,“ přidává se vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09). „Budeme, co se týká modernizace armády, směřovat k vyšší částce, což v rámci stávající bezpečnostní situace je jednoznačně dobře,“ míní místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce rekordně vysoký rozpočet investovat třeba do nadzvukových letounů, nových tanků nebo bojových vozidel pěchoty. Zároveň hodlá už od letošního července zvýšit platy vojáků. „Můžeme mít sebemodernější, sebekrásnější techniku, ale když ji nebude mít kdo obsluhovat, tak je to problém,“ upozorňuje.

Opozice je v této otázce nicméně zdrženlivější. „Armáda je pro nás klíčová a důležitá, ale chceme se bavit o tom, jak se ty peníze smysluplně utratí,“ sdělila předsedkyně poslanců hnutí ANO Alena Schillerová.