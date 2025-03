Nepochopitelné, říká Černochová o odchodu opozičních poslanců. Černý den, míní Metnar

„Jsem skálopevně přesvědčena, že to bylo správné rozhodnutí. Z veřejné debaty se vytrácí, že neveřejná byla pouze ta klasifikovaná (utajená) část, tedy ta počáteční. Následně se už otevřela podrobná rozprava a ti, kteří zůstali ve sněmovně, to viděli na kamerovém systému. Všichni poslanci mohli opět přijít. Tedy i ti, kteří se rozhodli z pro mě nepochopitelného důvodu odejít ze sálu, přestože schůzi svolali. Oni chtěli debatovat o obraně a my jsme věnovali opravdu hodně energie a času přípravě podkladů,“ zdůraznila ministryně.

„Utajené byly pouze informace s nějakou klasifikací,“ reagovala na jeho slova Černochová. Podle ní byla debata legitimní a opoziční poslanci nevyužili prostor v rámci podrobné rozpravy, který jim byl nabídnut. Dodala, že s klasifikací informací, které byly zmíněny, souhlasil i prezident Petr Pavel.

Metnar i Černochová navzdory neshodám vyjádřili ochotu pokračovat v jednání a rozhovorech o oblasti obrany, kterou považují za klíčovou.

Pařížský summit

Diskuze se následně stočila i na čtvrteční schůzku v Paříži, na níž desítky vysokých státníků především z Evropy rokovaly o rusko-ukrajinské válce a cestách, jak dospět k příměří nebo mírové dohodě.

„Trvalá podpora Ukrajiny od zemí, které jsou součástí takzvané koalice ochotných, je věc, u které je dobře, že stále zaznívá, protože ve veřejném prostoru se v posledních dnech a hodinách objevily nějaké varianty příměří, které by mohly nastat a které bychom všichni uvítali. Na druhou stranu je zřejmé, že Rusko žádné příměří akceptovat nechce,“ uvedla Černochová s tím, že se dle ní představitelé Ruska „nechovají tak, že by cokoli, co navrhoval (prezident USA) Donald Trump, bylo něco, co by akceptovali“.

Proto je prý dobře, že koalice ochotných znovu řekla, že „podpora Ukrajiny je stále silná a že hledají další možnosti a způsoby, jak ji podpořit“.

„Já jsem si z toho odnesl to, že je jediná shoda – jak válka na Ukrajině ovlivňuje jednotu evropských zemí v názoru na posílení bezpečnosti a posílení evropského obranného průmyslu,“ popsal Metnar. Na dalších tématech už podle něj shoda nepanuje.

Další diskuse se týkala upuštění od evropských a amerických sankcí vůči Moskvě. Exministr Metnar řekl, že nemá dostatek informací na to, aby situaci posoudil a uvedl, zda je to správný krok. Ministryně Černochová v něm vnímá důležitou symboliku – zrušení sankcí je pro Rusko evidentně důležité a sankce fungují. Podpořila také výrok premiéra Petra Fialy (ODS), který ustoupení Rusku označil za špatný krok a pomoc agresorovi.