Resort spravedlnosti je domovníkem, ne dozorcem soudů, zdůraznil Rychetský

Tehdejší šéf ministerstva spravedlnosti za ODS Pavel Blažek se zachoval „nemoudře, neopatrně a neprozřetelně,“ myslí si bývalý předseda Ústavního soudu (ÚS) Pavel Rychetský. V souvislosti s bitcoinovou kauzou v Otázkách Václava Moravce zdůraznil, že by byl rád, aby veřejnost pochopila, že resort spravedlnosti není dozorčí institucí nad soudy.

„Nelze předpokládat, že někdo, kdo přijde s takovým darem, nechce žádnou protislužbu,“ míní Rychetský s tím, že Blažek podle něj dar přijímat neměl a naopak měl advokáta odsouzeného majitele bitcoinů Tomáše Jiříkovského poslat na ministerstvo financí, které by dále zvážilo, zda má smysl jednat s osobou, která nemá nejlepší minulost.

Podle Rychetského je nyní zapotřebí vše důkladně prošetřit a analyzovat. Vyšetřování by se mělo zaměřit jak na kroky jednotlivých aktérů, tak i na fakt, že resort spravedlnosti začal bitcoiny skrze ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zhodnocovat na českou měnu, myslí si.

Měl by být ministrem nestraník?

Na otázku moderátora Václava Moravce, zda mu nově jmenovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS ) nabídla pozici nezávislého odborníka, který by na ministerstvu kauzu prošetřoval, Rychetský odpověděl, že „naštěstí ne“. Dodal, že „kdyby ano, byl by nešťastný a snažil by se tomu zabránit“.

V této souvislosti doplnil, že považuje za alibistické, pokud jsou na pozice ministrů jmenováni odborníci, nikoli členové politických stran. „V ústavě máme napsáno, že zastupitelská demokracie vzniká soutěží politických stran,“ uvedl s tím, že „ministr má být politikem a jako politik a představitel některé ze stran má být i politicky odpovědný.“