Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Loňská novela zákona o ústavní výchově otevřela dětem z dětských domovů cestu k tomu, aby vyrůstaly v podmínkách co nejbližších rodinnému životu. Kraje mají měnit stávající domovy na menší rodinné skupiny v bytech a domech. Pardubický region chce transformaci dokončit už na jaře, bude tak prvním v Česku, kde děti už nebudou žít v ústavech. Sto padesát dětí se nyní postupně učí žít v menších rodinných skupinách v domech a bytech, které vznikají proměnou stávajících domovů. Změna pro ně znamená nutnost naučit se starat o domácnost. Patří sem aktivity jako nákup, úklid a další. Ale i kraj se musel přizpůsobit, hlavně navýšit personál starající se o děti. Kraj pořídil první byty v roce 2018.

Pardubický kraj zatím pro děti pořídil čtrnáct bytů a čtrnáct rodinných domů, kde se jim namísto rodičů věnují tety. Experiment se stal možným díky loňské novele zákona o ústavní výchově. Kraj plánuje dokončit přeměnu dětských domovů do konce letošního prvního pololetí, kdy vznikne rodinný dvojdomek pro dvanáct dětí na místě bývalého dětského domova v Pardubicích. Pardubický kraj zatím nemá vyčísleno, na kolik tato transformace vyšla, v roce 2025 na ni získal 167 milionů z Národního plánu obnovy. Loni se kraje v Česku staraly o více než 4300 dětí.

Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česká republika ji bude koordinovat, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal na sociální síti X. Dříve během úterý Babiš sdělil, že Česká vláda nebude na iniciativu dávat peníze, ale umožní její pokračování, když ji budou financovat jiné státy.
Asi jedenáct tisíc domácností v Praze 4 je v úterý kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Podle Pavla Maďara ze společnosti Pražské teplárenské se výpadek dotkl i škol a sociálních zařízení. Před 20. hodinou oznámil dokončení opravy horkovodu, dodávky tepla a teplé vody by se podle něj měly obnovit do středečního časného rána.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Bývalý šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS) tvrdí, že reálný deficit je 250 miliard. Dalších čtyřicet miliard jsou podle něj příjmy z EU, které přijdou až letos.
Ukrajinští kriminalisté vydali do Česka muže a ženu zadržené v souvislosti s provozováním podvodných call center. Pardubičtí policisté je obvinili za podvod spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. ČT to potvrdila pardubická krajská mluvčí Markéta Janovská. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Muž měl navíc vykonávat v tuzemsku trest za dřívější trestnou činnost, žena bude stíhána vazebně. O případu podvodných call center informovala policie loni v srpnu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v Česku. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Běžně dostupné léčivo proti bolestem a teplotě může při špatném dávkování způsobit vážné zdravotní potíže. Paracetamolem se loni v Česku otrávilo 299 lidí, což je nejvíc za poslední tři roky. Toxikologické informační středisko (TIS) zároveň řešilo rekordní počet konzultací. České televizi to sdělila vedoucí lékařka TIS Kateřina Kotíková.
Žloutence A podlehlo v loňském roce 36 lidí, v roce 2024 byla úmrtí dvě. Nových případů onemocnění ale podle informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibývá v posledních týdnech pomaleji. V posledním celém loňském týdnu jich bylo 38, minulý týden 79. Statistiky podle odborníků ovlivnily vánoční svátky.
