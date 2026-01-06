Děti z dětských domovů v Pardubickém kraji se učí žít mimo ústav

Loňská novela zákona o ústavní výchově otevřela dětem z dětských domovů cestu k tomu, aby vyrůstaly v podmínkách co nejbližších rodinnému životu. Kraje mají měnit stávající domovy na menší rodinné skupiny v bytech a domech. Pardubický region chce transformaci dokončit už na jaře, bude tak prvním v Česku, kde děti už nebudou žít v ústavech. Sto padesát dětí se nyní postupně učí žít v menších rodinných skupinách v domech a bytech, které vznikají proměnou stávajících domovů. Změna pro ně znamená nutnost naučit se starat o domácnost. Patří sem aktivity jako nákup, úklid a další. Ale i kraj se musel přizpůsobit, hlavně navýšit personál starající se o děti. Kraj pořídil první byty v roce 2018.
Pardubický kraj zatím pro děti pořídil čtrnáct bytů a čtrnáct rodinných domů, kde se jim namísto rodičů věnují tety. Experiment se stal možným díky loňské novele zákona o ústavní výchově. Kraj plánuje dokončit přeměnu dětských domovů do konce letošního prvního pololetí, kdy vznikne rodinný dvojdomek pro dvanáct dětí na místě bývalého dětského domova v Pardubicích. Pardubický kraj zatím nemá vyčísleno, na kolik tato transformace vyšla, v roce 2025 na ni získal 167 milionů z Národního plánu obnovy. Loni se kraje v Česku staraly o více než 4300 dětí.