„Nebezpečné místo". Newyorské vězení bude na další měsíce Madurovým domovem


Nicólas Maduro se nyní nachází v brooklynském vězení. V cele – minimálně zpočátku na samotce – stráví 23 hodin denně. Budovu věznice a poměry v ní označili za naprosto nehumánní a nehygienické známí zločinci, kteří jí v posledních letech prošli. Byl to například hudebník Sean Diddy Combs nebo Ghislaine Maxwellová, spolupachatelka zločinů kuplíře a pedofila Jeffreyho Epsteina.

„Často tam nefunguje topení, praská potrubí, je tam různá havěť jako brouci a krysy. Je to nová budova, ale v neuvěřitelně špatném stavu. Navíc je to velmi nebezpečné místo,“ popsal bývalý federální žalobce Mitchell Epner budovu Metropolitního detenčního centra.

Do Brooklynského vězení často pracovně docházel v roli federálního žalobce. Stál na druhé straně než obžalovaní – přesto budovu a podmínky v ní popisuje negativně. „Prezident Trump označil Madura za vůdce (drogového kartelu) Tren de Aragua. Jakýkoliv vězeň, člen jiného gangu, který má spory s TdA, může na Madura nebo jeho ženu zaútočit,“ přiblížil Epner.

Zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro přilétá na heliport v centru Manhattanu, odkud míří před americký federální soud, 5. ledna 2026

Metropolitní detenční centrum slouží pro zadržování přibližně 1300 mužů a žen. V mužské i ženské sekci jsou všichni zadržení dohromady, bez ohledu na spáchaný zločin – Američané, ilegální přistěhovalci i cizinci, jako jsou manželé Madurovi. Věznice je totiž jediným zařízením pro ty, kteří čelí federální žalobě u soudu města New York.

Osoby známé z jiných kauz strávily od zadržení do rozsudku v detenčním zařízení přibližně rok. U Madura to může být podobné. Hrozí mu velmi vysoký trest, a proto příprava i sám následný proces zaberou dost času. Je obviněn z narkoterorismu, pašování drog i použití zbraní a výbušnin při pašování drog.

Obyvatelé venezuelského města Catia La Mar pozorují bytový dům, poničený během amerického útoku na Venezuelu

„Hrozí tam povinný minimální trest třicet let odnětí svobody. Byl by odsouzen nad rámec jakéhokoli jiného trestu,“ přiblížil bývalý federální prokurátor Neama Rahman Madurův případ.

Jiné hlavy státu přečkaly pobyt v Metropolitním detenčním centru bez ohrožení života. Jedním z takových je bývalý prezident Hondurasu Juan Orland Hernández, který tam čekal přes dva roky na soud, který mu v červnu 2024 vyměřil 45 let vězení za pašování kokainu. V prosinci 2025 ho Donald Trump omilostnil a označil za oběť předchozí administrativy Joea Bidena.

Juan Orlando Hernández (uprostřed) na snímku z roku 2022

