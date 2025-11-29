Trump hodlá omilostnit exprezidenta Hondurasu odsouzeného v USA na 45 let

Americký prezident Donald Trump hodlá udělit milost exprezidentovi Hondurasu Juanu Orlandovi Hernándezovi, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA. Trump to v pátek napsal na své sociální síti v rámci širší zprávy, v níž zopakoval, že v nedělních prezidentských volbách ve středoamerické zemi podporuje pravicového kandidáta Nasryho „Tita“ Asfuru.
Hernández vládl zemi stižené kriminální aktivitou drogových gangů v letech 2014 až 2022. Dlouho se stavěl do role bojovníka proti drogovým kartelům, Spojené státy však krátce po jeho odchodu z úřadu požádaly Honduras o jeho zatčení a následné vydání. Loni v červnu dostal 45 let vězení za to, že pomáhal zločineckým gangům pašovat kokain do USA.
Trump chystané omilostnění pravicového politika zdůvodnil tím, že podle mnoha lidí, které velmi respektuje, bylo s prezidentem zacházeno krutě a nespravedlivě. „Je nepřípustné, aby se toto stávalo, zvláště nyní, až Tito Asfura vyhraje volby a Honduras bude na cestě k velkému politickému a finančnímu úspěchu,“ napsal Trump.
USA v době Hernándezovy vlády Honduras podporovaly a poslaly zemi na boj proti drogám přes padesát milionů dolarů (přes miliardu korun). Hernández však podle soudu ve stejné době bral vysoké úplatky od překupníků a toleroval činnost gangů, kterým pomáhal krýt jejich zásilky drog směřujících do USA. Americké úřady dříve vyčíslily celkovou hodnotu kontrabandu až na 500 milionů dolarů.
Trump milost oznámil dva dny před volbami, v nichž výrazně podporuje Asfuru proti jeho dvěma sokům, jimiž jsou levicová právnička Rixi Moncadaová a centristický televizní moderátor a bývalý viceprezident Salvador Nasralla. Pokud Asfura nevyhraje, USA nebudou Honduras finančně podporovat, uvedl Trump.