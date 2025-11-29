Trump hodlá omilostnit exprezidenta Hondurasu odsouzeného v USA na 45 let


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump hodlá udělit milost exprezidentovi Hondurasu Juanu Orlandovi Hernándezovi, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA. Trump to v pátek napsal na své sociální síti v rámci širší zprávy, v níž zopakoval, že v nedělních prezidentských volbách ve středoamerické zemi podporuje pravicového kandidáta Nasryho „Tita“ Asfuru.

Hernández vládl zemi stižené kriminální aktivitou drogových gangů v letech 2014 až 2022. Dlouho se stavěl do role bojovníka proti drogovým kartelům, Spojené státy však krátce po jeho odchodu z úřadu požádaly Honduras o jeho zatčení a následné vydání. Loni v červnu dostal 45 let vězení za to, že pomáhal zločineckým gangům pašovat kokain do USA.

Trump chystané omilostnění pravicového politika zdůvodnil tím, že podle mnoha lidí, které velmi respektuje, bylo s prezidentem zacházeno krutě a nespravedlivě. „Je nepřípustné, aby se toto stávalo, zvláště nyní, až Tito Asfura vyhraje volby a Honduras bude na cestě k velkému politickému a finančnímu úspěchu,“ napsal Trump.

USA v době Hernándezovy vlády Honduras podporovaly a poslaly zemi na boj proti drogám přes padesát milionů dolarů (přes miliardu korun). Hernández však podle soudu ve stejné době bral vysoké úplatky od překupníků a toleroval činnost gangů, kterým pomáhal krýt jejich zásilky drog směřujících do USA. Americké úřady dříve vyčíslily celkovou hodnotu kontrabandu až na 500 milionů dolarů.

Honduraská vězení sužují války gangů. Prezidentka proti nim nasadila armádu
obrázek

Trump milost oznámil dva dny před volbami, v nichž výrazně podporuje Asfuru proti jeho dvěma sokům, jimiž jsou levicová právnička Rixi Moncadaová a centristický televizní moderátor a bývalý viceprezident Salvador Nasralla. Pokud Asfura nevyhraje, USA nebudou Honduras finančně podporovat, uvedl Trump.

Výběr redakce

Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

Šéf Správy železnic na výzvu Kupky nastoupil na dovolenou. Resort chystá audit

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Protesty v Gruzii proti vládě ani po roce nepolevují

Protesty v Gruzii proti vládě ani po roce nepolevují

před 7 hhodinami
Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté

Pokračování Rady vlády pro paměťovou agendu je nejisté

před 8 hhodinami
Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

Papež a vůdce pravoslaví se v Turecku pomodlili za znovusjednocení křesťanů

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump hodlá omilostnit exprezidenta Hondurasu odsouzeného v USA na 45 let

Americký prezident Donald Trump hodlá udělit milost exprezidentovi Hondurasu Juanu Orlandovi Hernándezovi, který loni ve Spojených státech dostal 45 let vězení za pašování kokainu do USA. Trump to v pátek napsal na své sociální síti v rámci širší zprávy, v níž zopakoval, že v nedělních prezidentských volbách ve středoamerické zemi podporuje pravicového kandidáta Nasryho „Tita“ Asfuru.
před 1 hhodinou

Spojené státy zastavily udělování azylu všem cizincům

Americká imigrační služba USCIS v pátek pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.
01:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump prý ruší Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem

Republikánský americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti Truth Social napsal, že ruší exekutivní příkazy svého demokratického předchůdce Joea Bidena podepsané automatickým perem. Podle agentury AFP jsou právní důsledky prezidentova prohlášení v tuto chvíli nejasné. Trump tvrdí, že jde o „přibližně 92 procent“ dokumentů s Bidenovým podpisem.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Blízký Zelenského spolupracovník Jermak rezignoval

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) ráno sdělil, že společně se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) provádí prohlídky u šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka. Toho média označují za mocného muže ukrajinské politiky a upozorňují, že v současné době vede tým, který jedná s USA o americko-ruském plánu na ukončení ruské války na Ukrajině. Jermak uvedl, že s protikorupčními úřady plně spolupracuje. Večer prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Jermak podal rezignaci.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Airbus nařídil úpravu softwaru části svých letadel

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u značného počtu letadel řady A320. Společnost to uvedla v prohlášení. Podle zdrojů agentury Reuters by se svolání mohlo týkat přibližně šesti tisíc strojů, což představuje zhruba třetinu světové flotily tohoto výrobce. Úpravy je nutné provést ještě před příštím vzletem.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Protesty v Gruzii proti vládě ani po roce nepolevují

Přesně před rokem vypukly v Gruzii protesty proti nové vládní politice. První demonstrace proběhla poté, co premiér Irakli Kobachidze pozastavil jednání o vstupu do Evropské unie. Navíc vláda zrušila antikorupční úřad, který měl pomoci s nutnými reformami. Brusel v nedávné zprávě Tbilisi ostře kritizoval, z Evropské komise zní, že nejen kvůli potlačování odpůrců není teď pro Gruzii v EU místo. Příznivci prozápadního směřování kavkazské země se navzdory sílícím represím ze strany gruzínské vlády scházejí před parlamentem nadále. Výjimkou nebyl ani pátek.
před 7 hhodinami

Sýrie hlásí třináct mrtvých po útoku Izraele

Při izraelském útoku v obci Bajt Džin na jihozápadě Sýrie zahynulo třináct lidí, včetně dvou dětí. Na místě jsou desítky zraněných. S odvoláním na syrskou státní televizi o tom informovala agentura Reuters. Izraelská armáda podle portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla razii proti islámským radikálům, při které se její vojáci dostali pod palbu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Steinmeier jako první německý prezident uctil v Guernice oběti bombardování

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier uctil památku stovky obětí náletu z dubna 1937, při kterém německá nacistická Legie Condor a italské fašistické Aviazione Legionaria prakticky srovnaly španělské město Guernica se zemí. Stal se tak prvním německým prezidentem, který toto město navštívil, informovala agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...