Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
8 minut
Studio ČT24: Uživatelé zneužívají sociální síť X k vytváření choulostivých obrázků


Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.

Odborná veřejnost v USA je podle expertky z Centra Karla Čapka Akademie věd ČR Lindy Kolaříkové rozpolcená ohledně legality takového jednání. Ona sama je ale přesvědčena o nelegálnosti. Odpovědnost za čin se podle ní „štěpí“ na uživatele, který o takový obsah požádá Grok, a platformu. I lidskoprávní organizace se podle ní vymezují proti takovému jednání, tedy požadavkům uživatelů sociálních sítí na choulostivý obsah.

Situaci podle expertky komplikují také rozdílné právní řády na obou stranách Atlantiku. Evropská unie zakazuje vytváření takového obsahu prostřednictvím legislativy AI Act. Podle něj není možné využívat umělou inteligenci způsobem, který může způsobit nějakou újmu ve vztahu ke zranitelným osobám.

Kolaříková podotýká, že v Česku navíc platí novela trestního zákoníku, která přišla se dvěma novými omezeními – zneužití identity k výrobě pornografie a poškození cizích práv. To druhé podle ní obecně míří na zneužití takzvaných „deep fakes“, tedy technologie, která umožňuje vytváření falešného digitálního obsahu pomocí AI s realistickým nahrazením tváře či hlasu osoby.

Francie podnikla právní kroky proti AI Grok. Ta zpochybňuje účel plynových komor v Osvětimi
Logo AI Grok

Možná nedohledatelnost pachatele

Soukromoprávní i trestněprávní zodpovědnost má podle Kolaříkové uživatel modelu Grok. „Platforma nebo umělá inteligence je v podstatě jen nástrojem, ale samozřejmě je bráno v potaz rozsáhlé šíření, které umožňuje takovou situaci,“ vysvětluje expertka a doplňuje, že Spojené státy zde však uplatňují jiný pohled na svobodu slova.

Vymáhat v Česku zákaz zveřejňování citlivých snímků je extrémně těžké, míní Kolaříková. „Jak se říká, co jednou nahrajete na internet, už pravděpodobně nikdy nesmažete,“ uvedla. I když poškozený dosáhne odstranění obsahu z nějaké platformy, nikdy nemá jistotu, že někde neexistuje kopie. Často ani není pachatel známý nebo dohledatelný a platforma nemusí spolupracovat na jeho identifikaci. Kolaříková uvedla, že i podle její zkušenosti stížnosti směřované na platformy nemusejí fungovat.

Jsem mechanický Hitler, napsala o sobě Muskova AI Grok. Firma musela zprávy mazat
Ilustrační foto

