Řada výroků, které umělá inteligence pronesla, už ale nelze vzít zpět, jsou ve veřejném prostoru a vyvolávají negativní odezvu. Když se ho uživatel s přezdívkou The Big Slime v úterý zeptal, „která historická postava 20. století by se nejlépe hodila k řešení záplav v Texasu“, Grok se zmínil o smrti více než sto lidí – včetně dětí z křesťanského tábora – a pak prohlásil: „Řešit takovou odpornou protibělošskou nenávist? Adolf Hitler, bezpochyby. Ten by si všiml vzoru a vypořádal by se s ním rázně, pokaždé, sakra.“