Ozempic mění nakupování v Americe


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Journal of Marketing Research, CNN, Cornell University

Když Američané začali užívat léky potlačující chuť k jídlu, jako jsou hlavně populární Ozempic a Wegovy, změny se projevily velmi rychle nejen na váze v koupelně, ale podle nové studie hlavně v obchodech s potravinami.

Autoři nového výzkumu se podívali na záznamy o transakcích desítek tisíc amerických domácností. Z těchto masivních dat se jim podařilo zjistit, jak se mění utrácení lidí, kteří prošli léčbou pomocí léků, které se souhrnně nazývají „antagonisté receptoru GLP-1“. Nejznámějším z nich je Ozempic a spojuje je to, že ač byly původně vyvinuty proti cukrovce, používají se dnes hlavně na hubnutí.

Výsledky jsou jasně viditelné. Do šesti měsíců od zahájení léčby snížily domácnosti výdaje na potraviny v průměru o 5,3 procenta. U domácností s vyššími příjmy byl pokles ještě výraznější, a to více než osm procent. Výdaje v restauracích, rychlém občerstvení a kavárnách klesly přibližně o osm procent.

Výrobce Ozempicu je bohatší než Dánsko. Přípravek léčí cukrovku a pomáhá i při obezitě
Lék Ozempic

U domácností, které pokračovaly v užívání léku delší dobu, tyto nižší výdaje za potraviny vydržely nejméně rok, i když rozsah snížení se časem zmenšoval, popsali autoři výzkumu. „Data ukazují jasné změny ve výdajích za potraviny po zahájení užívání,“ uvedla hlavní autorka studie Sylvia Hristakeva z Cornellovy univerzity. „Po vysazení se účinky zmenšují a je těžší je odlišit od výdajových vzorců před zahájením užívání.“

Méně a zdravěji

Na rozdíl od předchozích studií, které se opíraly o údaje spotřebitelů o jejich stravovacích návycích, nová analýza vychází z údajů o nákupech shromážděných společností Numerator, která se zabývá průzkumem trhu a sledovala transakce v obchodech s potravinami a restauracích u reprezentativního vzorku přibližně 150 tisíc domácností v celé zemi. Vědci porovnali tyto záznamy s opakovanými průzkumy, v nichž se ptali členů domácností, jestli užívají léky GLP-1, kdy s nimi začali a proč.

Tato kombinace umožnila týmu porovnat uživatele léků s podobnými domácnostmi, které léky neužívaly, a soustředit se tak jen na změny, ke kterým došlo po zahájení léčby.

Ozempic může výjimečně způsobovat ztrátu zraku, naznačuje několik studií
Pera Ozempic na výrobní lince

Měnila se nejen výše útrat, ale také to, co si lidé v nákupních košících odnášejí. Nejvýraznější pokles zaznamenaly ultrazpracované potraviny s vysokým obsahem kalorií, které jsou nejvíce spojovány s chutěmi. Výdaje na slané dobroty (jako jsou arašídy, brambůrky nebo tyčinky) klesly o desetinu, podobně velký pokles zaznamenaly sladkosti, pečivo a sušenky. Poklesla ale i spotřeba základních potravin, jako je chléb, maso a vejce.

Pouze u několika málo kategorií došlo k nárůstu. Nejvíce vzrostl prodej jogurtů, následovaný čerstvým ovocem a cereálními tyčinkami. „Hlavním trendem je snížení celkových nákupů potravin. Pouze u malého počtu kategorií došlo k nárůstu, který je však v porovnání s celkovým poklesem mírný,“ doplnila Hristakeva.

Účinky se projevily i mimo supermarkety. Výdaje v restauracích, jako jsou řetězce rychlého občerstvení a kavárny, také prudce poklesly.

Mladí a bohatí

Studie navíc poprvé ukázala, kdo v USA vlastně užívá léky na principu GLP-1. Podíl amerických domácností, které uvedly alespoň jednoho uživatele, vzrostl z přibližně jedenácti procent na konci roku 2023 na více než šestnáct procent v polovině roku 2024. Lidé, kteří užívají tyto léky za účelem hubnutí, jsou spíše mladší a bohatší, zatímco ti, kteří je užívají na cukrovku, jsou starší a rovnoměrněji rozložení napříč příjmovými skupinami.

Pražští vědci vyvinuli „český ozempic“. V mozku snižuje chuť k jídlu
Ilustrační grafika

Je pozoruhodné, že asi třetina uživatelů přestala léky během studie užívat. Když to udělali, jejich výdaje za potraviny se vrátily na úroveň před začátkem užívání léků a jejich nákupní košíky se staly o něco méně zdravými než předtím, částečně kvůli zvýšeným výdajům za kategorie jako cukrovinky a čokoláda.

Omezení a hubnutí v tabletách

Autoři studie upozorňují, že tento vývoj poukazuje na důležité omezení. Studie nemůže zcela oddělit biologické účinky léků od jiných změn životního stylu, které uživatelé mohou současně provádět. Důkazy z klinických studií v kombinaci s pozorovaným návratem výdajů po vysazení léku však naznačují, že potlačení chuti k jídlu je pravděpodobně klíčovým mechanismem stojícím za změnami ve výdajích.

Studie zdůrazňuje, že pro výrobce potravin, restaurace a maloobchodníky by široké přijetí blokátorů GLP-1 mohlo znamenat dlouhodobé změny v poptávce, zejména po rychlém občerstvení a mlsání.

Dá se přitom očekávat, že dopady těchto léků se velmi brzy násobně zvýší. Až doposud se totiž musely podávat injekčně, ale těsně před Vánocemi dala americká agentura FDA dárek všem, kdo mají o snižování hmotnosti zájem, když schválila přípravek Wegovy ve formě tabletek, což znamená, že teď bude přípravek pro většinu populace snesitelnější a přijatelnější.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

Tři západoukrajinské oblasti jsou po masivním ruském náletu téměř zcela bez proudu

08:24Aktualizovánopřed 14 mminutami
Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

Tatra dodá na Slovensko vojenské vozy za až 25 miliard

před 57 mminutami
Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

Svěřenský fond RSVP Trust, kam Babiš vloží Agrofert, je ve sbírce listin

10:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

Soud nařídil vládě USA navrátit Venezuelany vyhoštěné podle válečného zákona

před 1 hhodinou
Ozempic mění nakupování v Americe

Ozempic mění nakupování v Americe

před 1 hhodinou
Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

Putin odvolal velvyslance v Česku Zmejevského, nahradí ho Ponomarjovová

12:49Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

Psycholog radí, jak se vyhnout vánočnímu zklamání

před 3 hhodinami
Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Ozempic mění nakupování v Americe

Když Američané začali užívat léky potlačující chuť k jídlu, jako jsou hlavně populární Ozempic a Wegovy, změny se projevily velmi rychle nejen na váze v koupelně, ale podle nové studie hlavně v obchodech s potravinami.
před 1 hhodinou

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.
před 4 hhodinami

Tři pokusy o start, tři selhání. Asijská kosmonautika prožila špatnou noc

Tři asijské kosmické velmoci – Japonsko, Čína a Jižní Korea – se pokusily během jednoho dne poslat do vesmíru své rakety. Všechny selhaly.
před 4 hhodinami

To nejlepší z Hyde Parku Civilizace

Vědecká redakce přináší dárek svým divákům a čtenářům. Stáhněte si k přečtení to nejlepší z pořadu Hyde Park Civilizace do svých čteček.
před 6 hhodinami

Škrkavky, hlístice, lamblie. Římští vojáci byli plní parazitů

O výkonech římských legionářů už od starověku kolovaly doslova legendy. Se čtyřiceti kilogramy výstroje dokázali bez problémů urazit při zrychleném pochodu až čtyřicet kilometrů denně – a pak ještě rozdrtit protivníka. Nová archeologická data ukazují, že to zvládli, i když je trápila spousta chorob.
včera v 13:55

Japonští vědci zkoumají ledovce, které odolávají změně klimatu

Místo aby ledovce v Tádžikistánu tály, mírně zvětšují svůj objem. Jde o světovou raritu. Jestli je to způsobeno například vlastnostmi ledu, nebo specifickými lokálními podmínkami, vědci zatím nevědí, ale snaží se to zjistit.
včera v 12:17

V Ugandě ochránci zvířat učí šimpanze, jak žít v blízkosti lidí

Šimpanzi v Ugandě musí žít ve stále větší blízkosti lidí. Tento přechod ale nezvládají bez pomoci lidí, kteří se snaží zvířata adaptovat.
včera v 09:57

Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře

Španělská policie od čtvrtka prověřuje laboratoř v Katalánsku. Cílem vyšetřování je objasnit, jestli za vznikem ohnisek afrického moru prasat, který v regionu zabil přinejmenším 26 divočáků, nestojí právě toto pracoviště nebo jiná z pěti laboratoří v této oblasti, které s virem pracují.
19. 12. 2025
Načítání...