Alternativní Nobelovy ceny končí v USA. Míří do země, která dala světu Einsteina a kukačky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Improbable, ČTK

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Ig Nobelovy ceny vyzdvihují úspěchy, které lidi nejprve rozesmějí, ale pak je donutí, aby se zamysleli. Tyto ceny pořádané časopisem Annals of Improbable Research „oslavují neobvyklé, oceňují nápaditost a podněcují zájem o vědu“. Vítězové přijíždějí na slavnostní ceremoniál z celého světa, aby si převzali své ceny a nechali se zasypat papírovými letadélky, které patří k tradičnímu ceremoniálu.

Prvních pětatřicet těchto setkání se v letech 1991–2025 konalo v Massachusetts, na slavné Harvardově univerzitě, na MIT a Bostonské univerzitě. Teď se ale ceremoniál přesouvá do Evropy.

Hosté do USA nechtěli

„Nemůžeme požadovat s klidným svědomím po nových laureátech ani po novinářích ze zahraničí, kteří informují o akci, aby letos přijeli do Spojených států,“ uvedl tento týden Abrahams. Podle něj se Spojené státy pro některé lidi, kteří mohli přijet na akci, staly za poslední rok nebezpečnou zemí. Abrahams už v prosinci uvedl, že někteří hosté loňského ceremoniálu se kvůli cestě do USA necítili bezpečně.

Letošní slavnostní ceremoniál se koná ve spolupráci s institucemi sítě ETH a Univerzitou v Curychu právě v největším švýcarském městě. „Město Curych a jeho instituce doslova hory přenášely (samozřejmě jen obrazně – ve Švýcarsku je fyzické přenášení hor nezákonné) a zavázaly se, že umožní pořádání akce. Švýcarsko dalo vzniknout mnoha nečekaným dobrým věcem – napadají mě fyzik Albert Einstein, světová ekonomika a kukačkové hodiny – a teď pomáhá světu ocenit nepravděpodobné lidi a myšlenky.“

Organizátoři se neplánují vrátit do USA ani v příštích letech. V lichých letech by se měl ceremoniál přesunout do jiných evropských měst a v sudých by se měl konat v Curychu. „Bude to trochu jako hudební soutěž Eurovize,“ dodal Abrahams.

Ig Nobelovy ceny byly založeny v roce 1991 a ve vědeckém prostředí si získaly jisté renomé.

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Alternativní Nobelovy ceny končí v USA. Míří do země, která dala světu Einsteina a kukačky

Udělování humoristických Ig Nobelových cen se po více než třiceti letech přesune ze Spojených států do Švýcarska. Zakladatel akce Marc Abrahams už totiž nepovažuje USA za bezpečnou zemi pro hosty cen. Abrahams uvedl, že za rozhodnutím stojí vývoj ve Spojených státech za poslední rok, což odpovídá návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
před 1 hhodinou

