Výrobce Ozempicu je bohatší než Dánsko. Přípravek léčí cukrovku a pomáhá i při obezitě

I čeští pacienti už používají lék, který vnesl revoluci jak do boje proti diabetu druhého typu, tak proti obezitě. Tento přípravek se stal jedním ze světově nejúspěšnějších léčiv, což s sebou přináší ale i problémy – v Evropě se objevují jeho falešné kopie.

Lidé mají lék, u kterého mají podezření, že by mohlo jít o padělek, odevzdat v lékárně. Resort zdravotnictví deklaroval, že jim za to nehrozí žádný postih.

SÚKL zveřejnil i snímky , jak aplikační pero padělku od originálu poznat. Falešný lék, který kriminalisté zajistili v Rakousku, obsahuje podle informací agentury DPA inzulin místo účinné látky a lidé, kteří si ho aplikovali, pak měli záchvaty a dostali se do stavu hypoglykémie.

„Je to lék, který funguje jako střevní hormon,“ vysvětluje přednosta Centra diabetologie v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Martin Haluzík. „A právě proto ho chtějí i lidé, kteří cukrovku nemají.

Ozempic je na trhu sice jen asi deset let, ale změnil už spoustě pacientů život. Je určený primárně pro ty s cukrovkou druhého typu, kterým pomáhá snižovat a stabilizovat hladinu krevního cukru. Kromě toho ale umí i něco dalšího: vede totiž také ke snižování hmotnosti.

Úspěch léků je výjimečný i historicky. Takovou touhu po přípravku experti na farmacii už roky nezaznamenali. „Já jsem se asi u žádného jiného léku s podobným problémem nesetkal. Staví se nové továrny, aby poptávka mohla být uspokojena, ale zatím to nestačí,“ popisuje Haluzík.

Jmenuje se korovec jedovatý, žije na jihu USA a v Mexiku. Má velmi silný jed, ale pro své přežití v nehostinných pouštích si vyvinul i další trik – umí extrémně dlouho vydržet bez potravy a udržovat si stabilní hladinu cukru v krvi, aniž by to ohrozilo jeho zdraví.

Drucker ale brzy zjistil, že GLP-1 z lidského těla rychle mizí, což znamená, že v něm nemůže působit dostatečně dlouho a tedy ani účinně. Vypadalo to, že lék zkrátka nebude. Pak ale vědě pomohl jeden z nejjedovatějších plazů Ameriky.

Roku 1984 objevil kanadský endokrinolog Daniel Drucker v lidském střevě hormon GLP-1, který reguluje hladinu cukru v krvi a potlačuje chuť k jídlu. Byl to ten nejzákladnější výzkum, během kterého se jen v laboratořích roky zkoumaly složité molekuly. Ale už tehdy bylo jasné, že jednou by se dal výsledek využít při léčbě cukrovky.

Druckera napadlo, že korovec vlastně přirozeně dělá něco, o co se jeho tým bez úspěchu už řadu let snaží. Když ho ve své laboratoři prozkoumal, zjistil, že ještěr ve svém těle vytváří protein exendin-4, který jako by z oka vypadl GLP-1, ale na rozdíl od něj se tak rychle nerozkládá.

A právě tato látka se stala prvním kandidátním lékem proti cukrovce – pod názvem Exenatid byl schválený v dubnu roku 2005.

Ozempic je tak vlastně „jen“ novou generací tohoto proteinu, která také vychází z GLP-1, ale vydrží se nerozkládat ještě mnohem déle a může tedy nemocné léčit mnohem účinněji.