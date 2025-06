Trump vyzval k evakuaci Teheránu, Írán znovu vyslal rakety

Prezident USA Donald Trump vyzval k okamžité evakuaci Teheránu a zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň. Učinil tak krátce poté, co se v mnoha částech Izraele rozezněly sirény varující před raketami vyslanými z Íránu. Výbuchy a intenzivní palbu protivzdušné obrany v Teheránu mezitím podle Reuters hlásila íránská média. Bílý dům oznámil, že Trump kvůli dění na Blízkém východě předčasně opustí summit G7 v Kanadě a vrátí se do Washingtonu.

Írán měl podle Trumpa podepsat jadernou dohodu, čímž by se předešlo nynějším ztrátám na lidských životech. „Írán nemůže mít jadernou zbraň. Říkal jsem to pořád dokola. Všichni by se měli z Teheránu okamžitě evakuovat,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová později na síti X uvedla , že Trump po večeři s představiteli států na summitu G7 odletí zpět do Washingtonu, a to právě kvůli napjaté situaci na Blízkém východě. Spolu s ním se do Washingtonu vrátí i ministr zahraničí Marco Rubio, informovala stanice CBS News.

V Bílém domě zasedne Národní bezpečnostní rada

Americký ministr obrany Pete Hegseth na síti X sdělil, že Spojené státy v oblasti Blízkého východu rozmístily další vojenské síly, aniž by uvedl podrobnosti. Agentura Reuters nicméně v pondělí napsala, že USA do oblasti přesunula letadlovou loď a vyšší počet letounů určených k doplňování paliva za letu.

Hegseth stanici Fox News řekl, že se po Trumpově návratu do Bílého domu zúčastní schůzky Národní bezpečnostní rady v Situační místnosti, píše server The Times of Israel.