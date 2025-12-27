V Kyjevě se ozvala série výbuchů, píší agentury

Série silných výbuchů se v sobotu v brzkých ranních hodinách ozvala v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. S odvoláním na místní úřady o tom informovaly agentury Reuters a AFP. Ve městě byla aktivovaná protivzdušná obrana. Úřady varovaly před ruskými raketami a drony i mimo ukrajinskou metropoli.
„Výbuchy v hlavním městě. Protivzdušná obrana aktivována. Zůstaňte v úkrytech,“ vyzval na síti Telegram obyvatele města starosta metropole Vitalij Klyčko. Podobně informoval na Telegramu o útoku i šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.
Neoficiální telegramové kanály také podle Reuters hlásí několik výbuchů, které se ozvaly v hlavním městě. Vojenský zaměřený telegramový kanál uvedl, že ve městě byly údajně nasazeny řízené střely a balistické střely.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se má v sobotu vypravit na Floridu, kde se v neděli setká se svým americkým protějšek Donaldem Trumpem. Zelenskyj s ním chce projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu.
Ruské agresi Ukrajina čelí už téměř čtyři roky. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s ruským vládcem Vladimirem Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo.
Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský. Zelenskyj tento týden předložil přepracovanou verzi, která předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a vytvoření demilitarizovaných zón.