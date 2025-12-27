V Kyjevě se ozvala série výbuchů, píší agentury


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Série silných výbuchů se v sobotu v brzkých ranních hodinách ozvala v ukrajinském hlavním městě Kyjevě. S odvoláním na místní úřady o tom informovaly agentury Reuters a AFP. Ve městě byla aktivovaná protivzdušná obrana. Úřady varovaly před ruskými raketami a drony i mimo ukrajinskou metropoli.

„Výbuchy v hlavním městě. Protivzdušná obrana aktivována. Zůstaňte v úkrytech,“ vyzval na síti Telegram obyvatele města starosta metropole Vitalij Klyčko. Podobně informoval na Telegramu o útoku i šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko.

Neoficiální telegramové kanály také podle Reuters hlásí několik výbuchů, které se ozvaly v hlavním městě. Vojenský zaměřený telegramový kanál uvedl, že ve městě byly údajně nasazeny řízené střely a balistické střely.

Rusové při leteckých útocích na Ukrajině zabíjeli i o Vánocích
Následky ruské agrese v Černihivské oblasti na Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se má v sobotu vypravit na Floridu, kde se v neděli setká se svým americkým protějšek Donaldem Trumpem. Zelenskyj s ním chce projednal dosud nevyřešené otázky mírového plánu.

Zelenskyj se chce v neděli sejít s Trumpem kvůli mírovému plánu
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj při setkání v Bílém domě na podzim 2025

Ruské agresi Ukrajina čelí už téměř čtyři roky. Trump v loňské předvolební kampani sliboval, že válku po návratu do Bílého domu ukončí do 24 hodin. Přes opakované telefonáty s ruským vládcem Vladimirem Putinem a srpnové osobní setkání obou prezidentů na Aljašce se mu to ale dosud nepodařilo.

Za poslední měsíc se nicméně vystupňovalo diplomatické úsilí poté, co Spojené státy představily původní návrh mírového plánu, kritiky označovaný za nápadně proruský. Zelenskyj tento týden předložil přepracovanou verzi, která předpokládá mimo jiné zmrazení fronty na současných liniích a vytvoření demilitarizovaných zón.

Zelenskyj představil novou verzi plánu na ukončení ruské války
Volodymyr Zelenskyj

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

včera
Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

včera
Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem

Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem

před 7 hhodinami
Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

Lipno zamrzá, bruslit na něm je ale zatím hazard

před 7 hhodinami
Nákup a provoz F-35 projdou koaličním auditem, řekla Schillerová

Nákup a provoz F-35 projdou koaličním auditem, řekla Schillerová

před 7 hhodinami
Porodnost i letos klesne na další historické minimum

Porodnost i letos klesne na další historické minimum

před 7 hhodinami
Čtyři tisíce litrů fridexu uniklo na univerzitním kampusu v Hradci Králové

Čtyři tisíce litrů fridexu uniklo na univerzitním kampusu v Hradci Králové

před 8 hhodinami
Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo nejméně osm lidí

Při explozi v mešitě v Sýrii zemřelo nejméně osm lidí

včera

