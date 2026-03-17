Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“

Členské státy EU a Evropský parlament se nedohodly na prodloužení prozatímního nařízení, které má umožnit platformám dál dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Druhé kolo takzvaného trialogu se odehrálo v pondělí v Bruselu. Prozatímní nařízení přitom platí jen do 3. dubna a podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je tak pravděpodobné, že takzvaná „chat control“ vyprší bez náhrady a žádné skenování už nebude moci probíhat.
„Je politováníhodné, že se europarlamentu a Radě EU včera (v pondělí) večer nepodařilo dosáhnout dohody o prodloužení prozatímního nařízení, a to i přes naši ochotu konstruktivně jednat,“ komentovala aktuální výsledek německá europoslankyně ze socialistické frakce Birgit Sippelová, která je zpravodajkou návrhu.
Členské státy EU podle ní projevily nedostatek flexibility a akceptovaly, že prozatímní nařízení v dubnu vyprší. „Dobrovolné skenování ze strany platforem za účelem boje proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí on-line tak od té doby už nebude možné,“ dodala Sippelová.
Prozatímní nařízení, které umožňuje dobrovolné skenování obsahu platformami, platí do už zmíněného začátku dubna. Evropská komise očekávala, že do té doby už bude schválen nový, trvalý návrh normy přezdívané „chat control“. Protože se tak nestalo, navrhla alespoň prodloužit platnost stávajících pravidel s tím, že jinak by vznikla právní mezera a platformy by neměly jasný právní základ pro odhalování materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
O neúspěšném trialogu informovalo i kyperské předsednictví, které vyjednávalo jménem členských států. „Rada EU beze změn podpořila návrh Evropské komise z prosince, který hovořil o prodloužení dočasného opatření o dva roky. To by poskytlo dostatek času k dokončení jednání o dlouhodobém rámci,“ prohlásila mluvčí předsednictví.
Návrh Komise podle ní obsahoval stejný text, na kterém se spolu zákonodárci dohodli již dvakrát – v roce 2021 a předloni. „Evropský parlament ale bohužel trval na změně rozsahu působnosti prozatímního opatření takovým způsobem, který by podle názorů velké většiny členských států učinil toto opatření neúčinným,“ upřesnila mluvčí.
Podle Gregorové je současný vývoj úspěchem
Evropský parlament schválil svůj postoj k nařízení minulý týden ve Štrasburku. Europoslanci podpořili pokračování dobrovolného skenování, tedy prodloužení výjimky z pravidel na ochranu soukromí, a to až do 3. srpna 2027. Zároveň se ale podařilo schválit pozměňovací návrh právě Gregorové, který hovoří o možném skenování obsahu pouze u podezřelých osob na základě povolení soudu.
„Včerejší (pondělní) trialog týkající se Chat control 1.0 dopadl nejlépe, jak mohl. Rada a Parlament se neshodly na žádné kompromisní variantě,“ míní Gregorová. „Celkově to vnímám jako jeden ze svých největších úspěchů za celý mandát. V tuto chvíli je tedy pravděpodobné, že se výjimka ze směrnice na ochranu soukromí nepodaří včas schválit. V takovém případě by Chat control 1.0 skončil 3. dubna bez náhrady,“ vysvětlila europoslankyně.
Platformy tak podle ní budou muset okamžitě přestat plošně skenovat on-line komunikaci nebo obrázky, které si uživatelé posílají. „Systém nefungoval, byl neproporční a dělal z nevinných občanů podezřelé, a proto jsem ráda, že snad brzy skončí,“ dodala Gregorová.
Paralelně s dočasnými pravidly se v EU řeší i trvalý návrh, který má bojovat proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Nařízení známé jako CSAM má přitom množství kritiků, vyslovovala se proti němu například předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Na konci listopadu se však zástupci členských států na svém postoji k normě nakonec shodli, když návrh podpořilo Německo, které bylo dlouho proti.
„Boj stále nekončí. Obávám se, že se nyní ještě zvýší tlak na schválení Chat control 2.0, tedy trvalého režimu šmírování,“ predikuje Gregorová. Kyperské předsednictví očekává, že se nařízení stihne vyjednat do konce června. Podle pirátské europoslankyně je to ale nereálné.