Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control“


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Členské státy EU a Evropský parlament se nedohodly na prodloužení prozatímního nařízení, které má umožnit platformám dál dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Druhé kolo takzvaného trialogu se odehrálo v pondělí v Bruselu. Prozatímní nařízení přitom platí jen do 3. dubna a podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je tak pravděpodobné, že takzvaná „chat control“ vyprší bez náhrady a žádné skenování už nebude moci probíhat.

„Je politováníhodné, že se europarlamentu a Radě EU včera (v pondělí) večer nepodařilo dosáhnout dohody o prodloužení prozatímního nařízení, a to i přes naši ochotu konstruktivně jednat,“ komentovala aktuální výsledek německá europoslankyně ze socialistické frakce Birgit Sippelová, která je zpravodajkou návrhu.

Členské státy EU podle ní projevily nedostatek flexibility a akceptovaly, že prozatímní nařízení v dubnu vyprší. „Dobrovolné skenování ze strany platforem za účelem boje proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí on-line tak od té doby už nebude možné,“ dodala Sippelová.

Prozatímní nařízení, které umožňuje dobrovolné skenování obsahu platformami, platí do už zmíněného začátku dubna. Evropská komise očekávala, že do té doby už bude schválen nový, trvalý návrh normy přezdívané „chat control“. Protože se tak nestalo, navrhla alespoň prodloužit platnost stávajících pravidel s tím, že jinak by vznikla právní mezera a platformy by neměly jasný právní základ pro odhalování materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí.

Projednání „chat control“ se odkládá
O neúspěšném trialogu informovalo i kyperské předsednictví, které vyjednávalo jménem členských států. „Rada EU beze změn podpořila návrh Evropské komise z prosince, který hovořil o prodloužení dočasného opatření o dva roky. To by poskytlo dostatek času k dokončení jednání o dlouhodobém rámci,“ prohlásila mluvčí předsednictví.

Návrh Komise podle ní obsahoval stejný text, na kterém se spolu zákonodárci dohodli již dvakrát – v roce 2021 a předloni. „Evropský parlament ale bohužel trval na změně rozsahu působnosti prozatímního opatření takovým způsobem, který by podle názorů velké většiny členských států učinil toto opatření neúčinným,“ upřesnila mluvčí.

Podle Gregorové je současný vývoj úspěchem

Evropský parlament schválil svůj postoj k nařízení minulý týden ve Štrasburku. Europoslanci podpořili pokračování dobrovolného skenování, tedy prodloužení výjimky z pravidel na ochranu soukromí, a to až do 3. srpna 2027. Zároveň se ale podařilo schválit pozměňovací návrh právě Gregorové, který hovoří o možném skenování obsahu pouze u podezřelých osob na základě povolení soudu.

„Včerejší (pondělní) trialog týkající se Chat control 1.0 dopadl nejlépe, jak mohl. Rada a Parlament se neshodly na žádné kompromisní variantě,“ míní Gregorová. „Celkově to vnímám jako jeden ze svých největších úspěchů za celý mandát. V tuto chvíli je tedy pravděpodobné, že se výjimka ze směrnice na ochranu soukromí nepodaří včas schválit. V takovém případě by Chat control 1.0 skončil 3. dubna bez náhrady,“ vysvětlila europoslankyně.

Platformy tak podle ní budou muset okamžitě přestat plošně skenovat on-line komunikaci nebo obrázky, které si uživatelé posílají. „Systém nefungoval, byl neproporční a dělal z nevinných občanů podezřelé, a proto jsem ráda, že snad brzy skončí,“ dodala Gregorová.

„Chat control“ odmítli Vondra i Gregorová. Stačí stávající nástroje, dodal Knotek
Paralelně s dočasnými pravidly se v EU řeší i trvalý návrh, který má bojovat proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Nařízení známé jako CSAM má přitom množství kritiků, vyslovovala se proti němu například předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Na konci listopadu se však zástupci členských států na svém postoji k normě nakonec shodli, když návrh podpořilo Německo, které bylo dlouho proti.

„Boj stále nekončí. Obávám se, že se nyní ještě zvýší tlak na schválení Chat control 2.0, tedy trvalého režimu šmírování,“ predikuje Gregorová. Kyperské předsednictví očekává, že se nařízení stihne vyjednat do konce června. Podle pirátské europoslankyně je to ale nereálné.

Členské země EU podpořily „chat control 2.0“
Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

04:01Aktualizovánopřed 1 mminutou
Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

15:13Aktualizovánopřed 17 mminutami
Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

13:43Aktualizovánopřed 38 mminutami
Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

před 42 mminutami
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

před 1 hhodinou
Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé

Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé

před 2 hhodinami

Šéf Národního protiteroristického centra USA rezignuje kvůli válce v Íránu

Na protest proti válce v Íránu rezignuje na svou funkci šéf amerického Národního protiteroristického střediska (NCTC) Joe Kent. Oznámil to podle agentury AP na sociálních sítích. Írán podle Kenta nepředstavoval pro Spojené státy bezprostřední hrozbu a Washington válku začal kvůli tlaku Izraele a jeho vlivné lobby v USA.
Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, mluví o 408 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího afghánského ministerstva vnitra si úder vyžádal životy 408 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
Státy EU a europarlament se neshodly na prodloužení „chat control"

Členské státy EU a Evropský parlament se nedohodly na prodloužení prozatímního nařízení, které má umožnit platformám dál dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Druhé kolo takzvaného trialogu se odehrálo v pondělí v Bruselu. Prozatímní nařízení přitom platí jen do 3. dubna a podle české europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) je tak pravděpodobné, že takzvaná „chat control" vyprší bez náhrady a žádné skenování už nebude moci probíhat.
Zvěsti o Netanjahuově smrti a AI videích vyvrací analýza francouzské televize

Především na sociálních sítích se v posledních dnech šíří spekulace o údajném úmrtí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Rozvířily je zprávy o tom, že se premiér neúčastnil několika klíčových zasedání vládního kabinetu, dále přiživené pochybnostmi o autentičnosti videí na politikových účtech na sociálních sítích. Záběry podle některých hlasů působí jako vytvořené AI. Pořad Truth or Fake francouzské televize France 24 tyto spekulace vyvrací, upozornil ale, že v době generativní umělé inteligence je obtížné mít stoprocentní jistotu o autentičnosti videí.
Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Jeden zahynul v Emirátech

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala. Íránský dron zabil jednoho člověka v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Přístav Fudžajra v SAE musel kvůli íránským útokům přerušit nakládání ropy. Izrael oznámil, že se mu podařilo zabít vysoké představitele íránského režimu.
Ukrajina přijala od EU nabídku pomoci a financování při obnově dodávek Družbou

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku technické pomoci a financování při obnově dodávek ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli v úterý ve společném prohlášení předseda Evropské rady António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Současně ujistili, že evropští experti jsou Kyjevu k dispozici okamžitě.
Zabili jsme šéfa íránské bezpečnostní rady, tvrdí izraelský ministr obrany

Šéf íránské bezpečnostní rady Alí Larídžání byl zabit při nočním vzdušném úderu, uvedl podle Reuters v úterý izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Některá izraelská média o něco dříve informovala, že se Larídžání stal terčem útoku, ale nebylo jasné, zda byl v jeho důsledku zraněn či zahynul. Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir později uvedl, že v noci bylo dosaženo významných úspěchů při likvidaci cílů. Írán Larídžáního smrt nepotvrdil.
Ukrajinci „potopili“ v rámci cvičení fregatu NATO

Mezinárodnímu týmu pod ukrajinským vedením se povedlo najít slabá místa v obraně námořních sil NATO. Tým, který představoval nepřítele, „potopil“ nejméně jednu spojeneckou fregatu Aliance během cvičení NATO REPMUS/Dynamic Messenger 2025 loni v září v Portugalsku.
