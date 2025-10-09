Návrh na sledování on-line komunikace lidí namířený proti dětské pornografii a zneužívání dětí se nebude projednávat na úterním zasedání unijních ministrů vnitra, jak bylo původně plánováno. Dánské předsednictví v Radě EU téma z jednání stáhlo s tím, že už na jednání velvyslanců při EU tento týden bylo jasné, že pro schválení nařízení není dostatečná podpora, potvrdily diplomatické zdroje. Proti návrhu se staví i Česká republika.
Projednání „chat control“ se odkládá
Takzvaný chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířeného proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.
Dánské předsednictví původně příští týden chtělo dosáhnout takzvaného obecného přístupu, tedy schválení pozice Rady EU, která zastupuje členské státy. Česká republika již předem uvedla, že bude hlasovat proti návrhu a že bude v EU hledat další partnery, aby bylo zabráněno jeho schválení. Aby bylo dosaženo potřebné kvalifikované většiny, bylo podle zdrojů ČTK potřeba, aby návrh podpořilo i Německo, což se zatím nestalo.
Nařízení nicméně stále zůstává pro dánské předsednictví prioritou a Dánové by o něm chtěli dále jednat na pracovní úrovni a dosáhnout potřebného kompromisu.
EK: Nebude existovat nic jako kontrola chatu
Mluvčí Evropské komise Markus Lammert nedávno unijní předpis bránil s tím, že návrh nehovoří o obecném monitorování on-line komunikace. Společnosti podle něj budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí. Nebude existovat nic jako kontrola chatu, dodal Lammert.
„Sexuální zneužívání dětí je hrůzný zločin, který se v posledních letech výrazně rozvinul. Počet hlášení se zvýšil z jednoho milionu v roce 2010 na více než 20 milionů v roce 2024, tedy dvacetkrát,“ uvedl Lammert na začátku září.
Bez schváleného právního rámce podle něj nebude možné s tímto zločinem účinně bojovat. Platnost prozatímního nařízení přitom vyprší v dubnu 2026.