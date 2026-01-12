ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11
Zdroj: ČT24

Řešení, jak naložit s radioaktivním popílkem, který vloni na jaře objevili experti na stavbě dálnice D11 v Trutnově, vybírá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Žádný z návrhů od zhotovitele nepřijalo, jsou příliš drahé. Připravilo svůj – část popílku na stavbě ponechá, část odveze k likvidaci. Náklady se navíc musí vejít do sta milionů.

Ani mráz stavbu dálnice D11 u Trutnova nezastavil. Překážkou na trase je asi třistametrový pás zeminy. Tvoří ho 30 tisíc metrů krychlových mírně radioaktivního popílku. Ten se tam dostal v minulosti, kdy blízká elektrárna v Poříčí spalovala uhlí s vyšším obsahem radonu.

„Snažíme se tomu vyhnout,“ říká stavbař Tibor Klinovský s tím, že pás zeminy práce zatím nezpomaluje. „Ale až přijde léto, začne se to hromadit a pak nás to zpomalí,“ dodává.

Stavba D11 zatím zamrzla, i když radiace riziková není
Ukázka měření radioaktivity na stavbě části dálnice D11

Zhotovitel navrhl tři řešení včetně odvozu a likvidace jako nebezpečného odpadu. Ani jedno investor nepřijal – stála by kolem sto padesáti milionů. Ředitelství silnic a dálnic připravilo levnější variantu. „Preferujeme takové řešení, kdy bychom s tím popílkem co nejméně nakládali, to znamená kdybychom ho de facto dokázali udržet na staveništi a nemusel by se likvidovat na skládkách. To aktuálně dáváme dohromady,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Náklady podle něj musí být pod sto milionů a zaplatí je stát.

Radioaktivita neznamená riziko pro osoby, které se po úseku pohybují

„Čekáme na oznámení rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic, jak se bude vzniklá situace řešit,“ uvedl mluvčí zhotovitelské společnosti MI Roads Michal Jurman. Zadání musí znát zhotovitel do konce března. Jinak by místo se zvýšenou radiací, které od loňského května stroje objíždějí, mohlo stavbu brzdit.

„Hodnoty, které jsme naměřili, jsou zhruba desetkrát vyšší, než je obvyklé přírodní pozadí. Neznamenají žádné riziko pro osoby, co se tady budou pohybovat,“ řekl Jiří Havránek ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Jednadvacetikilometrový úsek D11 od Trutnova k hranici staví sdružení firem od října 2024. Stát bude skoro dvanáct miliard korun. Do provozu má jít na jaře 2028.

Výběr redakce

ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11

ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11

před 30 mminutami
Protesty v Íránu mají přes pět set obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Protesty v Íránu mají přes pět set obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem

Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem

před 9 hhodinami
Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

před 9 hhodinami
Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

před 10 hhodinami
Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

před 10 hhodinami
Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

před 10 hhodinami
Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11

Řešení, jak naložit s radioaktivním popílkem, který vloni na jaře objevili experti na stavbě dálnice D11 v Trutnově, vybírá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Žádný z návrhů od zhotovitele nepřijalo, jsou příliš drahé. Připravilo svůj – část popílku na stavbě ponechá, část odveze k likvidaci. Náklady se navíc musí vejít do sta milionů.
před 30 mminutami

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Lidé si připomínají rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na místě tehdy zemřelo šest lidí, jedna žena pak podlehla zraněním po dvou dnech. Jde o šestý nejtragičtější případ tohoto druhu od roku 1990. Po neštěstí následovaly série kontrol v několika podnicích. Probíhat budou také ve Švýcarsku, kde si požár baru v lyžařském středisku Crans-Montana vyžádal na šedesát životů.
před 10 hhodinami

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt řidič a spolujezdec z osobního auta, které ujíždělo policistům. Silnice I/32 je nyní uzavřená, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému, policie vyšetřuje okolnosti nehody, řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Lehčí zranění utrpěl řidič cisterny, řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.
před 12 hhodinami

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

Provoz na brněnském hlavním nádraží je po částečném vykolejení lokomotivy znovu obnovený, omezení skončilo před 16:00. Lokomotiva ráno částečně vykolejila při posunu. Většina dálkových spojů jela odklonem podobně jako regionální vlaky, které v některých úsecích ale nahradily i autobusy. Novinářům to sdělil mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka a na webu o tom informovaly České dráhy. Podle Kavky ve vykolejené soupravě necestovali lidé.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Gigafactory v Dolní Lutyni postavena nebude, řekl Babiš

Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Poukázal na nesouhlas tamních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Starosta obce Pavel Buzek (STAN) řekl, že je to pro něj nová informace, obyvatelé podle něj ale zřejmě na pozemcích nebudou chtít žádnou továrnu. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je Babišovo rozhodnutí velkou chybou.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Od pondělí hrozí při mrznoucím dešti tvorba ledovky

V západní polovině České republiky se bude od pondělního večera tvořit při mrznoucím dešti ledovka, v úterý se rozšíří k východu. V pásu od severozápadních Čech přes střední Čechy směrem na jihozápad Moravy může její tloušťka dosáhnout dvou až pěti milimetrů, sdělil v neděli Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě.
před 17 hhodinami

Hasiči vytáhli na povrch muže zraněného v jeskyni v Moravském krasu

Po téměř 21 hodinách byl zraněný muž vytažen z jeskynního systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu, uvedli v neděli kolem 8:40 hasiči. Po ošetření byl převezen do nemocnice. Podle reportéra ČT Tomáše Foltána patřil do skupiny tří profesionálních speleologů, kteří měli v jeskyni v sobotu za úkol prohlédnout podzemní prostor pro možnost dalšího rozšíření.
10. 1. 2026Aktualizovánopřed 19 hhodinami

Provoz malých vodních elektráren v mrazech blokují ledy

Vodní elektrárny při teplotách pod bodem mrazu často čelí problémům. Když se přidá dlouhodobé sucho, obzvláště ty malé je složité udržet v provozu. Jejich náhony totiž může zablokovat ledová tříšť, která se tvoří hlavně v přítocích ve vyšších nadmořských výškách. Oproti tomu větší energetická díla třeba na Vltavské kaskádě mohou elektřinu vyrábět bez omezení, protože mají v zádech velká vodní jezera a toky k přivaděčům k turbínám jsou umístěny dostatečně nízko, aby je led neohrozil.
před 23 hhodinami
Načítání...