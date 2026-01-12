ŘSD vybírá řešení, jak naložit s radioaktivní zeminou na stavbě D11

Řešení, jak naložit s radioaktivním popílkem, který vloni na jaře objevili experti na stavbě dálnice D11 v Trutnově, vybírá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Žádný z návrhů od zhotovitele nepřijalo, jsou příliš drahé. Připravilo svůj – část popílku na stavbě ponechá, část odveze k likvidaci. Náklady se navíc musí vejít do sta milionů.
Ani mráz stavbu dálnice D11 u Trutnova nezastavil. Překážkou na trase je asi třistametrový pás zeminy. Tvoří ho 30 tisíc metrů krychlových mírně radioaktivního popílku. Ten se tam dostal v minulosti, kdy blízká elektrárna v Poříčí spalovala uhlí s vyšším obsahem radonu.
„Snažíme se tomu vyhnout,“ říká stavbař Tibor Klinovský s tím, že pás zeminy práce zatím nezpomaluje. „Ale až přijde léto, začne se to hromadit a pak nás to zpomalí,“ dodává.
Zhotovitel navrhl tři řešení včetně odvozu a likvidace jako nebezpečného odpadu. Ani jedno investor nepřijal – stála by kolem sto padesáti milionů. Ředitelství silnic a dálnic připravilo levnější variantu. „Preferujeme takové řešení, kdy bychom s tím popílkem co nejméně nakládali, to znamená kdybychom ho de facto dokázali udržet na staveništi a nemusel by se likvidovat na skládkách. To aktuálně dáváme dohromady,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Náklady podle něj musí být pod sto milionů a zaplatí je stát.
Radioaktivita neznamená riziko pro osoby, které se po úseku pohybují
„Čekáme na oznámení rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic, jak se bude vzniklá situace řešit,“ uvedl mluvčí zhotovitelské společnosti MI Roads Michal Jurman. Zadání musí znát zhotovitel do konce března. Jinak by místo se zvýšenou radiací, které od loňského května stroje objíždějí, mohlo stavbu brzdit.
„Hodnoty, které jsme naměřili, jsou zhruba desetkrát vyšší, než je obvyklé přírodní pozadí. Neznamenají žádné riziko pro osoby, co se tady budou pohybovat,“ řekl Jiří Havránek ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Jednadvacetikilometrový úsek D11 od Trutnova k hranici staví sdružení firem od října 2024. Stát bude skoro dvanáct miliard korun. Do provozu má jít na jaře 2028.