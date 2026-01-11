Demonstrace proti íránskému režimu se konaly i v Evropě


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Demonstrace na podporu protirežimně naladěných Íránců se v neděli konaly v Londýně, Paříži či Istanbulu, zatímco v samotném Íránu pokračovaly násilně potlačované celostátní protesty proti teokratickému režimu. Za poslední dva týdny při nich bylo v Íránu zabito nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA). V evropských metropolích byly demonstrace poklidnější a často se jich účastnili místní Íránci, kteří požadovali konec islámské republiky, vyplývá ze zpravodajství tiskových agentur.

V Londýně v neděli podle agentury AFP několik tisíc lidí demonstrovalo na podporu současných protestů proti íránskému režimu. Shromáždění se konala před íránským velvyslanectvím a před sídlem britského premiéra v Downing Street. Odpoledne se tam sešlo několik tisíc lidí, kteří mávali íránskými vlajkami z doby před vznikem Islámské republiky v roce 1979.

„Chceme revoluci, chceme změnu režimu,“ řekla osmatřicetiletá Afsí, která už sedm let žije v Londýně. Kvůli vypnutému internetu v Íránu, což tam trvá od čtvrtka, nemá žádné zprávy o svých příbuzných.

Protesty, které začaly 28. prosince v Teheránu původně proti vysokým životním nákladům, v posledních dnech zesílily. Není to poprvé, co Islámská republika čelí tak silnému protestnímu hnutí. „Myslíme, že to tentokrát dokážeme,“ je přesvědčena Afsí.

Už v sobotu stovky lidí demonstrovaly před íránským velvyslanectvím v Londýně a jednomu muži se podařilo vylézt na balkon budovy, aby tam na chvíli místo vlajky Islámské republiky vyvěsil vlajku z éry monarchie. To následující mělo i diplomatickou dohru, když si Teherán podle íránských státních médií kvůli incidentu předvolal britského velvyslance v Íránu.

V Paříži bylo demonstrantům zamezeno se přiblížit k íránskému velvyslanectví

V Paříži se v neděli zúčastnilo více než dva tisíce lidí průvodu na podporu protestního hnutí v Íránu. Účastníci skandovali „Ne teroristické Islámské republice“, píše AFP.

Demonstranti všech věkových kategorií, včetně mnoha mladých lidí, pochodovali pod vlajkami bývalého íránského monarchistického režimu i s izraelskými vlajkami, ale na základě rozhodnutí pařížské policejní prefektury jim bylo zamezeno přiblížit se k íránskému velvyslanectví v Paříži. „Zavřete velvyslanectví mulláhů, továrnu teroristů,“ skandovali demonstranti.

Protesty v Íránu mají přes pět set obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti
Záběr z protestů v Íránu (10. ledna 2026)

„V Íránu lidé povstali v ulicích a my, Íránci mimo Írán, jsme tady, abychom ukázali, že jsme s nimi a že nejsou sami,“ řekla dvacetiletá íránská studentka Arja, která je ve Francii od ledna 2023.

Demonstraci v Paříži svolali stoupenci Rézy Páhlavího, syna bývalého íránského šáha a přední osobnosti íránské opozice žijící v exilu ve Spojených státech.

Návrat Pahlavího by mohl otřást Íránem
Rezá Pahlaví

Demonstrace se konala i před íránským konzulátem v Istanbulu, ale podle AFP mnozí místní Íránci na plánované, avšak nepovolené shromáždění nepřišli z úcty k hostitelské, převážně sunnitské zemi. Ta s šíitským Íránem sdílí 500 kilometrů dlouhou hranici a oficiálně hostí více než 74 200 íránských občanů s povolením k pobytu a dalších pět tisíc uprchlíků.

Výběr redakce

Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem

Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem

před 2 hhodinami
Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

před 2 hhodinami
Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

Turek přiznal žalobou porážku, míní Demetrashvili. Podal bych ji taky, říká Gregor

před 2 hhodinami
Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

před 3 hhodinami
Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

před 3 hhodinami
Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

Ujíždějící řidič na Nymbursku narazil do cisterny, zemřel i se spolujezdcem

před 5 hhodinami
Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Zákazník chce SUV, regulace jdou proti trendu, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

před 6 hhodinami
V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

V Brně na hlavním nádraží vykolejila lokomotiva, provoz byl omezen

10:43Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Demonstrace proti íránskému režimu se konaly i v Evropě

Demonstrace na podporu protirežimně naladěných Íránců se v neděli konaly v Londýně, Paříži či Istanbulu, zatímco v samotném Íránu pokračovaly násilně potlačované celostátní protesty proti teokratickému režimu. Za poslední dva týdny při nich bylo v Íránu zabito nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA). V evropských metropolích byly demonstrace poklidnější a často se jich účastnili místní Íránci, kteří požadovali konec islámské republiky, vyplývá ze zpravodajství tiskových agentur.
před 37 mminutami

Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem

Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to v neděli britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností dvě stě kilogramů a budou mít dolet přes pět set kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.
před 2 hhodinami

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu

Čína omezuje vývoz vzácných zemin a magnetů do Japonska. Vyostřuje tím politický spor s Tokiem. Opatření míří na široké spektrum japonských firem. Peking tvrdí, že tím trestá Japonsko za výroky jeho premiérky Sanae Takaičiové o Tchaj-wanu. Ta naznačila možné zapojení do případného konfliktu. Mezi trestnými opatřeními je také omezení turistických výměn.
před 2 hhodinami

Po tragickém požáru restaurace v Mostě přišly kontroly. Hasiči prověřují řadu kritérií

Lidé si připomínají rok od tragického požáru v restauraci U Kojota v Mostě. Na místě tehdy zemřelo šest lidí, jedna žena pak podlehla zraněním po dvou dnech. Jde o šestý nejtragičtější případ tohoto druhu od roku 1990. Po neštěstí následovaly série kontrol v několika podnicích. Probíhat budou také ve Švýcarsku, kde si požár baru v lyžařském středisku Crans-Montana vyžádal na šedesát životů.
před 3 hhodinami

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu. Předtím prý vyzvala k evakuaci

Izraelská armáda udeřila na jihu Libanonu na cíle, které jsou dle ní spojené s teroristickým hnutím Hizballáh. Uvedla to místní tisková agentura ANI. Před útokem vyzvala izraelská armáda obyvatele oblasti, aby se evakuovali, podotkla agentura AFP.
před 3 hhodinami

Trump vyzval Kubu k dohodě s USA. Pohrozil koncem dodávek ropy

Kuba by měla co nejdříve uzavřít dohodu se Spojenými státy, napsal v neděli americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social. K příspěvku dodal varování, že ostrovní stát napříště už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely. Proti jeho výrokům se ohradil kubánský ministr zahraničí Bruno Rodríguez. Trump mimoto sdílel i příspěvek, v němž tvrdí, že příštím prezidentem Kuby se má stát současný šéf americké diplomacie Marco Rubio.
před 7 hhodinami

Protesty v Íránu mají přes pět set obětí, Izrael je ve stavu pohotovosti

Násilnosti provázející celonárodní protesty proti íránskému režimu si doposud vyžádaly 538 mrtvých a více než 10 600 lidí je zadrženo, uvedla podle Reuters organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA), která sídlí ve Spojených státech. Podle nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) však obětí může být i přes dva tisíce. Kvůli možnému americkému zásahu v zemi je Izrael ve stavu vysoké pohotovosti. Írán varuje USA před odvetou.
06:24Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Ruské údery na Doněckou oblast nepřežili čtyři lidé

Ruské útoky na Doněckou oblast za posledních 24 hodin zabily čtyři místní obyvatele, dalších deset zranily. Kyjev pak po ruských nočních úderech hlásí několik zraněných civilistů a také poškození kritické infrastruktury. Ruské úřady tvrdí, že při nočním útoku na město Voroněž na jihozápadě země zemřela jedna žena a další tři lidé utrpěli zranění. Z útoku bez důkazů obvinila Moskva Ukrajinu. Ta přiznala úder na ruskou vrtnou plošinu v Kaspickém moři.
před 10 hhodinami
Načítání...