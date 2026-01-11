Demonstrace proti íránskému režimu se konaly i v Evropě

Demonstrace na podporu protirežimně naladěných Íránců se v neděli konaly v Londýně, Paříži či Istanbulu, zatímco v samotném Íránu pokračovaly násilně potlačované celostátní protesty proti teokratickému režimu. Za poslední dva týdny při nich bylo v Íránu zabito nejméně 538 lidí, uvedla nevládní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA). V evropských metropolích byly demonstrace poklidnější a často se jich účastnili místní Íránci, kteří požadovali konec islámské republiky, vyplývá ze zpravodajství tiskových agentur.
V Londýně v neděli podle agentury AFP několik tisíc lidí demonstrovalo na podporu současných protestů proti íránskému režimu. Shromáždění se konala před íránským velvyslanectvím a před sídlem britského premiéra v Downing Street. Odpoledne se tam sešlo několik tisíc lidí, kteří mávali íránskými vlajkami z doby před vznikem Islámské republiky v roce 1979.
„Chceme revoluci, chceme změnu režimu,“ řekla osmatřicetiletá Afsí, která už sedm let žije v Londýně. Kvůli vypnutému internetu v Íránu, což tam trvá od čtvrtka, nemá žádné zprávy o svých příbuzných.
Protesty, které začaly 28. prosince v Teheránu původně proti vysokým životním nákladům, v posledních dnech zesílily. Není to poprvé, co Islámská republika čelí tak silnému protestnímu hnutí. „Myslíme, že to tentokrát dokážeme,“ je přesvědčena Afsí.
Už v sobotu stovky lidí demonstrovaly před íránským velvyslanectvím v Londýně a jednomu muži se podařilo vylézt na balkon budovy, aby tam na chvíli místo vlajky Islámské republiky vyvěsil vlajku z éry monarchie. To následující mělo i diplomatickou dohru, když si Teherán podle íránských státních médií kvůli incidentu předvolal britského velvyslance v Íránu.
V Paříži bylo demonstrantům zamezeno se přiblížit k íránskému velvyslanectví
V Paříži se v neděli zúčastnilo více než dva tisíce lidí průvodu na podporu protestního hnutí v Íránu. Účastníci skandovali „Ne teroristické Islámské republice“, píše AFP.
Demonstranti všech věkových kategorií, včetně mnoha mladých lidí, pochodovali pod vlajkami bývalého íránského monarchistického režimu i s izraelskými vlajkami, ale na základě rozhodnutí pařížské policejní prefektury jim bylo zamezeno přiblížit se k íránskému velvyslanectví v Paříži. „Zavřete velvyslanectví mulláhů, továrnu teroristů,“ skandovali demonstranti.
„V Íránu lidé povstali v ulicích a my, Íránci mimo Írán, jsme tady, abychom ukázali, že jsme s nimi a že nejsou sami,“ řekla dvacetiletá íránská studentka Arja, která je ve Francii od ledna 2023.
Demonstraci v Paříži svolali stoupenci Rézy Páhlavího, syna bývalého íránského šáha a přední osobnosti íránské opozice žijící v exilu ve Spojených státech.
Demonstrace se konala i před íránským konzulátem v Istanbulu, ale podle AFP mnozí místní Íránci na plánované, avšak nepovolené shromáždění nepřišli z úcty k hostitelské, převážně sunnitské zemi. Ta s šíitským Íránem sdílí 500 kilometrů dlouhou hranici a oficiálně hostí více než 74 200 íránských občanů s povolením k pobytu a dalších pět tisíc uprchlíků.