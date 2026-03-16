Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Trestání mladistvých
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.

Nedospělým pachatelům závažných násilných činů by podle Tejce měl hrozit delší než desetiletý pobyt za mřížemi. Zároveň také plánuje snížit věkovou hranici, od které soudy mohou pachatele posílat do vězení, a to z patnácti na třináct let. Tato úprava by se měla týkat jen vražd.

„Návrh, který bude říkat, že ve třinácti a čtrnácti lidé vědí, že se nemá vraždit, by podporu získat mohl,“ míní Tejc. Předložit ho chce ještě do poloviny tohoto roku jako návrh pro jednání ve sněmovně.

Konkrétní novela by pak měla být hotová do konce roku. Motoristé do ní budou chtít prosadit nižší hranici trestní odpovědnosti u více činů. „Trestný čin znásilnění, trestný čin loupeže, kde může dojít v té kvalifikované skutkové podstatě ke smrtelným následkům, k usmrcení, takže v těchto případech se domnívám, že by ta odpovědnost měla být také,“ popsala předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé).

Násilná kriminalita dětí (objasněné skutky)
Zdroj: Policie ČR

Nic to nevyřeší, zní od opozice

Kriminalita dětí v posledních letech roste. Loni spáchaly o skoro padesát procent více násilných skutků než před covidem, během kterého trestná činnost obecně poklesla. Podle opozice přísnější trestání situaci samo o sobě nevyřeší.

„Musíme řešit proč a co k tomu vede. Bez toho je budeme pouze zavírat do nějakých dětských věznic. Takové řešení mi připadá opravdu polovičaté,“ reagoval místopředseda lidovců a člen sněmovního ústavně-právního výboru Václav Pláteník.

Místopředseda STAN Karel Dvořák míní, že dětští pachatelé to většinou nedělají s žádným rozmyslem. „Spíš je to následek nějakého negativního rodinného prostředí nebo třeba nějaké psychiatrické zatížení. Takže si myslím, že je mnohem více potřeba dbát o řešení příčin,“ dodal.

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová snížení hranice podporuje. Tresty by si ale podle ní lidé pod patnáct let neměli odpykávat ve vězeních, ale v takzvané zabezpečovací detenci. „Plní roli ochrany společnosti před dětskými pachateli, kterým je zabráněno útěku z takového ústavu, ale vedle toho plní i roli výchovnou,“ popsala Bradáčová.

Taková zařízení pro děti pod patnáct let ale zatím v Česku neexistují. Uložit detenci lze pouze starším lidem, pokud jsou podle soudu vysoce nebezpeční.

Část mladistvých v ústavech musí nově platit zdravotní pojištění. Ředitelé varují před dluhy
Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

00:25Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Příznivci Orbána i Magyara vyšli do ulic Budapešti

Příznivci Orbána i Magyara vyšli do ulic Budapešti

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

před 9 hhodinami
Holiš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

před 10 hhodinami
Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

Izrael vyloučil přímé jednání s Libanonem v příštích dnech

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Ropa z nouzových rezerv bude na trhu v Evropě až koncem března

Ropa z nouzových rezerv bude na trhu v Evropě až koncem března

před 13 hhodinami
Izrael ve velkém udeřil na Írán. Rijád i Emiráty likvidovaly drony

Izrael ve velkém udeřil na Írán. Rijád i Emiráty likvidovaly drony

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Pavel bude jednat se Schillerovou o návrhu rozpočtu

Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) o návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů. Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude.
před 3 hhodinami

Schválení rozpočtu rozjede výstavbu dopravní infrastruktury

Správci silnic i železnic vyčkávali kvůli nejistému financování s podpisem desítek smluv. Se schválením rozpočtu na tento rok se spouštějí nové dopravní stavby. Letos půjde do Státního fondu dopravní infrastruktury rekordních 169 miliard korun.
před 9 hhodinami

VideoHoliš i Půta věří, že vláda přistoupí na změnu rozpočtového určení daní

V pondělí se ve Strakově akademii poprvé setkají zástupci nové vlády s hejtmany. Hlavním tématem budou peníze pro regiony. Zákon o rozpočtovém určení daní (RUD), který platí od roku 2005, podle hostů Duelu ČT24 – hejtmanů krajů Libereckého Martina Půty (SLK) a Zlínského Radima Holiše (ANO) – neodpovídá současnému stavu a je neudržitelný. „Pokud doneseme většinovou dohodu (hejtmanů na změně), vláda s ní bude pracovat,“ sdělil Holiš. „Já si dovedu představit i situaci, že vláda rozpočtové určení daní pro kraje změní bez dohody s kraji,“ řekl Půta. Pořad moderovala Jana Peroutková.
před 10 hhodinami

Města se kvůli propagaci obrací na influencery

Plzeň už třetím rokem využívá influencery k propagaci města. Podle organizace Visit Plzeň umožňuje takový marketingový nástroj s relativně nízkými náklady oslovit široké publikum a cílit na konkrétní skupiny návštěvníků. Spolupráce s tvůrci obsahu se přitom osvědčuje i v dalších regionech. Například Ostrov na Karlovarsku nyní hledá vlastního influencera a jihomoravská centrála cestovního ruchu s nimi pracuje dlouhodobě.
před 12 hhodinami

Snížení daně na pohonné hmoty nyní vláda neplánuje, ODS na něm trvá

Vládní koalice zatím nehodlá snižovat spotřební daň na benzin a naftu, oznámili v Debatě ČT její zástupci – místopředsedové sněmovny Patrik Nacher (ANO) a Jiří Barták (Motoristé) a šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Občanští demokraté ho však podle dalšího místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS) požadovat budou už nyní, kritizují podceňování situace. Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila na hrozící zdražování potravin. Poslanec Lukáš Vlček (STAN) zdůraznil dopad na ceny plynu a zemědělských hnojiv.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Havlíček: Česko má předjednaný kontrakt na zarezervování plynu na terminálech v USA

Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po příletu ze Spojených států. Cílem je podle něj diverzifikace zdrojů energie a posílení bezpečnosti.
před 13 hhodinami

Dávat víc než dvě procenta HDP na obranu je teď dle Schillerové nereálné

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje ale není v současnosti reálné, uvedla v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Zástupci opozice kritizovali v debatě přístup vlády k obraně. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní spojenecké závazky.
před 14 hhodinami
