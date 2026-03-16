Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce, aby nedospělým pachatelům nejzávažnějších činů hrozilo více než současných maximálních deset let za mřížemi. Za vraždu by pak podle něho měly být děti trestně odpovědné už od třinácti let. Teď je věková hranice o dva roky vyšší. Podle části opozice i některých odborníků by ale stát měl spíš řešit příčiny dětské kriminality.
Nedospělým pachatelům závažných násilných činů by podle Tejce měl hrozit delší než desetiletý pobyt za mřížemi. Zároveň také plánuje snížit věkovou hranici, od které soudy mohou pachatele posílat do vězení, a to z patnácti na třináct let. Tato úprava by se měla týkat jen vražd.
„Návrh, který bude říkat, že ve třinácti a čtrnácti lidé vědí, že se nemá vraždit, by podporu získat mohl,“ míní Tejc. Předložit ho chce ještě do poloviny tohoto roku jako návrh pro jednání ve sněmovně.
Konkrétní novela by pak měla být hotová do konce roku. Motoristé do ní budou chtít prosadit nižší hranici trestní odpovědnosti u více činů. „Trestný čin znásilnění, trestný čin loupeže, kde může dojít v té kvalifikované skutkové podstatě ke smrtelným následkům, k usmrcení, takže v těchto případech se domnívám, že by ta odpovědnost měla být také,“ popsala předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé).
Nic to nevyřeší, zní od opozice
Kriminalita dětí v posledních letech roste. Loni spáchaly o skoro padesát procent více násilných skutků než před covidem, během kterého trestná činnost obecně poklesla. Podle opozice přísnější trestání situaci samo o sobě nevyřeší.
„Musíme řešit proč a co k tomu vede. Bez toho je budeme pouze zavírat do nějakých dětských věznic. Takové řešení mi připadá opravdu polovičaté,“ reagoval místopředseda lidovců a člen sněmovního ústavně-právního výboru Václav Pláteník.
Místopředseda STAN Karel Dvořák míní, že dětští pachatelé to většinou nedělají s žádným rozmyslem. „Spíš je to následek nějakého negativního rodinného prostředí nebo třeba nějaké psychiatrické zatížení. Takže si myslím, že je mnohem více potřeba dbát o řešení příčin,“ dodal.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová snížení hranice podporuje. Tresty by si ale podle ní lidé pod patnáct let neměli odpykávat ve vězeních, ale v takzvané zabezpečovací detenci. „Plní roli ochrany společnosti před dětskými pachateli, kterým je zabráněno útěku z takového ústavu, ale vedle toho plní i roli výchovnou,“ popsala Bradáčová.
Taková zařízení pro děti pod patnáct let ale zatím v Česku neexistují. Uložit detenci lze pouze starším lidem, pokud jsou podle soudu vysoce nebezpeční.