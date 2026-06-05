Koalice našla shodu na parametrech zákona o celostátním referendu. K platnosti a závaznosti bude nutný souhlas aspoň 35 procent všech oprávněných voličů a každou otázku bude muset nejdřív posoudit Ústavní soud. Vláda bude k prosazení zákona ale potřebovat i hlasy opozice. „Návrh je koaliční kompromis a odpovídá programovému prohlášení, proto tam není možnost hlasovat o vystoupení z EU. Není to prohra SPD. Je to splněný slib odpovídající tomu, jaký máme v koalici mandát,“ sdělil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). „Z právního hlediska je ten návrh napsaný velmi rozumně, co se týká parametrů referenda. ODS mu však podporu nedá, protože referenda představují četná rizika a předání moci lidem vždy vypadá na první pohled líbivě. Nelze smrsknout komplexní témata na jednu otázku,“ konstatoval další místopředseda výboru Karel Haas (ODS). Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
Výběr redakce
USA uvalily sankce na kubánského prezidenta Díaze-Canela i na syna Raúla Castra
00:14před 2 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta
Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta. V březnu rostly po revizi o 6,2 procenta. Údaje v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9 procenta klesly.
ŽivěPoslanci budou volit místopředsedkyni sněmovny i radní ČT
Poslanci budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou i novou ombudsmanku. Zájem mají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Na programu je i volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr a odkládaný výběr šestice členů Rady České televize.
VideoZákon o referendu je koaliční kompromis, řekl Vondráček. Haas varoval před riziky
Koalice našla shodu na parametrech zákona o celostátním referendu. K platnosti a závaznosti bude nutný souhlas aspoň 35 procent všech oprávněných voličů a každou otázku bude muset nejdřív posoudit Ústavní soud. Vláda bude k prosazení zákona ale potřebovat i hlasy opozice. „Návrh je koaliční kompromis a odpovídá programovému prohlášení, proto tam není možnost hlasovat o vystoupení z EU. Není to prohra SPD. Je to splněný slib odpovídající tomu, jaký máme v koalici mandát,“ sdělil místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). „Z právního hlediska je ten návrh napsaný velmi rozumně, co se týká parametrů referenda. ODS mu však podporu nedá, protože referenda představují četná rizika a předání moci lidem vždy vypadá na první pohled líbivě. Nelze smrsknout komplexní témata na jednu otázku,“ konstatoval další místopředseda výboru Karel Haas (ODS). Pořad moderovala Tereza Řezníčková.
Hostel v knihovně i další louka pro stany. Vary před festivalem posilují ubytování
Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu (KVIFF) rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v ZŠ Dukelských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Thermalu. Šancí pro opozdilce pak může být last minute nabídka hotelů z nevyužitých festivalových kapacit. KVIFF se letos koná od 3. do 11. července.
Začalo Archeologické léto. Vědci nabízejí veřejnosti nahlédnout do života předků
Vypravit se po stopách dávných Keltů, projít se po zaniklé středověké vesnici, nahlédnout do práce archeologů přímo v terénu nebo objevit pozůstatky nedávné historie skryté pod povrchem měst i krajiny. To vše nabídne sedmý ročník Archeologického léta, oblíbené prázdninové akce pro všechny milovníky historie, archeologie a poznávání neobvyklých míst.
VideoProvoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře
Provoz na českých řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 těch velkých, které přepravují lidi. Klíčová je otázka bezpečnosti – se startem sezony se chystají kontroly i preventivní akce. Připravují se vodní záchranáři a další záchranné složky. V Praze společně nacvičovali, jak v případě nehody postupovat. Jen v metropoli loni hasiči vyjížděli ke třiceti případům, při kterých zachraňovali lidi z vody. V celém Česku pak podle dat z posledních let utone kolem dvou stovek lidí ročně. Ještě na začátku 90. let to byl skoro dvojnásobek. Číslo postupně klesá. Loňský rok ještě není sečtený, ten předchozí ale bylo obětí vůbec nejméně – 164.
VideoZa nás je imunita přežitá, míní Šebelová
„Politici jsou lidé jako všichni ostatní. V těchto věcech by naprosto standardně měli být trestaní za přestupek, který udělají. Vůbec by se na to imunita neměla vztahovat,“ řekla předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová v pořadu Interview ČT24 ve spojitosti se Starosty navrhovanou změnu imunity zákonodárců. Dodala, že za ně je imunita přežitá. Tématem pořadu byl také jednací řád, který má zajistit efektivnější jednání sněmovny. Druhé čtení bylo dokončeno v úterý. „Oceňuji, že koalice jednala i s námi,“ řekla Šebelová. Poslankyně mluvila také o možné blokaci Poslanecké sněmovny či důvodech pro mimořádnou schůzi kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Pořad moderoval Daniel Takáč.
Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku
Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agend, které se věnují zranitelným skupinám a jejichž pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Odboráři před stávkou varovali už ve středu. Vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha v reakci uvedla, že platí její dopolední vyjádření, že většina kritiky převodu agend je neopodstatněná.
Načítání...