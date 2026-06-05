Maďarsko sousedí samo se sebou, popudil Magyar Slováky


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty prohlásil, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer) se vůči jeho slovům ohradil. Označil je za absurdní a popírající historii.

„Vaše, a tedy i naše hranice jsou jasně určené díky mírovým jednáním v Trianonu po první světové válce a znovu potvrzené po druhé světové válce, kde Maďarsko mimochodem stálo na straně poražených,“ konstatoval šéf slovenské diplomacie.

Podotkl, že pokud mají mezi Slovenskem a Maďarskem zůstat přátelské a konstruktivní vztahy, musí to být bez ideologie, která prosazuje připojení části území jiného státu, a bez zpochybňování historie.

Na základě trianonské smlouvy podepsané 4. června 1920 Maďarsko přišlo o velkou část svého území, která byla jeho součástí před první světovou válkou. Část společnosti ji do současnosti vnímá jako pohromu. V sousedních zemích po uzavření smlouvy zůstaly maďarské menšiny.

Trianonská smlouva zůstává pro Maďary traumatem i po 90 letech
Trianonská smlouva

Magyar ve čtvrtek uvedl, že jsou potřebné dobré vztahy se sousedními zeměmi, což v posledních letech vždy neplatilo, a dialog s nejdůležitějšími spojenci, tedy Visegrádskou skupinou, byl přerušený. Součástí tohoto regionálního uskupení je kromě Maďarska Slovensko, Česko a Polsko.

Otázka Benešových dekretů

Podle agentury MTI Magyar také v narážce na Slovensko řekl, že se Maďarsko musí postavit za „spoluobčany, jejichž majetek je stále zabavován na základě Benešových dekretů“.

Tuto skutečnost kritizují maďarští představitelé a slovenský prezident Peter Pellegrini se minulý měsíc vyslovil pro nalezení řešení, které bude bránit dalším konfiskacím na základě dekretů, které z londýnského exilu za druhé světové války i po návratu do vlasti vydával tehdejší československý prezident Edvard Beneš. Mimo jiné se týkaly majetkových záležitostí zejména Němců a Maďarů na československém území.

Benešovy dekrety - symbolická zbraň působící na sentiment
Prezident Beneš podepisuje dekrety

Výběr redakce

V rumunském přístavu explodoval námořní dron

V rumunském přístavu explodoval námořní dron

10:21AktualizovánoPrávě teď
Sněmovna vrátila zákaz lovu lišek norováním do druhého čtení

ŽivěSněmovna vrátila zákaz lovu lišek norováním do druhého čtení

09:00Aktualizovánopřed 14 mminutami
Maďarsko sousedí samo se sebou, popudil Magyar Slováky

Maďarsko sousedí samo se sebou, popudil Magyar Slováky

před 42 mminutami
Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta

Maloobchodní tržby v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6 procenta

09:27Aktualizovánopřed 44 mminutami
Odboráři Úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agend

Odboráři Úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agend

před 45 mminutami
Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zákona pro další podporu Ukrajiny

Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zákona pro další podporu Ukrajiny

07:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Výpadky elektřiny, strádající turismus. Kubánská krize se prohlubuje

VideoVýpadky elektřiny, strádající turismus. Kubánská krize se prohlubuje

před 2 hhodinami
Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V rumunském přístavu explodoval námořní dron

V rumunském přístavu Konstanca v Černém moři explodoval námořní dron. Nacházel se poblíž ropného terminálu. Podle prvotních informací nejsou žádné oběti ani zranění. Oblast je od ranních hodin izolována a na místě zasahují policejní a četnické jednotky.
10:21AktualizovánoPrávě teď

Maďarsko sousedí samo se sebou, popudil Magyar Slováky

Nový maďarský premiér Péter Magyar ve čtvrtek při příležitosti Dne národní jednoty prohlásil, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou. Slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer) se vůči jeho slovům ohradil. Označil je za absurdní a popírající historii.
před 42 mminutami

Sněmovna reprezentantů USA schválila návrh zákona pro další podporu Ukrajiny

Americká Sněmovna reprezentantů ve čtvrtek schválila návrh zákona, který má umožnit další finanční podporu Ukrajiny a zavedení nových protiruských sankcí. Zákon má napadené zemi zajistit více než miliardu dolarů určených pro obranu a rekonstrukci a dalších osm miliard dolarů ve formě půjček pro vojenské účely. Přestože legislativu předloženou demokratickým poslancem Gregory Meeksem podpořilo několik republikánů, podle agentury AP se nepředpokládá, že ji schválí republikány ovládaný Senát.
07:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoVýpadky elektřiny, strádající turismus. Kubánská krize se prohlubuje

Devastace Kuby se nadále zhoršuje. Španělský řetězec Meliá zavírá více než třetinu svých hotelů, další zahraniční společnosti utlumují činnost kvůli novým americkým sankcím. Od soboty nebudou na Kubě fungovat ani platební systémy Visa a Mastercard. Strádání zhoršuje propad hlavního odvětví kubánské ekonomiky – turismu. Americká ropná blokáda trvající od ledna se začíná skutečně projevovat, Washington nastavil postih pro zahraniční společnosti podnikající na Kubě. Výpadky elektřiny – i na dvacet hodin denně – jsou běžné, bez čerpadel neteče voda. Vláda v Havaně opakuje, že se hodlá bránit.
před 2 hhodinami

Zelenskyj vyzval Putina k ukončení války a vzájemné schůzce

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napsal v otevřeném dopise ruskému vládci Vladimiru Putinovi, že Rusko letos neovládne ukrajinskou Doněckou oblast. Vyzval ho k ukončení pátým rokem trvající ruské invaze na Ukrajinu a navrhl, aby se spolu sešli. Putin i Zelenskyj učiní kompromisy, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump v Oválné pracovně. Bylo by podle něj skvělé, kdyby se oba osobně setkali.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

USA uvalily sankce na kubánského prezidenta Díaze-Canela i na syna Raúla Castra

Spojené státy ve čtvrtek uvalily sankce na kubánského prezidenta Miguela Díaze-Canela, jeho ženu a tři další lidi, oznámilo podle tiskových agentur americké ministerstvo financí. Na seznamu je také Alejandro Castro Espín, syn bývalého prezidenta karibského ostrova Raúla Castra. Americký prezident Donald Trump označil Kubu za zhroucený stát v odpovědi na otázku, zda je cílem sankcí urychlit pád Havany.
00:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Po poruše kamionu v poušti v Nigeru zemřelo žízní 49 cestujících

V odlehlé oblasti saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní vozidlo, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Assamaka, kde na uvázlý kamion upozornili. Ve čtvrtek to podle agentury AFP uvedly úřady provincie Agadez.
04:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump vyčlení 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu v USA

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionů dolarů (14,6 miliardy korun) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na výstavbu dvou uhelných elektráren. Bude se jednat o první nové uhelné elektrárny v USA za více než deset let, napsal deník The New York Times (NYT).
před 11 hhodinami
Načítání...