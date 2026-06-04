Provoz na českých tocích zesiluje, záchranáři nacvičují krizové scénáře

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Provoz na českých řekách i dalších vodních plochách zesiluje. Státní plavební správa eviduje bezmála 23 tisíc malých lodí a 100 těch velkých, které přepravují lidi. Klíčová je otázka bezpečnosti – se startem sezóny se chystají kontroly i preventivní akce. Připravují se vodní záchranáři a další záchranné složky. V Praze společně nacvičovali, jak v případě nehody postupovat. Jen v metropoli loni hasiči vyjížděli ke třiceti případům, při kterých zachraňovali lidi z vody. V celém Česku pak podle dat z posledních let utone kolem dvou stovek lidí ročně. Ještě na začátku 90. let to byl skoro dvojnásobek. Číslo postupně klesá. Loňský rok ještě není sečtený, ten předchozí ale bylo obětí vůbec nejméně – 164.