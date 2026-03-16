Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že její jednotky v posledních dnech zahájily omezenou a cílenou pozemní operaci proti pozicím proíránského militantního teroristického hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Cílem této akce je posílit přední obranné linie, uvedla armáda, kterou citovala agentura Reuters.
Izrael po začátku války s Íránem obnovil útoky v Libanonu, které zdůvodňuje likvidací vojenských kapacit Hizballáhu. Libanon vyjádřil ochotu zahájit s Jeruzalémem přímé rozhovory, ale Izrael v neděli informoval, že se v příštích dnech vést přímé rozhovory s Bejrútem nechystá.
Hizballáh 2. března zaútočil v odvetě na Izrael. Předtím vyjádřil solidaritu s íránským režimem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům, které opětuje. Libanonská vláda ve stejný den rozhodnutí Hizballáhu útočit na Izrael odsoudila.
Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která označuje za strategická pro ochranu Izraele před útoky Hizballáhu.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle dostupné bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 850 mrtvých, včetně 107 dětí. Podle agentury AP ze svých domovů v Libanonu muselo utéct více než 850 tisíc lidí.
Dětský fond OSN (UNICEF) oznámil ve středu 11. března, že od 28. února, kdy začal americko-izraelský útok na Írán, který se poté rozšířil na další země Blízkého východu, bylo více než 1100 děti zraněno či zabito.