Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko

Ukrajina podnikla v noci na pondělí rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana země zničila nad metropolí Moskvou a v jejím okolím 53 dronů. Tamní úřady zároveň tvrdí, že na jihu Ruska po útoku dronu začal hořet zásobník ropy. Na Kyjev ráno útočily ruské bezpilotní letouny, v Charkově je po úderu agresora jeden zraněný.
Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že od 23:00 do 8:00 tamního času protivzdušná obrana zničila nad ruským územím a protiprávně anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym celkem 145 ukrajinských dronů. Resort nesdělil, kolik bezpilotních prostředků Kyjev celkem vyslal ani zda některé z nich zasáhly cíle.
Letiště v Moskvě i řada dalších v centrálním a jižním Rusku musela kvůli vzdušnému útoku dočasně přerušit provoz.
Operativní štáb ruského Krasnodarského kraje tvrdí, že ve městě Labinsk vzplál po útoku dronu zásobník ropy. Hasiči se pokoušejí dostat plameny pod kontrolu, nikdo nebyl zraněn, uvedla dopoledne ruská strana. Telegramový kanál Astra píše, že analýza otevřených zdrojů potvrdila zasažení podniku Jugněftěprodukt na severu Labinsku.
Rusko útočilo na Kyjev i Charkov
V Kyjevě úřady v pondělí ráno vyhlásily letecký poplach a protivzdušná obrana nad městem sestřelovala ruské drony. Starosta Vitalij Klyčko informoval, že trosky jednoho z nich dopadly v centru města a že se nikomu nic nestalo. Jinde ve městě se po dopadu trosek vzňala tráva na otevřeném prostranství.
Ruské bezpilotní letouny útočily také na druhé největší ukrajinské město Charkov. Tamní starosta Ihor Terechov informoval o nejméně jednom zraněném po prvním útoku, o několik minut později oznámil, že druhý úder poničil dopravní infrastrukturu.
Při dronovém útoku, který Moskva podnikla v neděli večer na obytnou čtvrť v Záporoží, utrpěli zranění tři lidé, informoval šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Časně ráno pak informoval o dalším ruském úderu na toto město, po kterém zůstalo několik tisíc odběrných míst bez dodávek elektřiny.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání plnohodnotné ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran.
