Ukrajina podnikla velký dronový útok na Moskvu, tvrdí Rusko


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina podnikla v noci na pondělí rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana země zničila nad metropolí Moskvou a v jejím okolím 53 dronů. Tamní úřady zároveň tvrdí, že na jihu Ruska po útoku dronu začal hořet zásobník ropy. Na Kyjev ráno útočily ruské bezpilotní letouny, v Charkově je po úderu agresora jeden zraněný.

Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že od 23:00 do 8:00 tamního času protivzdušná obrana zničila nad ruským územím a protiprávně anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym celkem 145 ukrajinských dronů. Resort nesdělil, kolik bezpilotních prostředků Kyjev celkem vyslal ani zda některé z nich zasáhly cíle.

Letiště v Moskvě i řada dalších v centrálním a jižním Rusku musela kvůli vzdušnému útoku dočasně přerušit provoz.

Operativní štáb ruského Krasnodarského kraje tvrdí, že ve městě Labinsk vzplál po útoku dronu zásobník ropy. Hasiči se pokoušejí dostat plameny pod kontrolu, nikdo nebyl zraněn, uvedla dopoledne ruská strana. Telegramový kanál Astra píše, že analýza otevřených zdrojů potvrdila zasažení podniku Jugněftěprodukt na severu Labinsku.

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo nejméně pět lidí
Výbuch rakety osvětluje oblohu nad Kyjevem během ruského raketového a dronového útoku v rámci ruské invaze na Ukrajinu, 14. března 2026

Rusko útočilo na Kyjev i Charkov

V Kyjevě úřady v pondělí ráno vyhlásily letecký poplach a protivzdušná obrana nad městem sestřelovala ruské drony. Starosta Vitalij Klyčko informoval, že trosky jednoho z nich dopadly v centru města a že se nikomu nic nestalo. Jinde ve městě se po dopadu trosek vzňala tráva na otevřeném prostranství.

Ruské bezpilotní letouny útočily také na druhé největší ukrajinské město Charkov. Tamní starosta Ihor Terechov informoval o nejméně jednom zraněném po prvním útoku, o několik minut později oznámil, že druhý úder poničil dopravní infrastrukturu.

Při dronovém útoku, který Moskva podnikla v neděli večer na obytnou čtvrť v Záporoží, utrpěli zranění tři lidé, informoval šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Časně ráno pak informoval o dalším ruském úderu na toto město, po kterém zůstalo několik tisíc odběrných míst bez dodávek elektřiny.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání plnohodnotné ruské vojenské agresi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky obou stran.

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

Lastovecká byla z bitcoinové kauzy vyloučena kvůli možné podjatosti, řekl Dragoun

09:55Aktualizovánopřed 5 mminutami
Konflikt na Blízkém východě opět zvyšuje cenu ropy a plynu

Konflikt na Blízkém východě opět zvyšuje cenu ropy a plynu

09:54Aktualizovánopřed 42 mminutami
Letiště v Dubaji postupně obnovuje provoz po dronovém útoku

Letiště v Dubaji postupně obnovuje provoz po dronovém útoku

04:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Protipovodňová opatření nesplnila cíle, uvedl kontrolní úřad. Resort se ohradil

Protipovodňová opatření nesplnila cíle, uvedl kontrolní úřad. Resort se ohradil

před 2 hhodinami
Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

07:23Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

Jedna bitva za druhou vyhrála Oscary. Cenu má i dánsko-český dokument

00:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

Tejc chce delší tresty pro mladistvé násilníky

před 4 hhodinami

Digitální peněženka Wero chce vymanit Evropu z nadvlády americké Visa i Mastercard

Digitální peněženku Wero vytvořily evropské banky a platební společnosti, aby se vyhnuly používání karetních sítí od amerických firem Visa nebo Mastercard. Důvodem je snížení nákladů i udržení kontroly v nejisté době mezinárodního napětí. Na obnovení evropské platební suverenity pracují i instituce Evropské unie, které chtějí představit digitální euro, které by mohlo fungovat jako digitální měna pro každodenní platby.
07:01

Konflikt na Blízkém východě opět zvyšuje cenu ropy a plynu

Ceny ropy se dál zvyšují, na trhu přetrvávají obavy o dodávky suroviny z Blízkého východu. Severomořská ropa Brent kolem pondělních 9:30 SEČ vykazovala zdražení o 2,50 procenta, nacházela se tak kolem 105,80 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba procento a půl a pohybovala se nad sto dolary za barel. Roste i cena plynu.
09:54

Letiště v Dubaji postupně obnovuje provoz po dronovém útoku

Mezinárodní letiště v Dubaji v pondělí dopoledne postupně obnovuje provoz a odlétají z něj některé spoje. Požár způsobený dronovým útokem předtím tento letecký uzel ve Spojených arabských emirátech (SAE) na několik hodin paralyzoval.
04:05

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

Izraelská armáda v pondělí oznámila, že její jednotky v posledních dnech zahájily omezenou a cílenou pozemní operaci proti pozicím proíránského militantního teroristického hnutí Hizballáh v jižním Libanonu. Cílem této akce je posílit přední obranné linie, uvedla armáda, kterou citovala agentura Reuters.
07:23

NATO čeká špatná budoucnost, pokud nepomůže v Hormuzském průlivu, řekl Trump

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu. V rozhovoru pro deník Financial Times (FT) to řekl americký prezident Donald Trump. K otevření úžiny podle něj musí přispět také Čína, v opačném případě pohrozil odkladem summitu s tamním vůdcem Si Ťin-pchingem. Teherán se pokouší zablokovat průliv klíčový pro vývoz ropy z Perského zálivu poté, co USA spolu s Izraelem zahájily proti Íránu rozsáhlé údery.
00:35

Irácký Kurdistán kvůli útokům milic přestává vyvážet ropu

V irácké autonomní oblasti Kurdistánu byla kvůli útokům milic pozastavena veškerá produkce ropy a zemního plynu. Podle ministerstva přírodních zdrojů už není možné surovinu vyvážet. Resort zároveň obvinil federální vládu v Bagdádu z nečinnosti i z toho, že někteří z útočníků dostávají výplaty právě od této vlády. Proíránské irácké milice útočí v odvetě za izraelsko-americké údery na Írán na různé cíle v Iráku, míří na kurdské vojenské cíle i ropnou infrastrukturu.
před 10 hhodinami

Paříž, Marseille a Lyon čeká druhé kolo obecních voleb, v prvním uspěly koalice

V Paříži, Marseille a Lyonu se bude konat v neděli 22. března druhé kolo komunálních voleb. Žádné volební uskupení totiž nezískalo o víkendu ve třech nejlidnatějších městech Francie polovinu hlasů v prvním kole. Ukazují to téměř úplné výsledky hlasování. V největších městech uspěly levicové koalice. Výsledky v Marseille a Lyonu jsou relativně těsné, v Paříži ale má sociálnědemokratický kandidát Emmanuel Grégoire náskok více než deset procentních bodů.
před 12 hhodinami
