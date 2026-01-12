Zlaté glóby v hlavních kategoriích získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet

Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, který ztvárnil vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři. V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet, který sleduje vyrovnávání se manželského páru Agnes a Williama Shakespearových se smrtí jejich syna.
Komediální thiller Jedna bitva za druhou na motivy románu Městečko Vineland od amerického spisovatele Thomase Pynchona poukazuje na extrémně rozdělenou americkou společnost, která řeší spory zbraněmi. Pojednává také o politickém dědictví černošského hnutí Black Power a organizace zaměřené proti černochům Ku Klux Klanu.
Tato výhra upevňuje jeho pozici favorita na nejlepší film cen Oscar, píše AFP. Snímek si také odnesl Zlatý glóbus za režii a scénář. Paul Thomas Anderson se tak stal teprve druhým filmařem, kterému se podařilo získat toto ocenění za režii, film a scénář najednou, píše AP.
Místo DiCapria však ocenění pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie získal jeho kolega Timothée Chalamet za film Velký Marty.
Film Hamnet si odnesl dvě ocenění
Snímek režisérky čínského původu Chloé Zhaové Hamnet porazil zejména favorizovaný film Hříšníci v režii Ryana Cooglera. Kromě ceny za nejlepší filmové drama si Hamnet odnesl i výhru za nejlepší herečku v této kategorii. Porota ocenila Jessie Buckleyovou za ztvárnění utrápené matky, která po smrti dítěte najde nečekanou útěchu ve hře svého manžela.
Ceny Zlatý glóbus v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která ocenění uděluje. V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál vůbec nevysílal a nebylo jisté, zda se cenám ještě někdy vrátí jejich někdejší prestiž a zda bude jejich udílení znovu respektovanou akcí považovanou za předehru vyhlašování Oscarů. Organizátoři ale přistoupili k reformám, porota se zvětšila z 90 na zhruba 300 hlasujících a je více různorodá.