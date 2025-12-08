Nominace Zlatých glóbů vede drama Jedna bitva za druhou


Nominace na Zlaté glóby ovládlo americké drama Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, získalo jich devět. Následuje snímek Citová hodnota s osmi nominacemi a film Hříšníci se sedmi.

Jedna bitva za druhou je černá komedie s Leonardem DiCapriem v hlavní roli zlomeného revolucionáře, který kdysi věřil, že dokáže změnit svět. Žije daleko od civilizace a jeho jedinou oporou je dcera – do chvíle, kdy se na scéně objeví dávný rival v podání Seana Penna. Film je podle časopisu Variety sžíravě vtipným pohledem na represivní společnost, kterou rozděluje politické násilí.

Norské rodinné drama Citová hodnota se tuzemským divákům představilo v předpremiéře na letošním festivalu v Karlových Varech, kam ho osobně přijela uvést herečka Renate Reinsveová. Hraje dívku, která se po letech znovu setkává se svým otcem, kdysi slavným režisérem, jehož ztvárnil Stellan Skarsgård.

Z filmu Citová hodnota
Zdroj: Aeorofilms/Kasper Tuxen Andersen

Snímek o složitých rodinných vztazích a vášni k herectví je dílem režiséra Joachima Triera a vede nominace na Evropskou filmovou cenu za rok 2025.

Hororové Hříšníky natočil Ryan Coogler. Do dvojrole bratrů-dvojčat, kteří v rodném městě hledají nový začátek, ale čeká na ně ještě větší zlo, obsadil Michaela B. Jordana.

Mezi hereckými nominacemi figurují jména Leonarda DiCapria, Dwaynea Johnsona (za životopisné drama Mlátička o MMA zápasníkovi Marku Kerrovi) či Jessie Buckleyová, která hraje manželku Williama Shakespeara v příběhu Hammet, inspirovaném rodinným životem a tragédie tohoto slavného dramatika.

Z filmu Hříšníci
Zdroj: Warner Bros.

„Předskokan“ Oscarů

Vítězové budou známi 11. ledna. Zlaté glóby dříve udílela Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která se v minulých letech potýkala s různými skandály a klesající sledovaností. Filmové ceny kvůli tomu prošly řadou změn, mimo jiné se počet lidí, kteří rozhodují o vítězích, zvýšil z devadesáti na zhruba tři sta.

Nominace na prestižní Zlaté glóby jsou prvním velkým milníkem nové sezony severoamerických filmových cen, která vyvrcholí udílením Oscarů, o jejich finalistech se rozhodne v druhé polovině ledna.

Herci Skye P. Marshallová a Marlon Wayans vyhlašují nominace na Zlaté glóby za rok 2025
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

