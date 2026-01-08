Spor o Jihočínské moře se přelil do seriálu. Vietnam zakázal romanci na Netflixu

Netflix stáhl čínský seriál ze své vietnamské platformy. Učinil tak poté, co Hanoj vznesla námitku proti epizodě, v níž se objevila mapa se spornými územními nároky v Jihočínském moři. Sporná mapa se už dříve stala důvodem pro zákaz uvádění seriálu či filmu ve Vietnamu.
Problém se konkrétně vynořil kolem romantického seriálu, jehož anglický název zní Shine on Me. Podle anotace Netflixu vypráví o mladé ženě, která po intenzivní, nicméně neopětované lásce z vysokoškolských let naváže vztah s kolegou, který by jí mohl pomoci odpoutat se od minulosti.
Seriál se zařadil k deseti nejoblíbenějším v Singapuru, Tchaj-wanu a Vietnamu, uvádí BBC.
Problém s linií devíti čar
Poslední zmíněná země se ale proti fiktivnímu příběhu ohradila kvůli scéně, která se odehrává na univerzitě a týká se potenciálu solární energie v Číně. Záběry totiž obsahují mapu, v níž je vyznačená takzvaná linie devíti čar. Tento název používá Čína pro vytyčení námořních hranic oblastí, které si nárokuje.
Zahrnuje prakticky celé moře na úkor Filipín, Vietnamu či Malajsie. Kromě kontroly nad námořní dopravou v území se strategickou polohou jde také o obrovské zásoby ryb a předpokládaná bohatá ložiska ropy a zemního plynu pod mořským dnem.
Čína v regionu v posledních letech výrazně posílila svou vojenskou přítomnost. Na mělčinách či ponořených útesech vybudovala umělé ostrovy, které vybavila přistávacími dráhami, přístavy, kontrolními věžemi a palebnými bateriemi.
Vietnam je jednou z mnoha zemí, které proti zmíněným čínským nárokům protestují. Spor mezi Pekingem a Hanojí se týká zejména Paracelských a Spratlyho ostrovů s možnými nalezišti ropy.
Vietnam mluví o porušení národní suverenity
Vietnam mapu v seriálu odsoudil jako „porušující národní suverenitu“, píše tamní hlavní deník Tuoi Tre. Odbor pro kinematografii si vyobrazení linie devíti čar prý všiml při rutinní kontrole prováděné u zahraničních seriálů, které mají být streamovány ve Vietnamu. Následně vietnamské ministerstvo kultury vyzvalo 3. ledna Netflix, aby seriál do dvaceti čtyři hodin stáhl. Což se podle BBC, odvolávající se na prohlášení platformy, také stalo.
Čínský státní deník Global Times, který tlumočí stanoviska vládnoucí komunistické strany, k zákazu poznamenává, že „mezilidské a kulturní výměny“, k nimž filmové a televizní produkce patří, „by neměly být spojovány s otázkou Jihočínského moře“. Komentář připisovaný děkanovi z univerzity na tropickém ostrově Chaj-nan právě v tomto moři rovněž spojuje zákaz s údajnými obavami Vietnamu, že by mohli „běžní vietnamští občané“ pochopit, že Čína má ve sporném území legitimní svrchovanost – a to díky v zahraničí stále populárnější čínské tvorbě.
Problém měl i Sněžný kluk či Barbie
BBC uvádí s odvoláním na streamovací platformu, že z Hanoje v letech 2019 až 2024 přišlo osm podobných písemných žádostí o odstranění obsahu.
Přičemž před třemi lety se požadavek týkal podobné mapy v seriálu Flight to You, v němž se mladá žena snaží zapůsobit na přísného instruktora a prosadit se jako pilotka v leteckém průmyslu ovládaném muži.
Problematická mapa s linií devíti čar se stala pro vietnamské úřady podnětem pro zákaz nejen u čínské produkce. Z podobných důvodů ukončily v roce 2019 po pár dnech promítání animovaného příběhu Sněžný kluk. Snímek vznikl v koprodukci amerických a čínských studií. Odehrává se v Šanghaji, kde čínská teenagerka najde na střeše domu schovaného yettiho a pomáhá mu vrátit se na Mount Everest.
A v roce 2023 se byl do sporu o Jihočínské moře zatažen celosvětový hit Barbie. V případě snímku o populární panence studio Warner Bros. popřelo, že mapa zachycuje linii devíti čar, jde prý jen o „dětskou čmáranici“, která znázorňuje smyšlenou cestu z Barbielandu do „skutečného světa“. Nemělo to být žádné prohlášení, ujistil kritiky mluvčí studia prostřednictvím magazínu Variety.
Ve Vietnamu se Barbie přesto nepromítala, ale například filipínské úřady toto vysvětlení přijaly. Byť poté, co tamní komise kontroverzi vzbuzující záběry zkonzultovala s pracovníky ministerstva zahraničí i právníky. Nicméně i tak bylo promítání filmu na Filipínách povoleno jen s rozmazanou mapou.