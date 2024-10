Stačí dvě minuty a mobil. Mikrodramata z Číny „tiktokizují“ seriály

Patriarcha bohaté rodiny slaví narozeniny opulentní hostinou, aniž by tušil, že jedna z obsluhujících je jeho biologická vnučka. Jak to dopadne? To se divák dozví jen, když si přeplatí další epizodu takzvaného mikrodramatu. Seriály v čínské produkci s pár minut trvajícími díly nevznikají pro streamovací platformy či televize, ale přímo pro mobilní telefony. Jde o formát na vzestupu nejen v Číně, už proto že při výrobě šetří peníze i čas. Čínské úřady se nový typ tvorby snaží regulovat.