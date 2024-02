Je tu Sora, umělá inteligence schopná vytvářet realistické video. Experti upozorňují na rizika

OpenAI sice počítá s tím, že po uvedení na trh bude možné snadno zjistit, jestli video vyrobila Sora. Detekce produktů vytvořených umělou inteligencí ale není ani zdaleka bez problémů. Nejlépe to dokazuje příklad této konkrétní společnosti: OpenAI totiž roku 2023 odložila vývoj nástroje, který měl odhalovat text vygenerovaný AI – zdůvodnila to tehdy nízkou mírou přesnosti.

Sora má spoustu kritiků, kteří upozorňují zejména na to, jak problematické může být zaplavení digitálního světa obsahem, který bude nerozeznatelný od reálného videa. Už když před rokem spouštěla OpenAI své předchozí umělé inteligence, varoval v deníku New York Times Gordon Crovitz ze společnosti NewsGuard, která sleduje dezinformace na internetu, před nebezpečími spojenými s uměle vytvářenou realitou.

Problém je nejen to, co s těmito nástroji kdo provede, ale i to, na jakém obsahu byly trénované. Už roku 2020 výzkumníci z Centra pro terorismus, extremismus a boj proti terorismu na Middlebury Institute of International Studies zjistili, že GPT-3, základní technologie pro ChatGPT, má „působivě hluboké znalosti extremistických komunit“ a dá se díky tomu velmi snadno přimět k vytváření polemik ve stylu masových střelců, falešných vláken na fóru diskutujících o nacismu, nebo obhajoby dezinformačních konspiračních teorií.

Na serveru Gizmodo zase publicista Lucas Roper explicitně varuje přes Sorou následovně: „Je pravděpodobné, že část obsahu se bude využívat pro účely on-line politických dezinformací, část by hypoteticky mohla být použita k podpoře různých podvodů a podvrhů a část by mohla být použita k vytváření toxického obsahu.“

OpenAI sice slibuje ochranná opatření, podle Ropera ale uživatelé i vědci už ukázali, že lze systémy umělé inteligence prolomit. „Veškerý tento obsah od Sora zřejmě zaplaví kanály sociálních médií, což běžným lidem ztíží rozlišování mezi tím, co je skutečné a co falešné, a internet se tak stane mnohem otravnějším. Nemyslím si, že je potřeba celosvětový panel odborníků, aby na tohle někdo přišel.“