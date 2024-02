Záhadné svitky z Herculanea jsou rozluštěné. Stačili na to tři studenti a umělá inteligence

Před dvěma tisíci lety pohřbila erupce sopky Vesuvu nejen slavné Pompeje, ale také Herculaneum a v něm i knihovnu papyrových svitků, dnes známou jako Herkulánejské papyry. Když žhavá hmota roku 79 našeho letopočtu proměnila obě města v mrtvá, zničila i svitky, do současnosti se zachovaly zuhelnatělé.

Když je vědci v 18. století našli, uložili je do knihovny v Neapoli. Asi osm stovek svitků je poškozených tak vážně, že se nedají rozbalit – rozpadly by se. Až do roku 2023 tak zůstaly jen kuriozitou. Ale v březnu spustila trojice vědců „Vesuvskou výzvu“, která měla starověkou záhadu rozluštit.