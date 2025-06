Armáda stahuje až patnáct set balistických vest. Jdou prostřelit

Armáda stahuje balistické vesty z roku 2020, protože při pravidelných zkouškách odolnosti vesta nevydržela a byla prostřelena, píše deník Právo. Stažení do výstrojních skladů nařídil šéf armádní výstrojní služby Robert Bielený, týkat se to může až 1500 kusů. Vesty přitom měly mít životnost deset let. Armáda přitom vesty stále na základě smluv nakupuje, další dodávky budou realizovány letos a příští rok.

Smlouvu na dodávky vest obrana podepsala v době, kdy byla ministryní Metnarova stranická kolegyně Karla Šlechtová. Hodnota tendru byla 255 milionů korun a firma v několika dodávkách mezi lety 2017 a 2020 dodala 5500 vest. Ve smlouvě se podle deníku uvádí, že po dobu deseti let se nesmí snížit užitné vlastnosti vest včetně ochranných. Navíc může být vesta až pět let uskladněna v armádních skladech. Celkově by tedy měla vojákům vydržet až patnáct let. Při převzetí prvních kusů v roce 2017 armáda vesty chválila pro nižší hmotnost či jednodušší manipulaci.