Na severu Čech se může večer tvořit ledovka


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Na severu Čech se může v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Během noci riziko mrznoucích srážek pomine.

Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotních 18:00 do 22:00 pro většinu Libereckého a Ústeckého kraje. Podle meteorologů může ledovka způsobit zvýšenou nehodovost, řidiči by měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.

Víkend by měl být jinak v Česku většinou slunečný. Mraky se objeví v sobotu večer právě jen na severu, v neděli ráno se ovšem na většině území opět vyjasní. „Velkou oblačnost a kratší dobu slunečního svitu čekejte jen na Českomoravské vrchovině a zejména pak na severovýchodě, kde může i slabě sněžit,“ uvedli meteorologové.

Výběr redakce

Ekonomická situace v Sýrii se zlepšuje s návratem uprchlíků

Ekonomická situace v Sýrii se zlepšuje s návratem uprchlíků

před 3 hhodinami
Na náměstí v Postoloprtech se potkávají Oldřich s Boženou

Na náměstí v Postoloprtech se potkávají Oldřich s Boženou

před 4 hhodinami
Modernizace železničního uzlu Česká Třebová má za sebou první rok

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová má za sebou první rok

před 4 hhodinami
Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

Britská královská rodina je otevřenější, podle kritiků ale bohatne

před 5 hhodinami
Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

Z Bedřichova po konci vleků odcházejí i hoteloví hosté

před 5 hhodinami
Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

Cihlář, Hrůša, Ledecká. Češi, kteří v roce 2025 uspěli ve světě

před 5 hhodinami
Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

Útočník pobodal tři ženy v pařížském metru

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

Palestinec přejel muže a ubodal ženu na severu Izraele

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

Na severu Čech se může večer tvořit ledovka

Na severu Čech se může v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Během noci riziko mrznoucích srážek pomine.
před 30 mminutami

Na přelomu roku se čeká sníh a teploty pod průměrem

Na přelomu roku do Česka přijde zima. Teploty i přes den budou jen mírně nad nulou, hlavně na horách bude sněžit a lze očekávat sněhové jazyky i závěje, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ani v prvním týdnu roku 2026 se ráz počasí příliš nezmění.
před 15 hhodinami

Kalifornie se potýká s extrémním počasím. Škody způsobují sníh i záplavy

Část amerického státu Kalifornie postihly během vánočního období mohutné záplavy. Silné deště, které mají v nejlidnatějším státě USA trvat do pátku, napáchaly největší škody v okrajové oblasti Los Angeles. Úřady tam vyzvaly k evakuaci asi 130 domů, které jsou nejvíc ohrožené sesuvy půdy. Ve vyšších horských polohách vánoční bouře přinesla velké množství sněhu. Bleskové povodně způsobily na mnoha místech podemletí silnic. Někteří řidiči museli svá auta nechat na pospas živlu, aby zachránili alespoň sebe. V souvislosti s bouřkami a silnými dešti v Kalifornii podle serveru listu Los Angeles Times zemřeli v posledních dnech nejméně tři lidé.
25. 12. 2025

Víkend v Česku má být slunečný s teplotami kolem bodu mrazu

Nadcházející víkend v Česku má být většinou slunečný, s výjimkou jihozápadních Čech a Slezska. Teploty se mají udržet kolem bodu mrazu nebo lehce nad ním. Srážky meteorologové nečekají, sněžit může do neděle jen slabě na severu a severovýchodě země. Vyplývá to z informací na webu a facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Od příštího týdne se má výrazně ochladit, častější bude na začátku nového roku nejspíš také sněžení.
25. 12. 2025Aktualizováno25. 12. 2025

Výstraha ČHMÚ: Na Šumavě až dvacet centimetrů sněhu, silný vítr na východě Česka

V Pošumaví a na Šumavě může ve středu napadnout pět až dvacet centimetrů sněhu, hrozí i sněhové jazyky. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V části Moravskoslezského a Olomouckého kraje bude na Štědrý den také foukat silný vítr, v nárazech může mít až 70 kilometrů za hodinu.
23. 12. 2025

Kdy a kde bude na Štědrý den sněžit? Podívejte se na přehlednou mapu

Na některých místech Česka by mohlo na Vánoce sněžit. Nebude jich mnoho, sněhu bude spíše málo, ale naděje na bílou pokrývku existuje.
23. 12. 2025

Na Štědrý den se objeví sněhové přeháňky

V Česku se na Štědrý den objeví sněhové přeháňky, občasné sněžení očekávají meteorologové zejména v jižní polovině území a na horách. Nejvíce sněhu by do Štědrého večera mělo napadnout hlavně na Šumavě, v Pošumaví a Novohradských horách, lokálně kolem pěti centimetrů, výjimečně až deset centimetrů. Souvislejší sněhovou pokrývku očekávají meteorologové také v Jeseníkách a okolí. Zbývající sváteční dny budou slunečnější a také mrazivé.
22. 12. 2025Aktualizováno22. 12. 2025

Silná inverze drží Česko pod mraky

Tuzemsko od začátku týdne ovlivňuje výrazná inverze. Zatímco v nížinách přetrvává zataženo, mlhy a mrazivé počasí, na horách panuje jasno a teploty místy přesahují deset stupňů. Inverze, která vydrží zhruba do Vánoc, ovlivňuje i podmínky ve skiareálech, kde kvůli teplu rychle ubývá i technického sněhu. Lyžovat se tak dá jen v několika střediscích.
19. 12. 2025
Načítání...