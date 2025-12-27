Na severu Čech se může večer tvořit ledovka

Na severu Čech se může v sobotu večer při mrznoucím mrholení nebo dešti tvořit slabá ledovka. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hrozí úrazy a komplikace v dopravě. Během noci riziko mrznoucích srážek pomine.
Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotních 18:00 do 22:00 pro většinu Libereckého a Ústeckého kraje. Podle meteorologů může ledovka způsobit zvýšenou nehodovost, řidiči by měli být opatrní a sledovat dopravní zpravodajství. Starší a méně pohybliví lidé by měli omezit vycházení ven.
Víkend by měl být jinak v Česku většinou slunečný. Mraky se objeví v sobotu večer právě jen na severu, v neděli ráno se ovšem na většině území opět vyjasní. „Velkou oblačnost a kratší dobu slunečního svitu čekejte jen na Českomoravské vrchovině a zejména pak na severovýchodě, kde může i slabě sněžit,“ uvedli meteorologové.