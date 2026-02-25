Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Na severovýchodě Spojených států jsou po sněhové bouři nadále desetitisíce lidí bez proudu. Celý region se potýká s nízkými teplotami a pokračuje v odklízení desítek centimetrů sněhu. Bouře, která na východní pobřeží dorazila v neděli večer místního času, byla nejsilnější v pondělí. Počasí si vyžádalo nejméně jednu oběť. Ve středu má region zasáhnout další sněhová bouře menšího rozsahu.
V noci na středu místního času (ráno SEČ) bylo stále bez proudu 173 tisíc odběratelů zejména ve státě Massachusetts. Energetická společnost Eversource, jejíž zákazníky výpadky zasáhly, uvedla, že opravy zaberou několik dní.
„Poslední zákazníci budou muset bohužel vydržet ještě pár dní,“ uvedl podle televize CNN zástupce společnosti Doug Foley.
Rhode Island s přibližně devadesáti centimetry sněhové pokrývky překonal rekord z roku 1978, v dalších zasažených státech napadly také desítky centimetrů sněhu.
Města pokračují v odklízení, například New York podle starosty Zohrana Mamdaniho využil už přes 65 milionů kilogramů soli a najal na tři a půl tisíce nouzových pracovníků.
V Newportu ve státě Rhode Island našli pracovníci bezpečnostních složek ve vozidle zasypaném sněhem jednadvacetiletého studenta v bezvědomí. Po převezení do nemocnice ho lékaři prohlásili za mrtvého v důsledku otravy oxidem uhelnatým.
Nepříznivé počasí omezilo také dopravu, a to navzdory postupnému uvolňování dopravních omezení. Řidiči se v regionu potýkali se zledovatělými silnicemi, cestovní plány řady lidí narušilo zpoždění veřejné dopravy a zrušené lety.
V úterý zrušila letiště ve Spojených státech přes 2200 spojů, z nichž většina měla přilétat nebo odlétat ze čtyř největších letišť na severovýchodě země. Letiště Johna F. Kennedyho, Newark Liberty, LaGuardia i bostonské letiště se stále potýkaly s následky několikadenní bouře.
Region má zasáhnout další menší bouře
Podle meteorologů má region ve středu zasáhnout další sněhová bouře, ale není pravděpodobné, že s sebou přinese tolik srážek jako ta předchozí. Newyorské úřady varovaly, že předpovídaná kombinace sněžení spojeného s deštěm a mrazivé teploty mohou způsobit náledí.
Některá zasažená města v pondělí zrušila výuku, v úterý ale přibližně devět set tisíc newyorských žáků muselo překonat zasněžené ulice a do školy se dostavit. Ve středu budou některé školy učit pouze na dálku. Filadelfie zavedla on-line hodiny už v pondělí a pokračuje v nich i nadále.