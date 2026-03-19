Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o dvanáct procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi, kde loni projelo za 24 hodin průměrně 106 976 aut, o třetinu více než v roce 2020. Data rovněž ukazují, že nové úseky dálnice D35 nebo obchvaty měst jako Jaroměř či Otrokovice výrazně odvádějí ze sídel tranzitní dopravu. Vyplývá to z předběžných výsledků celostátního sčítání dopravy, o kterých informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Dopravní data jednoznačně ukazují, že provoz na českých dálnicích rychle roste, a je proto důležité držet vysoké tempo výstavby a zároveň zvyšovat kapacitu nejvytíženějších úseků. V letošním roce zahájíme výstavbu nových částí klíčové dálnice D35, posledního úseku D11 směrem na Polsko, dálnice D6 u Karlových Varů, D55 na Olomoucku i D48,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).

Zahájené by podle něj měly být také stavby dalších obchvatů, například Břeclavi, Znojma, Bučovic, Pelhřimova nebo Plas.

Provoz na dálnici D1 vzrostl po celé její délce. Například mezi Modleticemi a Všechromy ve Středočeském kraji projelo loni denně v průměru 102 884 vozidel, což je proti minulému sčítání o 28 procent více. Na úseku mezi exity Brno-centrum a Brno-jih byl nárůst asi pětinový, denní průměr činil 91 935 aut, z toho téměř osmnáct tisíc tvořila nákladní doprava.

O více než třetinu přibylo od posledního sčítání aut mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na Pražském okruhu mezi Ořechem a Jinočany projelo loni denně v průměru 85 596 vozidel, což je nárůst téměř o sedmnáct procent. Podle ŘSD to potvrzuje potřebu dostavby okruhu i rozšíření některých jeho částí.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se v posledních letech výrazně projevuje stavební boom v budování dálnic a nárůst intenzity dopravy je podle dat výrazně vyšší na dálniční síti oproti silniční. „Tento trend lze považovat za pozitivní z hlediska bezpečnosti dopravy, neboť dálnice jsou výrazně bezpečnější než silnice. Zároveň je to pro nás závazek do budoucna dostavět v co nejkratší možné době základní dálniční síť. Výsledky sčítání na D0 mimo jiné ukazují nutnou potřebu dostavby Pražského okruhu, kde jsme na chybějící severní části od loňského podzimu obeslali kvůli výkupu pozemků již polovinu majitelů,“ uvedl Mátl.

Data podle ŘSD zároveň potvrzují význam nových dálničních úseků a obchvatů. Například na silnici I/35 u Zámrsku na Orlickoústecku klesla intenzita dopravy z téměř dvanácti tisíc na 5400 vozidel denně, protože část aut přešla na nově vybudované úseky dálnice D35. Jihovýchodní obchvat Otrokovic na Zlínsku na D55 zprovozněný roku 2021 odvedl podle dat ze silnice I/55 polovinu aut, jež tam jezdila v roce 2020.

Na silnicích první třídy projelo loni v průměru 9600 aut denně, což je proti minulému sčítání nárůst téměř o šest procent. Nejzatíženějším úsekem je silnice I/7 u napojení na Pražský okruh, kde denní intenzita dosáhla 65 089 vozidel.

Celostátní sčítání dopravy se v Česku provádí v pětiletých intervalech. Loni se do něj zapojilo asi 2700 lidí, kteří sledovali provoz na více než 6800 úsecích, využito bylo i 400 automatických sčítačů. Výsledky slouží mimo jiné jako podklad pro plánování dopravních staveb a údržby. Sběr a vyhodnocení dat zajišťuje společnost Ipsos, sčítání vyjde téměř na 54 milionů korun bez DPH.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

Monitoring ministerstva financí ukázal, že čerpací stanice marže od začátku americko-izraelského útoku na Íránu a po spuštění monitoringu postupně snižují. Běžné marže u litru nafty byly před krizí 2,70 až 3,20 koruny, po vypuknutí konfliktu klesly na 1,90 až 2,60 koruny. Po spuštění monitoringu se dále snižovaly až k jedné koruně. Marže 2,35 až 2,60 koruny u benzinu zůstala v době před vypuknutím konfliktu a po něm stejná. Po spuštění monitoringu klesala ke 2,10 koruny.
14:45Aktualizovánopřed 12 mminutami

Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.
před 1 hhodinou

před 1 hhodinou

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
před 1 hhodinou

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Unijní prezidenti a premiéři se na summitu, který začal v Bruselu, zabývají posilováním konkurenceschopnosti Evropské unie, ale i současnou válkou na Blízkém východě, včetně jejích dopadů na Evropu, zejména pokud jde o ceny energií. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), který chce prosazovat změny systému emisních povolenek ETS. Právě jejich podoba patří mezi sporné body jednání. Před odletem na jednání Babiš zároveň zkritizoval izraelský útok na Írán, který označil za nepochopitelný.
07:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Juchelkova poradkyně řeší dotace. A vlastní firmu, jež s nimi pomáhá, píší Seznam Zprávy

Poradkyně ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) Alexandra Semancová vystupuje podle serveru Seznam Zprávy ve dvojroli. Jako poradkyně řeší pravidla rozdělování dotací a úkoluje nejvyšší úředníky, kteří jsou za ně zodpovědní. Zároveň je ale majitelkou soukromé firmy Siptrade. Ta v minulosti vybrala statisíce na provizích za to, že zajišťuje žadatelům dotace. Semancová se tak ocitla v podezření ze střetu zájmů, píší Seznam Zprávy. Ohrozit to může i proplácení části peněz z Evropské unie.
před 3 hhodinami

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři přestal nakládat

Ceny ropy pokračují v růstu kvůli útokům na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent se krátce po 08:00 SEČ dostala nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel, dopoledne už to bylo přes 119 dolarů (asi 2530 korun). Krátce před polednem cena opět klesla – ke 116 dolarům (asi 2470 korun). Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře – přístav Janbu, který dle Reuters následně přestal krátce surovinu nakládat. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Velké investice do sportovišť byly zastaveny, vláda chce novou strategii

Velké investice do sportovišť včetně modernizace centra v Nymburce, kterou loni v září podpořila minulá vláda, byly pozastaveny. Novinářům to na neformálním setkání řekl ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé). Velké projekty chce v následujících měsících přehodnotit a zkoordinovat mezi jednotlivými kraji, plánuje vytvoření nové národní strategie na následujících osm až dvanáct let. Česká unie sportu (ČUS), která centrum v Nymburce vlastní a provozuje, o pozastavení projektu zatím oficiální informace nemá.
před 3 hhodinami
Načítání...