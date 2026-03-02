Silničáři začali v Mikulově opravovat most na hlavním tahu do Rakouska


2. 3. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Rekonstrukce mostu a budoucnost dálnice D52
Zdroj: ČT24

Řidiči musejí v Mikulově na Břeclavsku počítat s dopravním omezením na hlavním tahu do Rakouska. Silničáři opravují most přes železniční trať. Provoz zůstává zachován v obou směrech, doprava je ale svedena do zúžených jízdních pruhů a místem je možné projíždět pouze padesátikilometrovou rychlostí. Hotovo má být do konce května. Náklady jsou vyčísleny na 9,5 milionu korun bez DPH.

Přes most v Mikulově projede denně více než patnáct tisíc aut. Silný provoz zatěžuje mostní závěry, tedy ocelové pásy spojující jednotlivé díly mostovky. „Dojde k výměně mostních závěrů, odfrézování části asfaltu a vybourání říms. Vždy se bude opravovat a uzavírat třetina vozovky,“ popsal šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Dělníci začali s přípravnými pracemi v pondělí. Průjezd v obou směrech zůstává zachován, rychlost se však snížila ze sedmdesáti na padesát kilometrů za hodinu. Původně měla být v úseku omezena na třicet kilometrů za hodinu. „Pro nás je důležité, aby plynulost dopravy byla co nejlepší. S ŘSD jsme spolupracovali na koordinaci prací tak, abychom se vyhnuli hlavní sezoně, kdy Mikulovem projíždí velký počet vozidel mířících na dovolenou,“ řekl první místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička (Piráti).

Pod frekventovanou silnicí vede vinařská cyklostezka i železniční trať. Práce na mostě jejich provoz nijak neovlivní.

Dálnice D52 má odvést tranzit

Do budoucna by most měli využívat především místní řidiči. Tranzitní doprava má směřovat na plánovaný úsek dálnice D52, který povede v těchto místech a na stávající trasu se napojí těsně před bývalou celnicí. „Jde o úsek, u kterého bychom chtěli letos získat stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele. V příštím roce bychom mohli se stavbou začít,“ uvedl Fiala.

Dostavba D52 se po letech pohnula vpřed, dálnice má být hotová za sedm let
Silnice do Mikulova

Ve stejné době má začít také výstavba dálnice od Pohořelic. O dva roky později by se silničáři měli pustit do nejnáročnější etapy, tedy překonání Novomlýnských nádrží.

„My dnes máme stanovisko EIA a někdy v sedmém měsíci požádáme o dvě stavební povolení ze tří. V termínech máme i rezervu na to, že se nějakou dobu budeme soudit,“ řekl Fiala. „Věřím, že výsledek s ohledem na aktuálnost podkladů všech bude dobrý,“ doplnil.

Jedním z problematických míst může být podjezd pod dálnicí mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi, který obce požadovaly. „Máme před sebou veřejné projednání, kde lidi seznámíme s tím, proč tento podjezd už nebudeme řešit. Věnovali jsme mu opravdu spoustu času a vznikl i oponentní posudek. Z technických důvodů tam ten podjezd být nemůže,“ tvrdí Fiala.

Předchůdce D52 se začal stavět už před druhou světovou válkou. V roce 1997 silničáři dokončili šestnáctikilometrový úsek mezi Rajhradem a Pohořelicemi, který dodnes tvoří hlavní část dálnice. V roce 2005 získala další část stavby kladné stanovisko EIA posuzující vliv na životní prostředí. O čtyři roky později Česko uzavřelo s Rakouskem dohodu o propojení dálničních sítí. Ve stejném roce ale soud zrušil územní plán Břeclavska včetně plánované trasy. V roce 2016 ji zastupitelstvo Jihomoravského kraje jednomyslně schválilo.

„Myslím, že rekapitulace těch milníků je poměrně ukázková. Pokud by příprava běžela kontinuálně, tak bychom dnes dálnici měli,“ poznamenal Fiala.

Prioritní stavba

Loni vláda potvrdila, že trasa D52 povede přes Novomlýnské nádrže. Se začátky staveb se zatím počítá v letech 2027 až 2029, celá dálnice z Brna k hranicím má být hotová v roce 2031.

Česko podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu, která bude funkční, bezpečná a dostupná a propojí zemi tak, aby žádný region nezůstal stranou. To je podle něj cesta k vyšší konkurenceschopnosti. Mezi základní cíle v dopravě řadí strategie dokončení páteřní dálniční sítě, která má být podle vlády kompletní do roku 2035, a modernizaci železniční sítě. Mezi prioritními stavbami pro příští roky zmínil napojení na Rakousko dálnicemi D3 a D52 a propojení s Polskem po D11.

Ministerstvo dopravy přidá miliardu korun na budování nových dálnic
Dálnice, ilustrační foto

Výběr redakce

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 29 mminutami
Macron nařídil navýšit počet jaderných zbraní, o odstrašení jedná s dalšími státy

Macron nařídil navýšit počet jaderných zbraní, o odstrašení jedná s dalšími státy

16:24Aktualizovánopřed 42 mminutami
Trumpa překvapily odvetné údery Íránu vůči arabským zemím

Trumpa překvapily odvetné údery Íránu vůči arabským zemím

18:00Aktualizovánopřed 59 mminutami
Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

Macinka: Airbus v Jordánsku vyzvedne Čechy v úterý, druhý místo Egypta zamíří do Ománu

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou

Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou

08:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kuvajt omylem sestřelil stíhačky USA, Katar hlásí likvidaci íránských bombardérů

Kuvajt omylem sestřelil stíhačky USA, Katar hlásí likvidaci íránských bombardérů

09:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Důkazy o zamýšleném íránském útoku zřejmě chybí. Trump jím obhajoval údery na Teherán

Důkazy o zamýšleném íránském útoku zřejmě chybí. Trump jím obhajoval údery na Teherán

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Silničáři začali v Mikulově opravovat most na hlavním tahu do Rakouska

Řidiči musejí v Mikulově na Břeclavsku počítat s dopravním omezením na hlavním tahu do Rakouska. Silničáři opravují most přes železniční trať. Provoz zůstává zachován v obou směrech, doprava je ale svedena do zúžených jízdních pruhů a místem je možné projíždět pouze padesátikilometrovou rychlostí. Hotovo má být do konce května. Náklady jsou vyčísleny na 9,5 milionu korun bez DPH.
19:17Aktualizovánopřed 32 mminutami

Převrácený kamion zablokoval dálnici D1 u Domašova

Převrácený nákladní vůz v pondělí dopoledne na necelou hodinu zablokoval dálnici D1 na 171. kilometru u Domašova na Brněnsku ve směru na Prahu. Následně se začalo jezdit odstavným pruhem, po 13:00 policie dálnici znovu plně zprůjezdnila. Po havárii se utvořila několikakilometrová kolona. Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
10:48Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Přenášela zbraně i motáky. Dana Milatová se do odboje zapojila už jako školačka

Rodina Gajdošíkových se za druhé světové války aktivně účastnila odboje na Zlínsku. Do ilegální činnosti se zapojily i děti – Dana Milatová jako školačka přenášela partyzánům zbraně, které měl otec v úkrytech na hřbitově, a z věznice gestapa pašovala motáky. Věděla, že jí jde o život, přesto se do nebezpečných akcí s odvahou pouštěla. Ani dnes by prý neváhala a bojovala by za svobodu.
včera v 08:00

Úhyn ryb v Dyji se bez omezení fosforu bude opakovat, varuje studie

Úhyn ryb v řece Dyji se podle hlavního autora studie, kterou pro Povodí Moravy zpracovala Mendelova univerzita, může opakovat. Výzkumníci volají po větší regulaci fosforu. Látku v České republice vypouštějí především čistírny odpadních vod a navzdory existujícím technologiím ji některá menší zařízení nemusejí vůbec zadržovat.
včera v 07:00

Soud zrušil část brněnského územního plánu

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování územního plánu nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před aktuálním soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou dvaadvacet metrů. Magistrát považuje rozsudek za překvapivý, chystá jeho právní analýzu, poté zváží další kroky.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
26. 2. 2026

V Brně vznikne nový bulvár. Propojí budoucí nádraží s centrem

V Brně začala výstavba nové městské třídy nazvané Bulvár, která propojí nové hlavní nádraží s historickým centrem. Severní část má být hotová příští rok v létě, jižní se bude stavět později. Projekt je klíčový pro rozvoj nové čtvrti Trnitá, kde má vzniknout bydlení pro 15 tisíc obyvatel a až 20 tisíc pracovních míst.
26. 2. 2026Aktualizováno26. 2. 2026

Zametací vůz se v Brně propadl chodníkem do sklepa zbouraného domu

Zametací vůz v Grmelově ulici v Brně se ve středu dopoledne propadl chodníkem, vyproštovali jej hasiči, informovali na sociální síti Threads. Vůz se propadl zřejmě do sklepní části zbouraného domu, který stál vedle chodníku, a to asi do dvoumetrové hloubky. Ulice byla po dobu vyprošťování neprůjezdná. Řidič vozu je zraněný.
25. 2. 2026
Načítání...