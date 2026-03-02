Silničáři začali v Mikulově opravovat most na hlavním tahu do Rakouska

Řidiči musejí v Mikulově na Břeclavsku počítat s dopravním omezením na hlavním tahu do Rakouska. Silničáři opravují most přes železniční trať. Provoz zůstává zachován v obou směrech, doprava je ale svedena do zúžených jízdních pruhů a místem je možné projíždět pouze padesátikilometrovou rychlostí. Hotovo má být do konce května. Náklady jsou vyčísleny na 9,5 milionu korun bez DPH.
Přes most v Mikulově projede denně více než patnáct tisíc aut. Silný provoz zatěžuje mostní závěry, tedy ocelové pásy spojující jednotlivé díly mostovky. „Dojde k výměně mostních závěrů, odfrézování části asfaltu a vybourání říms. Vždy se bude opravovat a uzavírat třetina vozovky,“ popsal šéf brněnské pobočky Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
Dělníci začali s přípravnými pracemi v pondělí. Průjezd v obou směrech zůstává zachován, rychlost se však snížila ze sedmdesáti na padesát kilometrů za hodinu. Původně měla být v úseku omezena na třicet kilometrů za hodinu. „Pro nás je důležité, aby plynulost dopravy byla co nejlepší. S ŘSD jsme spolupracovali na koordinaci prací tak, abychom se vyhnuli hlavní sezoně, kdy Mikulovem projíždí velký počet vozidel mířících na dovolenou,“ řekl první místostarosta Mikulova Ivo Hrdlička (Piráti).
Pod frekventovanou silnicí vede vinařská cyklostezka i železniční trať. Práce na mostě jejich provoz nijak neovlivní.
Dálnice D52 má odvést tranzit
Do budoucna by most měli využívat především místní řidiči. Tranzitní doprava má směřovat na plánovaný úsek dálnice D52, který povede v těchto místech a na stávající trasu se napojí těsně před bývalou celnicí. „Jde o úsek, u kterého bychom chtěli letos získat stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele. V příštím roce bychom mohli se stavbou začít,“ uvedl Fiala.
Ve stejné době má začít také výstavba dálnice od Pohořelic. O dva roky později by se silničáři měli pustit do nejnáročnější etapy, tedy překonání Novomlýnských nádrží.
„My dnes máme stanovisko EIA a někdy v sedmém měsíci požádáme o dvě stavební povolení ze tří. V termínech máme i rezervu na to, že se nějakou dobu budeme soudit,“ řekl Fiala. „Věřím, že výsledek s ohledem na aktuálnost podkladů všech bude dobrý,“ doplnil.
Jedním z problematických míst může být podjezd pod dálnicí mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi, který obce požadovaly. „Máme před sebou veřejné projednání, kde lidi seznámíme s tím, proč tento podjezd už nebudeme řešit. Věnovali jsme mu opravdu spoustu času a vznikl i oponentní posudek. Z technických důvodů tam ten podjezd být nemůže,“ tvrdí Fiala.
Předchůdce D52 se začal stavět už před druhou světovou válkou. V roce 1997 silničáři dokončili šestnáctikilometrový úsek mezi Rajhradem a Pohořelicemi, který dodnes tvoří hlavní část dálnice. V roce 2005 získala další část stavby kladné stanovisko EIA posuzující vliv na životní prostředí. O čtyři roky později Česko uzavřelo s Rakouskem dohodu o propojení dálničních sítí. Ve stejném roce ale soud zrušil územní plán Břeclavska včetně plánované trasy. V roce 2016 ji zastupitelstvo Jihomoravského kraje jednomyslně schválilo.
„Myslím, že rekapitulace těch milníků je poměrně ukázková. Pokud by příprava běžela kontinuálně, tak bychom dnes dálnici měli,“ poznamenal Fiala.
Prioritní stavba
Loni vláda potvrdila, že trasa D52 povede přes Novomlýnské nádrže. Se začátky staveb se zatím počítá v letech 2027 až 2029, celá dálnice z Brna k hranicím má být hotová v roce 2031.
Česko podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) potřebuje kvalitní dopravní infrastrukturu, která bude funkční, bezpečná a dostupná a propojí zemi tak, aby žádný region nezůstal stranou. To je podle něj cesta k vyšší konkurenceschopnosti. Mezi základní cíle v dopravě řadí strategie dokončení páteřní dálniční sítě, která má být podle vlády kompletní do roku 2035, a modernizaci železniční sítě. Mezi prioritními stavbami pro příští roky zmínil napojení na Rakousko dálnicemi D3 a D52 a propojení s Polskem po D11.