Dostavba D52 se po letech pohnula vpřed, dálnice má být hotová za sedm let

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo od ministerstva životního prostředí kladné stanovisko EIA na dostavbu třiadvaceti kilometrů dálnice D52. Úsek mezi Pohořelicemi na Brněnsku a státní hranicí s Rakouskem by podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) silničáři mohli začít stavět na konci příštího roku. Kompletně by dálnice měla být hotová za sedm let.