O tradiční rybí polévku byl na Staroměstském náměstí velký zájem

Tradiční rozlévání štědrodenní rybí polévky podle receptu s koňakem a karamelem na Staroměstském náměstí v Praze opět provázel velký zájem. Dlouhá fronta se začala tvořit už půl hodiny před začátkem vydávání, kterého se s pomocníky ujal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Rozlévání vánoční rybí polévky se v metropoli uskuteční i na Kampě u Karlova mostu nebo na náměstí Republiky.
Do vydávání polévky původně zamýšlené pro lidi bez domova a potřebné se ve středu v centru Prahy zapojili i kolemjdoucí a návštěvníci vánočních trhů. Na polévce si pochutnávaly celé rodiny i s dětmi. Organizátoři na Staroměstském náměstí připravili celkem dva tisíce porcí. Vydávat ji budou do vyčerpání zásob.
„Vánoce mají smysl tehdy, když je můžeme prožít společně. I drobné gesto může znamenat hodně a dává tak lidem pocit, že na ně někdo myslí. Ochutnal jsem ji mnohokrát a mohu potvrdit, že chutná opravdu jako od maminky,“ uvedl primátor Svoboda.
Tradiční rybí polévku vaří tým kuchařů společnosti Taiko již několik let podle vlastního originálního receptu. Kromě 260 kilogramů kaprů, kteří letos opět pochází z českých rybníků, do ní zpracují celkem patnáct set kilogramů surovin.
Nechybí 130 kilogramů zeleniny, především mrkve, celeru a petržele, čtyřicet kilogramů cibule, devadesát kilogramů hladké mouky, 65 kilogramů másla a šedesát litrů smetany. Pro zvýraznění chuti kuchaři dodali originální koňak, karamel a osmažené krutony na másle.
Program na Staroměstském náměstí pokračuje od 21. hodiny. Na pódiu vystoupí pěvecký sbor Vox Pragae, orchestr Praga Sinfonietta a sólisté, kteří zahrají Českou mši vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby. Ve čtvrtek od 16:00 čeká na děti sváteční pohádka Divadélka Romaneto a vystoupení Josefa Vágnera s dětským sborem Coro Piccolo. Program pokračuje i v pátek koncertem skupiny Kůzle a staropražské kapely Třehusk.