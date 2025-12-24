O tradiční rybí polévku byl na Staroměstském náměstí velký zájem


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Tradiční rozlévání štědrodenní rybí polévky podle receptu s koňakem a karamelem na Staroměstském náměstí v Praze opět provázel velký zájem. Dlouhá fronta se začala tvořit už půl hodiny před začátkem vydávání, kterého se s pomocníky ujal pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Rozlévání vánoční rybí polévky se v metropoli uskuteční i na Kampě u Karlova mostu nebo na náměstí Republiky.

Do vydávání polévky původně zamýšlené pro lidi bez domova a potřebné se ve středu v centru Prahy zapojili i kolemjdoucí a návštěvníci vánočních trhů. Na polévce si pochutnávaly celé rodiny i s dětmi. Organizátoři na Staroměstském náměstí připravili celkem dva tisíce porcí. Vydávat ji budou do vyčerpání zásob.

„Vánoce mají smysl tehdy, když je můžeme prožít společně. I drobné gesto může znamenat hodně a dává tak lidem pocit, že na ně někdo myslí. Ochutnal jsem ji mnohokrát a mohu potvrdit, že chutná opravdu jako od maminky,“ uvedl primátor Svoboda.

2 minuty
Rozdávání rybí polévky na Staroměstském náměstí
Zdroj: ČT24

Tradiční rybí polévku vaří tým kuchařů společnosti Taiko již několik let podle vlastního originálního receptu. Kromě 260 kilogramů kaprů, kteří letos opět pochází z českých rybníků, do ní zpracují celkem patnáct set kilogramů surovin.

Nechybí 130 kilogramů zeleniny, především mrkve, celeru a petržele, čtyřicet kilogramů cibule, devadesát kilogramů hladké mouky, 65 kilogramů másla a šedesát litrů smetany. Pro zvýraznění chuti kuchaři dodali originální koňak, karamel a osmažené krutony na másle.

Program na Staroměstském náměstí pokračuje od 21. hodiny. Na pódiu vystoupí pěvecký sbor Vox Pragae, orchestr Praga Sinfonietta a sólisté, kteří zahrají Českou mši vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby. Ve čtvrtek od 16:00 čeká na děti sváteční pohádka Divadélka Romaneto a vystoupení Josefa Vágnera s dětským sborem Coro Piccolo. Program pokračuje i v pátek koncertem skupiny Kůzle a staropražské kapely Třehusk.

