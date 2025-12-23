Skauti rozvážejí Betlémské světlo. Někde až domů

Skauti a skautky i letos rozvážejí Betlémské světlo po celém Česku. Lidé si ho mohou vyzvednout na náměstích, v kostelech nebo v nákupních centrech, někde s plamínkem skauti obcházejí domácnosti osobně. Tradice, která symbolizuje mír, naději a přátelství, se v Česku udržuje už více než pětatřicet let.
V Tupesích na Uherskohradišťsku se skauti s lucerničkami s Betlémským světlem vydali do všech domů v obci. Ráno se všichni světlonoši setkali uprostřed obce. Předali si plamen, rozdělili se do skupin a vyrazili do jednotlivých ulic šířit symbol míru, přátelství a naděje.
„Naše obec není veliká, všichni se navzájem znají. Skauti přicházejí pozdravit obyvatele Tupes osobně, popřát jim krásné svátky a všechno nejlepší do nového roku,“ uvedl skaut Jiří Chramcov.
Počasí letos skautům přálo, jindy ale podle nich stačí chvilka nepozornosti a svíčka zhasne. Sirkami si přitom pomoci nemohou. „Buď si odpálíme světlo od jiné skupinky, nebo se případně vrátíme k domu, kde jsme světlo už dávali, a odpálíme si ho od nich,“ vysvětlil Chramcov.
V Pardubicích rozdávali skauti Betlémské světlo v doprovodu strážníků na koních. Charita Zlín připravila akci na zlínském náměstí Míru spojenou s prodejem ručně vyrobených lucerniček. Lidé si je mohli odnést se světlem z Betléma za dobrovolný příspěvek. Výtěžek poputuje chlapci, který se potýká s následky krvácení do mozku.
Cesta Betlémského světla
Brněnští skauti přivezli Betlémské světlo z rakouského Lince do Česka 6. prosince. „Je to krásná tradice s poselstvím naděje a míru mezi lidmi. Vidět, kolik lidí se spojilo, aby světlo z Betléma mohlo do Evropy přijet a rozšířit se dál, je krásné. Pro nás je to velký zážitek, setkáváme se se skauty z mnoha zemí,“ uvedla Jana Berková, která světlo z Rakouska doprovázela podruhé.
Z Česka se do Lince vypravilo přibližně sto skautů. Většina z nich cestovala po vlastní ose, světlonoši s doprovodem pak pokračovali vlakem do Brna.
„Ač se lidem může zdát, že jsme letos přivezli světlo dřív než loni, není tomu tak. Podle tradice ho přivážíme před druhou adventní nedělí a před třetí adventní nedělí se vydává na cestu do všech krajů,“ vysvětlil mluvčí akce Vít Burian.
Světlo naděje
Tým Betlémského světla vybral pro letošní ročník motto „Nes světlo naděje“, které vystihuje poslání předávání plamínku. Každý, kdo si světlo přinese domů nebo ho předá dalším lidem, vytváří pomyslný řetězec, jenž propojuje společnost a udržuje symbol naděje v pohybu.
Motto letošního ročníku podtrhuje i citát Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“
Betlémské světlo tak připomíná, že malé i větší projevy dobrých a nezištných skutků mají význam – právě proto, že pomáhají nést světlo naděje dál. Bez jistoty, kam se naším přičiněním dostane, ale s přesvědčením, že má smysl jej nést.
Koncerty, průvody i historická tramvaj
Distribuce Betlémského světla je spojená také s řadou místních akcí, které pořádají města nebo dobrovolníci, zpravidla v týdnu před Vánoci nebo přímo 24. prosince.
Například na Štědrý den je s rozdáváním Betlémského světla spojen koncert na hradě Valdštejně v Libereckém kraji. V Pohořelicích na Brněnsku si mohou zájemci přijít během dopoledne do skautské klubovny, v nedalekých Židlochovicích pak na odpolední dětskou mši do kostela. V Třešti na Jihlavsku se bude předávat světlo v rámci živého betléma. Představení vánočního příběhu se zpěvem koled a živými zvířaty bude 24. prosince na náměstí.
V Třebíči roznášeli Betlémské světlo už 21. prosince pomyslní andělé. Andělský průvod zavedlo město jako novinku loni. „Letos je zájem o vánoční Třebíč celkově velký, i o její výzdobu. Samozřejmě je ale stále co vylepšovat. Snažíme se přicházet s novinkami – loni to byl průvod andělů, letos jsme měli skláře a máme i koňské spřežení. Teď musíme popřemýšlet, co připravit pro rok příští,“ uvedla ředitelka kulturního střediska Nikola Černá. V Praze rozvážela Betlémské světlo poslední adventní neděli ve spolupráci s pražskými skauty historická tramvaj.
Podrobnosti o akcích spojených s Betlémským světlem i místa, odkud si ho mohou lidé přinést domů, pořadatelé průběžně zveřejňují na webových stránkách.
- Tradice Betlémského světla je inspirována příběhem vojáka, který se v roce 1099 vracel z křížové výpravy do Svaté země s hořící svící. Slíbil, že pokud tažení přežije, přinese domů plamen z betlémské baziliky. Nesl jej přes hory i pouště, chránil před větrem i na moři. Přestože byl na konci svých sil, plamen nakonec domů donesl.
- V novodobé historii stojí za myšlenkou světla míru rakouská umělkyně českého původu Ada Brandstetter. Inspirovaly ji vzpomínky z dětství v Plané u Tachova, kdy si děti po zpěvu koled odnášely domů rozsvícené lucerničky zapálené plamenem symbolicky „od Ježíška“ z vánočního stromu u kostela. Tuto tradici Ada obnovila ve svém druhém domově v Nussdorfu pod názvem Světlo ve tmě.
- Myšlenkou se nechala inspirovat i veřejnoprávní rakouská televize ORF. V roce 1986 v rámci vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem přivezlo jedno z nich Betlémské světlo přímo z Betléma letecky do Lince.
- V roce 1989 do akce zapojil skauty a skautky vedoucí vídeňských skautů Herbert Grünwald. Díky skautské organizaci se Betlémské světlo postupně začalo šířit po celé Evropě i do Ameriky.
- Do tehdejší ČSSR bylo Betlémské světlo poprvé přivezeno před Vánoci roku 1989 společně s rakouskými skauty oddílem bratří Revilliodových, který působil v rámci českého a slovenského exilového skautingu.
- Distribuci Betlémského světla v České republice dnes zajišťují skauti z Brna. Každoročně společně s dalšími vybranými skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál. Po návratu předávají plamínek míru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně do rukou brněnského biskupa, který mu žehná.
- Na čtvrtou adventní sobotu poté skauti rozvážejí světlo vlaky po celé České republice a předávají ho dalším dobrovolníkům i široké veřejnosti.
zdroj: www.betlemskesvetlo.cz